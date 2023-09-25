https://ria.ru/20230925/otsrochki-1898504432.html
Тысячам мобилизованных предоставили отсрочки по долгам, сообщил генпрокурор
Тысячам мобилизованных предоставили отсрочки по долгам, сообщил генпрокурор - РИА Новости, 25.09.2023
Тысячам мобилизованных предоставили отсрочки по долгам, сообщил генпрокурор
Российские прокуроры приостановили тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:35
2023-09-25T14:35
2023-09-25T14:51
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские прокуроры приостановили тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных приостановлены, всем им предоставлены кредитные каникулы. И эта работа в дальнейшем будет продолжена, Владимир Владимирович", - сказал генпрокурор на встрече с президентом России. Краснов добавил, что прокуроры "в круглосуточном режиме" мониторят ситуацию с соблюдением законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей по предоставлению соответствующих мер поддержки от государства. По закону мобилизованные, выполняющие задачи специальной военной операции, имеют право подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и прочих долгов. Передача сведений из Федеральной налоговой службы в Федеральную службу судебных приставов позволит оперативно подтверждать статус мобилизованных и их право на приостановление исполнительного производства.
https://ria.ru/20230902/spetsoperatsiya-1893872539.html
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россия, игорь краснов
Тысячам мобилизованных предоставили отсрочки по долгам, сообщил генпрокурор
Генпрокурор Краснов: тысячам мобилизованных предоставили отсрочки по долгам
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские прокуроры приостановили тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
«
"Тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных приостановлены, всем им предоставлены кредитные каникулы. И эта работа в дальнейшем будет продолжена, Владимир Владимирович", - сказал генпрокурор на встрече с президентом России.
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Краснов добавил, что прокуроры "в круглосуточном режиме" мониторят ситуацию с соблюдением законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей по предоставлению соответствующих мер поддержки от государства.
По закону мобилизованные, выполняющие задачи специальной военной операции, имеют право подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и прочих долгов. Передача сведений из Федеральной налоговой службы в Федеральную службу судебных приставов позволит оперативно подтверждать статус мобилизованных и их право на приостановление исполнительного производства.
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