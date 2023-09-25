Патрушев встретился с наследным принцем Омана
Патрушев обсудил с наследным принцем Омана Ближний Восток
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник в столице Омана Маскате встретился с наследным принцем Омана Зиязаном Хейсамом Аль Саидом, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Состоялся обмен мнениями по проблемам глобальных вызовов и угроз. Отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Оман играет значительную роль в обеспечении стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.
Позиция Омана важна с точки зрения урегулирования ситуации в Сирии. Россия поддерживает выбор Омана как места проведения следующего заседания конституционного комитета по Сирии, само заседание может пройти в Маскате до конца года, сообщили РИА Новости в МИД РФ в конце августа нынешнего года. Оманцы зарекомендовали себя в качестве авторитетных и непредвзятых посредников, подчеркнули тогда в российском дипломатическом ведомстве. Предыдущее заседание межсирийского конституционного комитета состоялось летом 2022 года. В феврале нынешнего года президент Сирии Башар Асад совершил первый официальный визит в Оман и встретился с султаном Хайсамом ибн Тареком.
Оман в качестве посредника активно участвует в деле достижения постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Йемене. Эти усилия Маската отметили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Президентского руководящего совета Йемена Рашид аль-Алими, встретившиеся на минувшей неделе в кулуарах заседаний Генеральной Ассамблеи ООН.
Иран и Оман будут наращивать военное и оборонное иранско-оманское сотрудничество на Ближнем Востоке, в частности, в регионе Персидского залива, сообщило на минувшей неделе иранское агентство IRNA. Это происходит на фоне провокационных действий США в этой части мира. В июле нынешнего года Пентагон объявил, что якобы "для защиты интересов США и свободы судоходства в регионе" отправляет в Ормузский пролив эсминец USS Thomas Hudner и истребители F-16 и F-35.