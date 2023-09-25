https://ria.ru/20230925/patent-1898418009.html

Собянин сообщил о росте числа патентов участников инновационного кластера

Собянин сообщил о росте числа патентов участников инновационного кластера - РИА Новости, 25.09.2023

Собянин сообщил о росте числа патентов участников инновационного кластера

Количество патентов участников Московского инновационного кластера выросло на четверть, всего в столице зарегистрировано уже более 19,8 тысячи патентов, сообщил РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:18

2023-09-25T09:18

2023-09-25T09:18

москва

россия

сергей собянин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6d217b00d5e55c62b4ae3d32b635bc.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Количество патентов участников Московского инновационного кластера выросло на четверть, всего в столице зарегистрировано уже более 19,8 тысячи патентов, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. "К концу 2022 года участниками Московского инновационного кластера было запатентовано около 16 тысяч изобретений, а за прошедшие месяцы 2023 года их количество выросло на 23,8%. Всего зарегистрировано уже более 19,8 тысячи патентов", - заявил он. Как отметил мэр, к кластеру присоединились более 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона России. Для участников МИК создана полноценная экосистема охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, привлечения инвестиций и получения льгот от правительства Москвы. "Например, благодаря сервису добровольной регистрации прав на идеи и разработки московские предприниматели в несколько кликов и абсолютно бесплатно могут зафиксировать в блокчейн-сети объекты и сведения о правообладателях, затратах на создание интеллектуального труда и начать управлять нематериальными активами компании в цифровой форме", - сказал Собянин. Он также отметил, что под залог интеллектуальной собственности можно получить льготный кредит до 50 миллионов рублей – городские структуры выступят поручителем перед банком. "Готов город компенсировать и затраты на получение патента - изобретатели могут получить грант в размере 75 тысяч рублей за российский патент или для подачи заявки на зарубежный патент - до 2 миллионов рублей. Среди компаний, получивших патент и поддержку правительства Москвы: российская инжиниринговая компания Ergohaus - ООО "Эргострой", компания "Техзонд" получила грант за патентование системы TechZond S., компания "Проэнерджи" и другие.

https://radiosputnik.ria.ru/20230923/sobyanin-1898182994.html

https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896958399.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, сергей собянин, экономика