В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что объект критической инфраструктуры поврежден в регионе в результате вечерних взрывов.
"Попали в объект критической инфраструктуры в Бериславском районе, территорию и постройки заводов в Херсоне", - написал Прокудин.
Ранее в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщала о повреждении портовой инфраструктуры в Одессе. Позднее глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщал о пожаре на промышленном предприятии в Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.