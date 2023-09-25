https://ria.ru/20230925/peskov-1898478627.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке на Одессу

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке на Одессу - РИА Новости, 25.09.2023

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке на Одессу

Вопрос о заявлении министерства обороны Украины о том, что атака на Одессу является попыткой возмездия за нападение на штаб Черноморского флота в Севастополе,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:11

2023-09-25T13:11

2023-09-25T13:11

специальная военная операция на украине

россия

одесса

севастополь

дмитрий песков

министерство обороны украины

безопасность

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вопрос о заявлении министерства обороны Украины о том, что атака на Одессу является попыткой возмездия за нападение на штаб Черноморского флота в Севастополе, нужно направить министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В данном случае вы говорите о конкретных боевых действиях. Всё-таки это лучше спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898471657.html

россия

одесса

севастополь

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, одесса, севастополь, дмитрий песков, министерство обороны украины, безопасность