https://ria.ru/20230925/otpravka-1898595839.html

МИД Германии признал отправку Киеву устаревшей или почти нерабочей техники

МИД Германии признал отправку Киеву устаревшей или почти нерабочей техники - РИА Новости, 25.09.2023

МИД Германии признал отправку Киеву устаревшей или почти нерабочей техники

Глава МИД Германии Анналена Бербок признала в интервью CNN, что Берлин отправлял Киеву устаревшую или почти нерабочую технику. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T21:24

2023-09-25T21:24

2023-09-25T21:52

в мире

украина

анналена бербок

нато

германия

специальная военная операция на украине

киев

алексей резников

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок признала в интервью CNN, что Берлин отправлял Киеву устаревшую или почти нерабочую технику."Не помогает, если только обещать, а потом ты не можешь это поставить, или поставлять то, что не работает. <...> Что-то из нашей помощи было очень старых образцов, мы знали и говорили это вначале, что что-то особо и не работало", — сказала дипломат.Бербок отметила, что оружие необходимо передавать вместе с боеприпасами, объяснив задержки в поставках необходимостью дополнительного согласования. По ее словам, некоторые вооружения, отправленные немецкой стороной ВСУ, могли не работать из-за того, что вместе с ними не поставили подходящие снаряды. Министр добавила, что пока не может сказать, поставит ли Берлин Киеву ракеты дальнего действия Taurus, необходимо прояснить все детали и выяснить, кто именно может ими управлять, "это занимает время".В конце мая занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников призвал Германию поставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. По его словам, если бундесвер не сможет передать такое оружие, то немецкое правительство должно поручить промышленности начать его производить, поскольку ВСУ оно необходимо "прямо сейчас".Как пояснила в сентябре Бербок, Берлин не поставляет Киеву эти ракеты из-за опасений, что ВСУ будут наносить ими удары вглубь России. В ответ ее украинский коллега Дмитрий Кулеба нахамил дипломату, заявив, что "вы все равно это сделаете". Он добавил, что "не понимает, почему мы теряем время".Главный спорный пункт поставок ВСУ Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно данным издания Spiegel, именно этот вопрос интересует канцлера ФРГ Олафа Шольца и поэтому сейчас якобы идут переговоры с представителями военной промышленности.

https://ria.ru/20230915/taurus-1896502561.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896951092.html

https://ria.ru/20230920/oon-1897653893.html

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в мире, украина, анналена бербок, нато, германия, киев, алексей резников, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины