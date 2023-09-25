https://ria.ru/20230925/peskov-1898478627.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке на Одессу
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке на Одессу - РИА Новости, 25.09.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке на Одессу
Вопрос о заявлении министерства обороны Украины о том, что атака на Одессу является попыткой возмездия за нападение на штаб Черноморского флота в Севастополе,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:11
2023-09-25T13:11
2023-09-25T13:11
специальная военная операция на украине
россия
одесса
севастополь
дмитрий песков
министерство обороны украины
безопасность
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вопрос о заявлении министерства обороны Украины о том, что атака на Одессу является попыткой возмездия за нападение на штаб Черноморского флота в Севастополе, нужно направить министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В данном случае вы говорите о конкретных боевых действиях. Всё-таки это лучше спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/spetsoperatsiya-1898471657.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, одесса, севастополь, дмитрий песков, министерство обороны украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Севастополь, Дмитрий Песков, Министерство обороны Украины, Безопасность
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке на Одессу
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о заявлении Украины об атаке на Одессу
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вопрос о заявлении министерства обороны Украины о том, что атака на Одессу является попыткой возмездия за нападение на штаб Черноморского флота в Севастополе, нужно направить министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае вы говорите о конкретных боевых действиях. Всё-таки это лучше спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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