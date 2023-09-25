https://ria.ru/20230925/patent-1898418009.html
Собянин сообщил о росте числа патентов участников инновационного кластера
Собянин сообщил о росте числа патентов участников инновационного кластера - РИА Новости, 25.09.2023
Собянин сообщил о росте числа патентов участников инновационного кластера
Количество патентов участников Московского инновационного кластера выросло на четверть, всего в столице зарегистрировано уже более 19,8 тысячи патентов, сообщил РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:18
2023-09-25T09:18
2023-09-25T09:18
москва
россия
сергей собянин
экономика
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Количество патентов участников Московского инновационного кластера выросло на четверть, всего в столице зарегистрировано уже более 19,8 тысячи патентов, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. "К концу 2022 года участниками Московского инновационного кластера было запатентовано около 16 тысяч изобретений, а за прошедшие месяцы 2023 года их количество выросло на 23,8%. Всего зарегистрировано уже более 19,8 тысячи патентов", - заявил он. Как отметил мэр, к кластеру присоединились более 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона России. Для участников МИК создана полноценная экосистема охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, привлечения инвестиций и получения льгот от правительства Москвы. "Например, благодаря сервису добровольной регистрации прав на идеи и разработки московские предприниматели в несколько кликов и абсолютно бесплатно могут зафиксировать в блокчейн-сети объекты и сведения о правообладателях, затратах на создание интеллектуального труда и начать управлять нематериальными активами компании в цифровой форме", - сказал Собянин. Он также отметил, что под залог интеллектуальной собственности можно получить льготный кредит до 50 миллионов рублей – городские структуры выступят поручителем перед банком. "Готов город компенсировать и затраты на получение патента - изобретатели могут получить грант в размере 75 тысяч рублей за российский патент или для подачи заявки на зарубежный патент - до 2 миллионов рублей. Среди компаний, получивших патент и поддержку правительства Москвы: российская инжиниринговая компания Ergohaus - ООО "Эргострой", компания "Техзонд" получила грант за патентование системы TechZond S., компания "Проэнерджи" и другие.
https://radiosputnik.ria.ru/20230923/sobyanin-1898182994.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, сергей собянин, экономика
Москва, Россия, Сергей Собянин, Экономика
Собянин сообщил о росте числа патентов участников инновационного кластера
Собянин: число патентов участников инновационного кластера выросло на четверть
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Количество патентов участников Московского инновационного кластера выросло на четверть, всего в столице зарегистрировано уже более 19,8 тысячи патентов, сообщил в своем блоге
мэр Москвы Сергей Собянин.
"К концу 2022 года участниками Московского инновационного кластера было запатентовано около 16 тысяч изобретений, а за прошедшие месяцы 2023 года их количество выросло на 23,8%. Всего зарегистрировано уже более 19,8 тысячи патентов", - заявил он.
Как отметил мэр, к кластеру присоединились более 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона России
. Для участников МИК создана полноценная экосистема охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, привлечения инвестиций и получения льгот от правительства Москвы.
"Например, благодаря сервису добровольной регистрации прав на идеи и разработки московские предприниматели в несколько кликов и абсолютно бесплатно могут зафиксировать в блокчейн-сети объекты и сведения о правообладателях, затратах на создание интеллектуального труда и начать управлять нематериальными активами компании в цифровой форме", - сказал Собянин
.
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Он также отметил, что под залог интеллектуальной собственности можно получить льготный кредит до 50 миллионов рублей – городские структуры выступят поручителем перед банком.
"Готов город компенсировать и затраты на получение патента - изобретатели могут получить грант в размере 75 тысяч рублей за российский патент или для подачи заявки на зарубежный патент - до 2 миллионов рублей.
Среди компаний, получивших патент и поддержку правительства Москвы: российская инжиниринговая компания Ergohaus - ООО "Эргострой", компания "Техзонд" получила грант за патентование системы TechZond S., компания "Проэнерджи" и другие.
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