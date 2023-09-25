https://ria.ru/20230925/oman-1898519516.html

Патрушев встретился с наследным принцем Омана

Патрушев встретился с наследным принцем Омана - РИА Новости, 25.09.2023

Патрушев встретился с наследным принцем Омана

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник в столице Омана Маскате встретился с наследным принцем Омана Зиязаном Хейсамом Аль Саидом,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:36

2023-09-25T15:36

2023-09-25T15:36

в мире

оман

россия

ближний восток

башар асад

николай патрушев

сергей лавров

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник в столице Омана Маскате встретился с наследным принцем Омана Зиязаном Хейсамом Аль Саидом, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ. "Состоялся обмен мнениями по проблемам глобальных вызовов и угроз. Отдельное внимание уделено ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. Оман играет значительную роль в обеспечении стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Как отмечают эксперты, страны Ближнего Востока, в том числе Оман, восстанавливают и возобновляют отношения, в процессе примирения в качестве посредников задействованы Россия и Китай, в то время как США и Европа остаются в стороне от происходящего. Позиция Омана важна с точки зрения урегулирования ситуации в Сирии. Россия поддерживает выбор Омана как места проведения следующего заседания конституционного комитета по Сирии, само заседание может пройти в Маскате до конца года, сообщили РИА Новости в МИД РФ в конце августа нынешнего года. Оманцы зарекомендовали себя в качестве авторитетных и непредвзятых посредников, подчеркнули тогда в российском дипломатическом ведомстве. Предыдущее заседание межсирийского конституционного комитета состоялось летом 2022 года. В феврале нынешнего года президент Сирии Башар Асад совершил первый официальный визит в Оман и встретился с султаном Хайсамом ибн Тареком. Оман в качестве посредника активно участвует в деле достижения постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Йемене. Эти усилия Маската отметили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Президентского руководящего совета Йемена Рашид аль-Алими, встретившиеся на минувшей неделе в кулуарах заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Иран и Оман будут наращивать военное и оборонное иранско-оманское сотрудничество на Ближнем Востоке, в частности, в регионе Персидского залива, сообщило на минувшей неделе иранское агентство IRNA. Это происходит на фоне провокационных действий США в этой части мира. В июле нынешнего года Пентагон объявил, что якобы "для защиты интересов США и свободы судоходства в регионе" отправляет в Ормузский пролив эсминец USS Thomas Hudner и истребители F-16 и F-35.

https://ria.ru/20230921/oon-1897846708.html

https://ria.ru/20230701/oman-1881613047.html

оман

россия

ближний восток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оман, россия, ближний восток, башар асад, николай патрушев, сергей лавров, министерство обороны сша, оон, f-16, f-35