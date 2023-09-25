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Смоленская область отметила 80-летие освобождения от фашистских оккупантов - РИА Новости, 25.09.2023
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Смоленская область
 
18:06 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/osvobozhdenie-1898566453.html
Смоленская область отметила 80-летие освобождения от фашистских оккупантов
Смоленская область отметила 80-летие освобождения от фашистских оккупантов - РИА Новости, 25.09.2023
Смоленская область отметила 80-летие освобождения от фашистских оккупантов
Торжественные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков прошли в регионе в понедельник, сообщил... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:06
2023-09-25T18:06
смоленская область
смоленская область
василий анохин
россия
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СМОЛЕНСК, 25 сен - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков прошли в регионе в понедельник, сообщил губернатор Василий Анохин. "Сегодня в сквере Памяти Героев у Огня Вечной Славы принял участие в торжественном митинге, где присутствовали самые почетные гости - наши глубокоуважаемые ветераны. Крепкого им здоровья и долголетия", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Анохин рассказал, что более 300 тысяч смолян ушли на фронт, 238 жителей области удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе уроженец Руднянского района Михаил Егоров, водрузивший Знамя Победы над поверженным рейхстагом. Глава региона отметил, что Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. "Несмотря ни на что, наши деды и отцы выстояли и победили. И сегодня смоляне, потомки поколения Победителей, вновь на передовых рубежах героически и мужественно сражаются с неонацизмом на Украине, обеспечивая безопасность нашей Родины", - подчеркнул губернатор. В этот же день в Реадовском парке возле Кургана Бессмертия Василий Анохин вручил паспорта гражданина РФ активистам регионального отделения "Движения Первых", пожелав им "быть достойными гражданами нашей страны, столь же уверенно идти вперед и достигать поставленных целей во благо своей малой Родины, а значит, во благо России". "Также дали старт в регионе всероссийскому проекту "Хранители истории". Посвящение прошли 85 школьников из 19 районов области. У Хранителей очень важная и благородная миссия. Они будут шефствовать над памятными местами и воинскими захоронениями, заниматься волонтерской деятельностью, нести почетные караулы", - написал Василий Анохин. Он выразил уверенность в том, что число участников проекта на Смоленщине будет расти. "Сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям - наш долг", - подчеркнул глава региона.
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смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Смоленская область отметила 80-летие освобождения от фашистских оккупантов

Смоленская область отметила 80-летие освобождения от фашистских оккупантов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на Успенский собор в Смоленске
Вид на Успенский собор в Смоленске - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на Успенский собор в Смоленске. Архивное фото
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СМОЛЕНСК, 25 сен - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков прошли в регионе в понедельник, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня в сквере Памяти Героев у Огня Вечной Славы принял участие в торжественном митинге, где присутствовали самые почетные гости - наши глубокоуважаемые ветераны. Крепкого им здоровья и долголетия", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
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Анохин рассказал, что более 300 тысяч смолян ушли на фронт, 238 жителей области удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе уроженец Руднянского района Михаил Егоров, водрузивший Знамя Победы над поверженным рейхстагом.
Глава региона отметил, что Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. "Несмотря ни на что, наши деды и отцы выстояли и победили. И сегодня смоляне, потомки поколения Победителей, вновь на передовых рубежах героически и мужественно сражаются с неонацизмом на Украине, обеспечивая безопасность нашей Родины", - подчеркнул губернатор.
В этот же день в Реадовском парке возле Кургана Бессмертия Василий Анохин вручил паспорта гражданина РФ активистам регионального отделения "Движения Первых", пожелав им "быть достойными гражданами нашей страны, столь же уверенно идти вперед и достигать поставленных целей во благо своей малой Родины, а значит, во благо России".
"Также дали старт в регионе всероссийскому проекту "Хранители истории". Посвящение прошли 85 школьников из 19 районов области. У Хранителей очень важная и благородная миссия. Они будут шефствовать над памятными местами и воинскими захоронениями, заниматься волонтерской деятельностью, нести почетные караулы", - написал Василий Анохин.
Он выразил уверенность в том, что число участников проекта на Смоленщине будет расти. "Сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям - наш долг", - подчеркнул глава региона.
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