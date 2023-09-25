https://ria.ru/20230925/osvobozhdenie-1898566453.html
Смоленская область отметила 80-летие освобождения от фашистских оккупантов
Смоленская область отметила 80-летие освобождения от фашистских оккупантов - РИА Новости, 25.09.2023
Смоленская область отметила 80-летие освобождения от фашистских оккупантов
Торжественные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков прошли в регионе в понедельник, сообщил... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:06
2023-09-25T18:06
2023-09-25T18:06
смоленская область
смоленская область
василий анохин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382761_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a6afae171d7599494c2a0713a3bfe4a1.jpg
СМОЛЕНСК, 25 сен - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков прошли в регионе в понедельник, сообщил губернатор Василий Анохин. "Сегодня в сквере Памяти Героев у Огня Вечной Славы принял участие в торжественном митинге, где присутствовали самые почетные гости - наши глубокоуважаемые ветераны. Крепкого им здоровья и долголетия", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Анохин рассказал, что более 300 тысяч смолян ушли на фронт, 238 жителей области удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе уроженец Руднянского района Михаил Егоров, водрузивший Знамя Победы над поверженным рейхстагом. Глава региона отметил, что Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. "Несмотря ни на что, наши деды и отцы выстояли и победили. И сегодня смоляне, потомки поколения Победителей, вновь на передовых рубежах героически и мужественно сражаются с неонацизмом на Украине, обеспечивая безопасность нашей Родины", - подчеркнул губернатор. В этот же день в Реадовском парке возле Кургана Бессмертия Василий Анохин вручил паспорта гражданина РФ активистам регионального отделения "Движения Первых", пожелав им "быть достойными гражданами нашей страны, столь же уверенно идти вперед и достигать поставленных целей во благо своей малой Родины, а значит, во благо России". "Также дали старт в регионе всероссийскому проекту "Хранители истории". Посвящение прошли 85 школьников из 19 районов области. У Хранителей очень важная и благородная миссия. Они будут шефствовать над памятными местами и воинскими захоронениями, заниматься волонтерской деятельностью, нести почетные караулы", - написал Василий Анохин. Он выразил уверенность в том, что число участников проекта на Смоленщине будет расти. "Сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям - наш долг", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20230925/smolensk-1898395767.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382761_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7f87369e35e302b5b2a8692d7e16ac50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Смоленская область отметила 80-летие освобождения от фашистских оккупантов
Смоленская область отметила 80-летие освобождения от фашистских оккупантов
СМОЛЕНСК, 25 сен - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков прошли в регионе в понедельник, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня в сквере Памяти Героев у Огня Вечной Славы принял участие в торжественном митинге, где присутствовали самые почетные гости - наши глубокоуважаемые ветераны. Крепкого им здоровья и долголетия", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
Решающий прорыв. Что вы знаете о Смоленской операции 1943 года?
Анохин рассказал, что более 300 тысяч смолян ушли на фронт, 238 жителей области удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе уроженец Руднянского района Михаил Егоров, водрузивший Знамя Победы над поверженным рейхстагом.
Глава региона отметил, что Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. "Несмотря ни на что, наши деды и отцы выстояли и победили. И сегодня смоляне, потомки поколения Победителей, вновь на передовых рубежах героически и мужественно сражаются с неонацизмом на Украине, обеспечивая безопасность нашей Родины", - подчеркнул губернатор.
В этот же день в Реадовском парке возле Кургана Бессмертия Василий Анохин вручил паспорта гражданина РФ активистам регионального отделения "Движения Первых", пожелав им "быть достойными гражданами нашей страны, столь же уверенно идти вперед и достигать поставленных целей во благо своей малой Родины, а значит, во благо России".
"Также дали старт в регионе всероссийскому проекту "Хранители истории". Посвящение прошли 85 школьников из 19 районов области. У Хранителей очень важная и благородная миссия. Они будут шефствовать над памятными местами и воинскими захоронениями, заниматься волонтерской деятельностью, нести почетные караулы", - написал Василий Анохин.
Он выразил уверенность в том, что число участников проекта на Смоленщине будет расти. "Сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям - наш долг", - подчеркнул глава региона.
Архивы: нацистский террор сократил население Смоленска в пять раз