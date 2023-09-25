https://ria.ru/20230925/odessa-1898393334.html

В Одессе прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ

В Одессе прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2023

В Одессе прогремело несколько взрывов, сообщили СМИ

Несколько взрывов прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T00:26

2023-09-25T00:26

2023-09-25T00:56

специальная военная операция на украине

одесская область

вооруженные силы рф

в мире

одесса

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщениях в Telegram-канале телеканала. Позднее телеканал также сообщил о повторном взрыве в городе. "В Одессе снова прозвучал взрыв", - говорится в сообщениях телеканала. В 00.44 (совпадает с мск) тот же телеканал сообщил о серии новых взрывов в Одессе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230924/vzryv-1898380851.html

одесская область

одесса

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одесская область, вооруженные силы рф, в мире, одесса