https://ria.ru/20230925/odnoklassniki-1898469342.html

Одноклассники представили самое масштабное обновление за 5 лет

Одноклассники представили самое масштабное обновление за 5 лет - РИА Новости, 25.09.2023

Одноклассники представили самое масштабное обновление за 5 лет

Одноклассники полностью переработали внешний вид Ленты, сделав акцент на удобстве потребления контента, повышении качества, “свежести” и возможностях подписки... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:27

2023-09-25T13:27

2023-09-25T13:27

одноклассники

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Одноклассники полностью переработали внешний вид Ленты, сделав акцент на удобстве потребления контента, повышении качества, “свежести” и возможностях подписки на него.Соцсеть избавилась от лишних элементов на стартовой странице, добавила новые точки входа в рекомендуемый контент из открытых страниц публикаций и видео, а также существенно обновила алгоритмы Ленты.Контент в Ленте теперь располагается выше на первом экране, в том числе за счет того, что сервисы “Моменты” (формат коротких исчезающих фото и видео) и “Увлечения” стали единым блоком. Пользователи, например, могут просмотреть моменты друзей и блогеров и перейти к контенту из раздела “Увлечения” с тематическими видеороликами под интересы пользователя.Сразу над основной Лентой появилась новая точка входа в ленту рекомендаций, при переключении на которую можно найти публикации от групп, которые лучше всего соответствуют интересам пользователя. Рекомендованный контент также появился на страницах публикаций и видеороликов при их открытии – теперь там показывается похожий контент или другие посты того же автора. Новые рекомендации позволят людям быстрее находить и подписываться на интересных авторов, расширяя свой кругозор.Алгоритмы ранжирования в Ленте соцсети также изменились. Пользователи ОК теперь будут получать более свежий и набирающий популярность авторский контент. Алгоритмы учитывают больше факторов при показе релевантных публикаций и быстрее переобучаются в зависимости от того, как человек взаимодействует с контентом в моменте.ОК активно работают над повышением качества контента в Ленте и других сервисах соцсети. Для этого социальная сеть привлекает популярных и начинающих авторов, развивает их на платформе и создает собственные оригинальные шоу. В новой Ленте ОК пользователи теперь смогут чаще видеть качественный уникальный контент и комфортно взаимодействовать с ним внутри соцсети.

https://ria.ru/20230914/odnoklassniki-1896322884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники