https://ria.ru/20230925/nesootvetstvie-1898595027.html

Глава МИД ФРГ призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности

Глава МИД ФРГ призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности - РИА Новости, 25.09.2023

Глава МИД ФРГ призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью о необходимости реформировать структуру ООН, сказав, что организация перестала соответствовать реальности... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T21:14

2023-09-25T21:14

2023-09-25T21:19

в мире

украина

сергей лавров

оон

мид германии

анналена бербок

россия

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью о необходимости реформировать структуру ООН, сказав, что организация перестала соответствовать реальности еще до конфликта на Украине. "Вся Генеральная Ассамблея показывает, что, очевидно, мир изменился за последнее десятилетие, это нормально в жизни. Но институты ООН не изменились, поэтому нам нужна полная модернизация, а также, очевидно, Совета безопасности,...", - заявила Бербок в интервью телеканалу CNN. Она добавила, что Совбез ООН "не функционировал" и до событий на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее, призвал изменить метод формирования секретариата ООН. Он отметил, что в целом назрело реформирование существующей архитектуры глобального управления, которая, по словам Лаврова, давно не отвечает требованиям эпохи. Касаясь работы Совбеза Лавров отметил, что его расширение становится все более востребованным "исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран Мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки",

https://ria.ru/20230925/oon-1898400187.html

https://ria.ru/20230923/rasshirenie-1898268758.html

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