https://ria.ru/20230925/pensiya-1898395639.html

Россиянам объяснили, кого ждет самая большая пенсия

Россиянам объяснили, кого ждет самая большая пенсия - РИА Новости, 25.09.2023

Россиянам объяснили, кого ждет самая большая пенсия

Максимальный размер пенсии в России у космонавтов, заслуженных летчиков и госслужащих высшего ранга. Но есть и еще одна категория сотрудников, которые могут на... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T01:10

2023-09-25T01:10

2023-09-25T01:11

общество

россия

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

пенсионеры

пенсии

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Максимальный размер пенсии в России у космонавтов, заслуженных летчиков и госслужащих высшего ранга. Но есть и еще одна категория сотрудников, которые могут на нее претендовать, объяснила агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, самая большая пенсия далеко не всегда у тех, чья зарплата в период трудовой деятельности была выше. На такие выплаты могут рассчитывать участники программ корпоративных пенсионных накоплений. Они функционируют по-разному, но общее правило одно – чем дольше стаж работы в компании, тем пенсия выше.Выплата может достигать 50-100 тысяч рублей.

россия

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2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии