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Россиянам объяснили, кого ждет самая большая пенсия - РИА Новости, 25.09.2023
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01:10 25.09.2023 (обновлено: 01:11 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/pensiya-1898395639.html
Россиянам объяснили, кого ждет самая большая пенсия
Россиянам объяснили, кого ждет самая большая пенсия - РИА Новости, 25.09.2023
Россиянам объяснили, кого ждет самая большая пенсия
Максимальный размер пенсии в России у космонавтов, заслуженных летчиков и госслужащих высшего ранга. Но есть и еще одна категория сотрудников, которые могут на... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T01:10
2023-09-25T01:11
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Максимальный размер пенсии в России у космонавтов, заслуженных летчиков и госслужащих высшего ранга. Но есть и еще одна категория сотрудников, которые могут на нее претендовать, объяснила агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, самая большая пенсия далеко не всегда у тех, чья зарплата в период трудовой деятельности была выше. На такие выплаты могут рассчитывать участники программ корпоративных пенсионных накоплений. Они функционируют по-разному, но общее правило одно – чем дольше стаж работы в компании, тем пенсия выше.Выплата может достигать 50-100 тысяч рублей.
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Россиянам объяснили, кого ждет самая большая пенсия

Доцент Иванова-Швец: у летчиков и госслужащих есть право на максимальную пенсию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Максимальный размер пенсии в России у космонавтов, заслуженных летчиков и госслужащих высшего ранга. Но есть и еще одна категория сотрудников, которые могут на нее претендовать, объяснила агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, самая большая пенсия далеко не всегда у тех, чья зарплата в период трудовой деятельности была выше. На такие выплаты могут рассчитывать участники программ корпоративных пенсионных накоплений. Они функционируют по-разному, но общее правило одно – чем дольше стаж работы в компании, тем пенсия выше.
Выплата может достигать 50-100 тысяч рублей.
 
ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсияПенсионерыПенсии
 
 
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