Рейтинг@Mail.ru
Одноклассники представили самое масштабное обновление за 5 лет - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/odnoklassniki-1898469342.html
Одноклассники представили самое масштабное обновление за 5 лет
Одноклассники представили самое масштабное обновление за 5 лет - РИА Новости, 25.09.2023
Одноклассники представили самое масштабное обновление за 5 лет
Одноклассники полностью переработали внешний вид Ленты, сделав акцент на удобстве потребления контента, повышении качества, “свежести” и возможностях подписки... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:27
2023-09-25T13:27
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898468704_0:0:1680:945_1920x0_80_0_0_135da61bc1ff523dd2d86782ceeb4f75.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Одноклассники полностью переработали внешний вид Ленты, сделав акцент на удобстве потребления контента, повышении качества, “свежести” и возможностях подписки на него.Соцсеть избавилась от лишних элементов на стартовой странице, добавила новые точки входа в рекомендуемый контент из открытых страниц публикаций и видео, а также существенно обновила алгоритмы Ленты.Контент в Ленте теперь располагается выше на первом экране, в том числе за счет того, что сервисы “Моменты” (формат коротких исчезающих фото и видео) и “Увлечения” стали единым блоком. Пользователи, например, могут просмотреть моменты друзей и блогеров и перейти к контенту из раздела “Увлечения” с тематическими видеороликами под интересы пользователя.Сразу над основной Лентой появилась новая точка входа в ленту рекомендаций, при переключении на которую можно найти публикации от групп, которые лучше всего соответствуют интересам пользователя. Рекомендованный контент также появился на страницах публикаций и видеороликов при их открытии – теперь там показывается похожий контент или другие посты того же автора. Новые рекомендации позволят людям быстрее находить и подписываться на интересных авторов, расширяя свой кругозор.Алгоритмы ранжирования в Ленте соцсети также изменились. Пользователи ОК теперь будут получать более свежий и набирающий популярность авторский контент. Алгоритмы учитывают больше факторов при показе релевантных публикаций и быстрее переобучаются в зависимости от того, как человек взаимодействует с контентом в моменте.ОК активно работают над повышением качества контента в Ленте и других сервисах соцсети. Для этого социальная сеть привлекает популярных и начинающих авторов, развивает их на платформе и создает собственные оригинальные шоу. В новой Ленте ОК пользователи теперь смогут чаще видеть качественный уникальный контент и комфортно взаимодействовать с ним внутри соцсети.
https://ria.ru/20230914/odnoklassniki-1896322884.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898468704_210:0:1470:945_1920x0_80_0_0_e9211195464ada5213b1eded1d543340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одноклассники
Одноклассники

Одноклассники представили самое масштабное обновление за 5 лет

© ОдноклассникиОдноклассники представили обновление
Одноклассники представили обновление
© Одноклассники
Читать ria.ru в
Одноклассники запускают Академию контента
Одноклассники запускают обновленную "Академию контента"
14 сентября, 14:27
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Одноклассники полностью переработали внешний вид Ленты, сделав акцент на удобстве потребления контента, повышении качества, “свежести” и возможностях подписки на него.
Соцсеть избавилась от лишних элементов на стартовой странице, добавила новые точки входа в рекомендуемый контент из открытых страниц публикаций и видео, а также существенно обновила алгоритмы Ленты.
Контент в Ленте теперь располагается выше на первом экране, в том числе за счет того, что сервисы “Моменты” (формат коротких исчезающих фото и видео) и “Увлечения” стали единым блоком. Пользователи, например, могут просмотреть моменты друзей и блогеров и перейти к контенту из раздела “Увлечения” с тематическими видеороликами под интересы пользователя.
Сразу над основной Лентой появилась новая точка входа в ленту рекомендаций, при переключении на которую можно найти публикации от групп, которые лучше всего соответствуют интересам пользователя. Рекомендованный контент также появился на страницах публикаций и видеороликов при их открытии – теперь там показывается похожий контент или другие посты того же автора. Новые рекомендации позволят людям быстрее находить и подписываться на интересных авторов, расширяя свой кругозор.
Алгоритмы ранжирования в Ленте соцсети также изменились. Пользователи ОК теперь будут получать более свежий и набирающий популярность авторский контент. Алгоритмы учитывают больше факторов при показе релевантных публикаций и быстрее переобучаются в зависимости от того, как человек взаимодействует с контентом в моменте.
ОК активно работают над повышением качества контента в Ленте и других сервисах соцсети. Для этого социальная сеть привлекает популярных и начинающих авторов, развивает их на платформе и создает собственные оригинальные шоу. В новой Ленте ОК пользователи теперь смогут чаще видеть качественный уникальный контент и комфортно взаимодействовать с ним внутри соцсети.
 
Одноклассники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала