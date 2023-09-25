https://ria.ru/20230925/pamyatniki-1898582178.html

КБР помогла восстановить в Херсонской области памятники участникам ВОВ

КБР помогла восстановить в Херсонской области памятники участникам ВОВ - РИА Новости, 25.09.2023

КБР помогла восстановить в Херсонской области памятники участникам ВОВ

Представители Кабардино-Балкарии помогли восстановить в Херсонской области несколько памятников участникам Великой Отечественной войны, сообщило правительство... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:35

2023-09-25T19:35

2023-09-25T19:35

общество

херсонская область

жкх

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НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Представители Кабардино-Балкарии помогли восстановить в Херсонской области несколько памятников участникам Великой Отечественной войны, сообщило правительство региона. "Мемориальный комплекс "Никто не забыт, ничто не забыто" и памятник землякам, погибшим в годы войны, восстановлены в селе Шевченко Скадовского округа в Херсонской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что представители КБР изготовили и установили портреты ветеранов Великой Отечественной войны, символы Российской Федерации и Херсонской области, облагородили прилегающую к памятникам территорию и покрасили их. "У нас оставались одни голые стелы, и больше ничего не было, вообще ничего. Нам помогли наши кураторы-шефы из Кабардино-Балкарии, сделали фотографии портреты, выделили средства и материалы для этого. Жители села Шевченко и Петровки очень благодарны. Там их отцы, деды. Большое человеческое спасибо", – приводятся в сообщении слова главы села Валерия Марценюка.

https://ria.ru/20230919/vyplata-1897347143.html

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общество, херсонская область , жкх