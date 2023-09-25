Рейтинг@Mail.ru
Патрушев встретился с наследным принцем Омана - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/oman-1898519516.html
Патрушев встретился с наследным принцем Омана
Патрушев встретился с наследным принцем Омана - РИА Новости, 25.09.2023
Патрушев встретился с наследным принцем Омана
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник в столице Омана Маскате встретился с наследным принцем Омана Зиязаном Хейсамом Аль Саидом,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:36
2023-09-25T15:36
в мире
оман
россия
ближний восток
башар асад
николай патрушев
сергей лавров
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник в столице Омана Маскате встретился с наследным принцем Омана Зиязаном Хейсамом Аль Саидом, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ. "Состоялся обмен мнениями по проблемам глобальных вызовов и угроз. Отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. Оман играет значительную роль в обеспечении стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Как отмечают эксперты, страны Ближнего Востока, в том числе Оман, восстанавливают и возобновляют отношения, в процессе примирения в качестве посредников задействованы Россия и Китай, в то время как США и Европа остаются в стороне от происходящего. Позиция Омана важна с точки зрения урегулирования ситуации в Сирии. Россия поддерживает выбор Омана как места проведения следующего заседания конституционного комитета по Сирии, само заседание может пройти в Маскате до конца года, сообщили РИА Новости в МИД РФ в конце августа нынешнего года. Оманцы зарекомендовали себя в качестве авторитетных и непредвзятых посредников, подчеркнули тогда в российском дипломатическом ведомстве. Предыдущее заседание межсирийского конституционного комитета состоялось летом 2022 года. В феврале нынешнего года президент Сирии Башар Асад совершил первый официальный визит в Оман и встретился с султаном Хайсамом ибн Тареком. Оман в качестве посредника активно участвует в деле достижения постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Йемене. Эти усилия Маската отметили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Президентского руководящего совета Йемена Рашид аль-Алими, встретившиеся на минувшей неделе в кулуарах заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Иран и Оман будут наращивать военное и оборонное иранско-оманское сотрудничество на Ближнем Востоке, в частности, в регионе Персидского залива, сообщило на минувшей неделе иранское агентство IRNA. Это происходит на фоне провокационных действий США в этой части мира. В июле нынешнего года Пентагон объявил, что якобы "для защиты интересов США и свободы судоходства в регионе" отправляет в Ормузский пролив эсминец USS Thomas Hudner и истребители F-16 и F-35.
https://ria.ru/20230921/oon-1897846708.html
https://ria.ru/20230701/oman-1881613047.html
оман
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оман, россия, ближний восток, башар асад, николай патрушев, сергей лавров, министерство обороны сша, оон, f-16, f-35
В мире, Оман, Россия, Ближний Восток, Башар Асад, Николай Патрушев, Сергей Лавров, Министерство обороны США, ООН, F-16, F-35
Патрушев встретился с наследным принцем Омана

Патрушев обсудил с наследным принцем Омана Ближний Восток

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник в столице Омана Маскате встретился с наследным принцем Омана Зиязаном Хейсамом Аль Саидом, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Состоялся обмен мнениями по проблемам глобальных вызовов и угроз. Отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Лавров проводит в ООН переговоры с главой руководящего совета Йемена
21 сентября, 17:34
Оман играет значительную роль в обеспечении стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.
Как отмечают эксперты, страны Ближнего Востока, в том числе Оман, восстанавливают и возобновляют отношения, в процессе примирения в качестве посредников задействованы Россия и Китай, в то время как США и Европа остаются в стороне от происходящего.
Позиция Омана важна с точки зрения урегулирования ситуации в Сирии. Россия поддерживает выбор Омана как места проведения следующего заседания конституционного комитета по Сирии, само заседание может пройти в Маскате до конца года, сообщили РИА Новости в МИД РФ в конце августа нынешнего года. Оманцы зарекомендовали себя в качестве авторитетных и непредвзятых посредников, подчеркнули тогда в российском дипломатическом ведомстве. Предыдущее заседание межсирийского конституционного комитета состоялось летом 2022 года. В феврале нынешнего года президент Сирии Башар Асад совершил первый официальный визит в Оман и встретился с султаном Хайсамом ибн Тареком.
Оман в качестве посредника активно участвует в деле достижения постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Йемене. Эти усилия Маската отметили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Президентского руководящего совета Йемена Рашид аль-Алими, встретившиеся на минувшей неделе в кулуарах заседаний Генеральной Ассамблеи ООН.
Иран и Оман будут наращивать военное и оборонное иранско-оманское сотрудничество на Ближнем Востоке, в частности, в регионе Персидского залива, сообщило на минувшей неделе иранское агентство IRNA. Это происходит на фоне провокационных действий США в этой части мира. В июле нынешнего года Пентагон объявил, что якобы "для защиты интересов США и свободы судоходства в регионе" отправляет в Ормузский пролив эсминец USS Thomas Hudner и истребители F-16 и F-35.
Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Оман может стать окном для транзита товаров из России, заявили в совете
1 июля, 09:40
 
В миреОманРоссияБлижний ВостокБашар АсадНиколай ПатрушевСергей ЛавровМинистерство обороны СШАООНF-16F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала