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СМИ: польско-украинские переговоры по зерновому эмбарго пройдут в среду - РИА Новости, 25.09.2023
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14:28 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/peregovory-1898502905.html
СМИ: польско-украинские переговоры по зерновому эмбарго пройдут в среду
СМИ: польско-украинские переговоры по зерновому эмбарго пройдут в среду - РИА Новости, 25.09.2023
СМИ: польско-украинские переговоры по зерновому эмбарго пройдут в среду
Министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телюс и Николай Сольский в среду проведут переговоры по ситуации вокруг экспорта украинского зерна,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:28
2023-09-25T14:28
украина
тарас качка
евросоюз
зерновая сделка
всемирная торговая организация (вто)
матеуш моравецкий
польша
венгрия
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ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телюс и Николай Сольский в среду проведут переговоры по ситуации вокруг экспорта украинского зерна, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванные источники. "Послезавтра состоится беседа министров сельского хозяйства Польши и Украины. Роберт Телюс и Николай Сольский обсудят шансы на разрешение конфликта из-за эмбарго на украинское зерно", - сообщает радиостанция. При этом о формате переговоров и месте их проведения не сообщается. По данным радиостанции, в ходе переговоров Польша поставит Украине условие, чтобы та отозвала жалобу из Всемирной торговой организации на польский запрет на импорт украинского зерна. "Если украинская сторона так поступит, это откроет путь для дальнейшего разговора", - утверждается в сообщении. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html
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украина, тарас качка, евросоюз, зерновая сделка, всемирная торговая организация (вто), матеуш моравецкий, польша, венгрия
Украина, Тарас Качка, Евросоюз, Зерновая сделка, Всемирная торговая организация (ВТО), Матеуш Моравецкий, Польша, Венгрия
СМИ: польско-украинские переговоры по зерновому эмбарго пройдут в среду

RMF FM: польско-украинские переговоры по зерновому эмбарго пройдут в среду

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины
Люди с флагами Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телюс и Николай Сольский в среду проведут переговоры по ситуации вокруг экспорта украинского зерна, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванные источники.
«
"Послезавтра состоится беседа министров сельского хозяйства Польши и Украины. Роберт Телюс и Николай Сольский обсудят шансы на разрешение конфликта из-за эмбарго на украинское зерно", - сообщает радиостанция.
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При этом о формате переговоров и месте их проведения не сообщается.
По данным радиостанции, в ходе переговоров Польша поставит Украине условие, чтобы та отозвала жалобу из Всемирной торговой организации на польский запрет на импорт украинского зерна. "Если украинская сторона так поступит, это откроет путь для дальнейшего разговора", - утверждается в сообщении.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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УкраинаТарас КачкаЕвросоюзЗерновая сделкаВсемирная торговая организация (ВТО)Матеуш МоравецкийПольшаВенгрия
 
 
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