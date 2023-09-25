https://ria.ru/20230925/obekt-1898412235.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 25.09.2023

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что объект критической... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:37

2023-09-25T08:37

2023-09-25T08:37

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что объект критической инфраструктуры поврежден в регионе в результате вечерних взрывов. В воскресенье вечером украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что в подконтрольном Киеву городе Херсон прозвучали взрывы. "Попали в объект критической инфраструктуры в Бериславском районе, территорию и постройки заводов в Херсоне", - написал Прокудин.Ранее в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала о повреждении портовой инфраструктуры в Одессе. Позднее глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщал о пожаре на промышленном предприятии в Кривом Роге. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, в мире