https://ria.ru/20230925/otsrochki-1898504432.html

Тысячам мобилизованных предоставили отсрочки по долгам, сообщил генпрокурор

Тысячам мобилизованных предоставили отсрочки по долгам, сообщил генпрокурор - РИА Новости, 25.09.2023

Тысячам мобилизованных предоставили отсрочки по долгам, сообщил генпрокурор

Российские прокуроры приостановили тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:35

2023-09-25T14:35

2023-09-25T14:51

россия

игорь краснов

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские прокуроры приостановили тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных приостановлены, всем им предоставлены кредитные каникулы. И эта работа в дальнейшем будет продолжена, Владимир Владимирович", - сказал генпрокурор на встрече с президентом России. Краснов добавил, что прокуроры "в круглосуточном режиме" мониторят ситуацию с соблюдением законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей по предоставлению соответствующих мер поддержки от государства. По закону мобилизованные, выполняющие задачи специальной военной операции, имеют право подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и прочих долгов. Передача сведений из Федеральной налоговой службы в Федеральную службу судебных приставов позволит оперативно подтверждать статус мобилизованных и их право на приостановление исполнительного производства.

https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893872539.html

https://ria.ru/20230803/dovolstvie-1888015337.html

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россия, игорь краснов