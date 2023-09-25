https://ria.ru/20230925/novorozhdennyy-1898592416.html
В Омской области в канаве нашли живого новорожденного мальчика
В Омской области в канаве нашли живого новорожденного мальчика - РИА Новости, 25.09.2023
В Омской области в канаве нашли живого новорожденного мальчика
В канаве около лесопосадки в центре села Одесское в Омской области нашли новорожденного мальчика, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:49
2023-09-25T20:49
2023-09-25T20:49
происшествия
омская область
одесский район
здоровье - общество
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ОМСК, 25 сен - РИА Новости. В канаве около лесопосадки в центре села Одесское в Омской области нашли новорожденного мальчика, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Ребенка обнаружила местная жительница по пути на работу. Мальчику исполнился всего день. "Ребенок лежал на земле без одежды, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышу оказывается медицинская помощь, он госпитализирован в медицинское учреждение. Личность матери младенца устанавливается. Ведется ее розыск", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры. На место выезжал исполняющий обязанности прокурора Одесского района Ярослав Концевой. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В пресс-службе СУСК РФ по области добавили, что младенец весит 3,2 килограмма, сейчас он находится в больнице. Ребенок здоров. Ведомством организована проверка случившегося.
https://ria.ru/20230906/prestuplenie-1894434529.html
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происшествия, омская область, одесский район, здоровье - общество, россия
Происшествия, Омская область, Одесский район, Здоровье - Общество, Россия
В Омской области в канаве нашли живого новорожденного мальчика
В Омской области в канаве около лесопосадки нашли живого новорожденного мальчика