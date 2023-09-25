https://ria.ru/20230925/platforma-1898577023.html
Спецплатформу для перевозки раненых доставили с Сахалина в зону СВО
Спецплатформу для перевозки раненых доставили с Сахалина в зону СВО - РИА Новости, 25.09.2023
Спецплатформу для перевозки раненых доставили с Сахалина в зону СВО
Специальную платформу для транспортировки раненых доставили с Сахалина землякам в зону спецоперации, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:00
2023-09-25T19:00
2023-09-25T19:00
надежные люди
сахалинская область
валерий лимаренко
сахалин
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Специальную платформу для транспортировки раненых доставили с Сахалина землякам в зону спецоперации, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале. "Нашим бойцам в зоне специальной военной операции пришла еще одна полезная посылка из дома. Это гусеничная платформа для транспортировки раненых. Специальное устройство работает на дистанционном управлении, его запас хода - около 50 километров. С ним у наших военных появится возможность вывозить раненных даже из-под обстрела, игнорируя засады вражеских снайперов", - написал Лимаренко. Он также выразил уверенность в том, что техника "спасет не одну жизнь". "Ведь риску подвергаются не только раненые бойцы, но и те, кто пытается оказать им помощь. Теперь делать это будет проще и безопаснее", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20230925/snegobolotokhod-1898443764.html
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сахалинская область, валерий лимаренко, сахалин
Надежные люди, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Сахалин
Спецплатформу для перевозки раненых доставили с Сахалина в зону СВО
Лимаренко: спецплатформу для перевозки раненых доставили с Сахалина в зону СВО
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости.
Специальную платформу для транспортировки раненых доставили с Сахалина землякам в зону спецоперации, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале
.
"Нашим бойцам в зоне специальной военной операции пришла еще одна полезная посылка из дома. Это гусеничная платформа для транспортировки раненых. Специальное устройство работает на дистанционном управлении, его запас хода - около 50 километров. С ним у наших военных появится возможность вывозить раненных даже из-под обстрела, игнорируя засады вражеских снайперов", - написал Лимаренко.
Он также выразил уверенность в том, что техника "спасет не одну жизнь".
"Ведь риску подвергаются не только раненые бойцы, но и те, кто пытается оказать им помощь. Теперь делать это будет проще и безопаснее", - добавил глава региона.
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