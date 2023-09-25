https://ria.ru/20230925/perevod-1898592240.html

Житель Дагестана получил срок за перевод денег террористам в Сирию

Житель Дагестана получил срок за перевод денег террористам в Сирию - РИА Новости, 25.09.2023

Житель Дагестана получил срок за перевод денег террористам в Сирию

Житель Карабудахкентского района Дагестана приговорен к пяти годам лишения свободы за перевод денег членам действующей в Сирии террористической организации,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:45

2023-09-25T20:45

2023-09-25T20:45

происшествия

сирия

фсб

россия

карабудахкентский район

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МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Житель Карабудахкентского района Дагестана приговорен к пяти годам лишения свободы за перевод денег членам действующей в Сирии террористической организации, сообщили в понедельник в пресс-службе управления ФСБ России по республике. "Южный окружной военный суд города Ростов-на-Дону… признал виновным жителя поселка Манас Карабудахкентского района Республики Дагестан Идрисова М.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности"(… Суд приговорил Идрисова М.М. к лишению свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима", – говорится в пресс-релизе. Установлено, что с июня по октябрь 2020 года Идрисов, "разделяя идеологию радикального ислама", совершил три перевода денег на платежные реквизиты, которые предоставил член международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам*", действующей на территории Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230825/terroristy-1892231703.html

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россия

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происшествия, сирия, фсб, россия, карабудахкентский район