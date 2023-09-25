https://ria.ru/20230925/peregovory-1898502905.html

СМИ: польско-украинские переговоры по зерновому эмбарго пройдут в среду

СМИ: польско-украинские переговоры по зерновому эмбарго пройдут в среду - РИА Новости, 25.09.2023

СМИ: польско-украинские переговоры по зерновому эмбарго пройдут в среду

Министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телюс и Николай Сольский в среду проведут переговоры по ситуации вокруг экспорта украинского зерна,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:28

2023-09-25T14:28

2023-09-25T14:28

украина

тарас качка

евросоюз

зерновая сделка

всемирная торговая организация (вто)

матеуш моравецкий

польша

венгрия

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ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телюс и Николай Сольский в среду проведут переговоры по ситуации вокруг экспорта украинского зерна, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неназванные источники. "Послезавтра состоится беседа министров сельского хозяйства Польши и Украины. Роберт Телюс и Николай Сольский обсудят шансы на разрешение конфликта из-за эмбарго на украинское зерно", - сообщает радиостанция. При этом о формате переговоров и месте их проведения не сообщается. По данным радиостанции, в ходе переговоров Польша поставит Украине условие, чтобы та отозвала жалобу из Всемирной торговой организации на польский запрет на импорт украинского зерна. "Если украинская сторона так поступит, это откроет путь для дальнейшего разговора", - утверждается в сообщении. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html

https://ria.ru/20230925/polsha-1898456536.html

украина

польша

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, тарас качка, евросоюз, зерновая сделка, всемирная торговая организация (вто), матеуш моравецкий, польша, венгрия