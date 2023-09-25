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Киеву разрешили использовать западное оружие для ударов по Крыму, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/oruzhie-1898462122.html
Киеву разрешили использовать западное оружие для ударов по Крыму, пишут СМИ
Киеву разрешили использовать западное оружие для ударов по Крыму, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2023
Киеву разрешили использовать западное оружие для ударов по Крыму, пишут СМИ
Западные союзники дали Киеву "зеленый свет" на использование поставленного ему оружия для осуществления ударов по Крыму, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:03
2023-09-25T12:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
республика крым
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Западные союзники дали Киеву "зеленый свет" на использование поставленного ему оружия для осуществления ударов по Крыму, пишет испанская газета Pais. "Украина открыла новый фронт войны в Крыму... Союзники по НАТО дали зеленый свет на использование поставленного ими оружия", - пишет издание, отмечая, что Киев использует недавно поступившие в его арсенал англо-французские ракеты Storm Shadow. При этом газета отмечает, что удары по Севастополю осуществлялись именно этим типом ракет. Pais отмечает, что одобрение Запада является существенным изменением сценария, "поскольку еще несколько месяцев назад Вашингтон, Берлин или Париж считал Крым красной линией, которая может привести к еще большей эскалации конфликта". Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины. Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. При этом телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины сообщал, что для атаки Украина использовала британские ракеты Storm Shadow. Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать РИА Новости, нанес ли Киев удар по Севастополю этими ракетами. Американские ракеты HIMARS и англо-французские Storm Shadow поставляются Украине в рамках западной военной помощи. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая этого года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898408410.html
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вооруженные силы украины, украина, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Республика Крым
Киеву разрешили использовать западное оружие для ударов по Крыму, пишут СМИ

Pais: Киеву "дали зеленый свет" на использование западного оружия в Крыму

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Западные союзники дали Киеву "зеленый свет" на использование поставленного ему оружия для осуществления ударов по Крыму, пишет испанская газета Pais.
"Украина открыла новый фронт войны в Крыму... Союзники по НАТО дали зеленый свет на использование поставленного ими оружия", - пишет издание, отмечая, что Киев использует недавно поступившие в его арсенал англо-французские ракеты Storm Shadow.
При этом газета отмечает, что удары по Севастополю осуществлялись именно этим типом ракет.
Pais отмечает, что одобрение Запада является существенным изменением сценария, "поскольку еще несколько месяцев назад Вашингтон, Берлин или Париж считал Крым красной линией, которая может привести к еще большей эскалации конфликта".
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. При этом телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины сообщал, что для атаки Украина использовала британские ракеты Storm Shadow. Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад не стал подтверждать РИА Новости, нанес ли Киев удар по Севастополю этими ракетами.
Американские ракеты HIMARS и англо-французские Storm Shadow поставляются Украине в рамках западной военной помощи. Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров, в зависимости от модификации) 11 мая этого года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРеспублика Крым
 
 
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