https://ria.ru/20230925/novorozhdennyy-1898592416.html

В Омской области в канаве нашли живого новорожденного мальчика

В Омской области в канаве нашли живого новорожденного мальчика - РИА Новости, 25.09.2023

В Омской области в канаве нашли живого новорожденного мальчика

В канаве около лесопосадки в центре села Одесское в Омской области нашли новорожденного мальчика, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:49

2023-09-25T20:49

2023-09-25T20:49

происшествия

омская область

одесский район

здоровье - общество

россия

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ОМСК, 25 сен - РИА Новости. В канаве около лесопосадки в центре села Одесское в Омской области нашли новорожденного мальчика, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Ребенка обнаружила местная жительница по пути на работу. Мальчику исполнился всего день. "Ребенок лежал на земле без одежды, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышу оказывается медицинская помощь, он госпитализирован в медицинское учреждение. Личность матери младенца устанавливается. Ведется ее розыск", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры. На место выезжал исполняющий обязанности прокурора Одесского района Ярослав Концевой. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В пресс-службе СУСК РФ по области добавили, что младенец весит 3,2 килограмма, сейчас он находится в больнице. Ребенок здоров. Ведомством организована проверка случившегося.

https://ria.ru/20230906/prestuplenie-1894434529.html

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омская область

одесский район

россия

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происшествия, омская область, одесский район, здоровье - общество, россия