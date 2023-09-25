https://ria.ru/20230925/odnoklassniki-1898048804.html
Одноклассники познакомят пользователей с жестовым языком
Одноклассники познакомят пользователей с жестовым языком - РИА Новости, 25.09.2023
Одноклассники познакомят пользователей с жестовым языком
Совместно с образовательной платформой для слабослышащих людей Surdoclass Одноклассники выпустили серию видеопожеланий с сурдопереводом. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:30
2023-09-25T11:30
2023-09-25T11:03
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Совместно с образовательной платформой для слабослышащих людей Surdoclass Одноклассники выпустили серию видеопожеланий с сурдопереводом. Проект приурочен к Международному дню жестовых языков, который отмечается 23 сентября. Его цель – привлечь внимание к проблеме прав слабослышащих и познакомить широкую аудиторию со значением жестовых языков. Видеопожелания для пользователей соцсети бесплатны и доступны в разделе подарков на всех платформах ОК. В серию вошли такие фразы, как "Любовь превыше всего", "Дарю нежность и тепло", "Делай добрые дела", "Пусть этот день принесет удачу", "Ты лучше всех", "Улыбайся чаще" и другие. Их воспроизвела Анна Погорелова, которая более шести лет общается на жестовым языке и более трех – профессионально занимается переводом. Подарки – один из самых распространенных способов взаимодействия людей в Одноклассниках. Так, за второй квартал 2023 года пользователи соцсети отправили друг другу 11,2 миллиарда виртуальных подарков. Социальная сеть уделяет внимание вопросам инклюзии. Например, в 2022 году приложение ОК стало первым в России приложением соцсети, доступным для незрячих пользователей.
https://ria.ru/20230914/odnoklassniki-1896322884.html
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одноклассники.ru
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Совместно с образовательной платформой для слабослышащих людей Surdoclass Одноклассники выпустили серию видеопожеланий с сурдопереводом.
Проект приурочен к Международному дню жестовых языков, который отмечается 23 сентября. Его цель – привлечь внимание к проблеме прав слабослышащих и познакомить широкую аудиторию со значением жестовых языков.
Видеопожелания для пользователей соцсети бесплатны и доступны в разделе подарков на всех платформах ОК. В серию вошли такие фразы, как "Любовь превыше всего", "Дарю нежность и тепло", "Делай добрые дела", "Пусть этот день принесет удачу", "Ты лучше всех", "Улыбайся чаще" и другие.
Одноклассники запускают обновленную "Академию контента"
Их воспроизвела Анна Погорелова, которая более шести лет общается на жестовым языке и более трех – профессионально занимается переводом.
Подарки – один из самых распространенных способов взаимодействия людей в Одноклассниках. Так, за второй квартал 2023 года пользователи соцсети отправили друг другу 11,2 миллиарда виртуальных подарков.
Социальная сеть уделяет внимание вопросам инклюзии. Например, в 2022 году приложение ОК стало первым в России приложением соцсети, доступным для незрячих пользователей.