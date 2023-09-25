Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ФРГ призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 25.09.2023 (обновлено: 21:19 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/nesootvetstvie-1898595027.html
Глава МИД ФРГ призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности
Глава МИД ФРГ призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности - РИА Новости, 25.09.2023
Глава МИД ФРГ призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью о необходимости реформировать структуру ООН, сказав, что организация перестала соответствовать реальности... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T21:14
2023-09-25T21:19
в мире
украина
сергей лавров
оон
мид германии
анналена бербок
россия
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884831483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9694347501bd09e8221869edfedf4a0.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью о необходимости реформировать структуру ООН, сказав, что организация перестала соответствовать реальности еще до конфликта на Украине. "Вся Генеральная Ассамблея показывает, что, очевидно, мир изменился за последнее десятилетие, это нормально в жизни. Но институты ООН не изменились, поэтому нам нужна полная модернизация, а также, очевидно, Совета безопасности,...", - заявила Бербок в интервью телеканалу CNN. Она добавила, что Совбез ООН "не функционировал" и до событий на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее, призвал изменить метод формирования секретариата ООН. Он отметил, что в целом назрело реформирование существующей архитектуры глобального управления, которая, по словам Лаврова, давно не отвечает требованиям эпохи. Касаясь работы Совбеза Лавров отметил, что его расширение становится все более востребованным "исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран Мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки",
https://ria.ru/20230925/oon-1898400187.html
https://ria.ru/20230923/rasshirenie-1898268758.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884831483_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6450b8ef1ced6c69924decb65494268b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей лавров, оон, мид германии, анналена бербок, россия, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Сергей Лавров, ООН, МИД Германии, Анналена Бербок, Россия, Генеральная Ассамблея ООН
Глава МИД ФРГ призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности

Бербок: надо реформировать ООН, организация перестала соответствовать реальности

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью о необходимости реформировать структуру ООН, сказав, что организация перестала соответствовать реальности еще до конфликта на Украине.
«
"Вся Генеральная Ассамблея показывает, что, очевидно, мир изменился за последнее десятилетие, это нормально в жизни. Но институты ООН не изменились, поэтому нам нужна полная модернизация, а также, очевидно, Совета безопасности,...", - заявила Бербок в интервью телеканалу CNN.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Венесуэле увидели на ГА ООН серьезный настрой на реформирование
Вчера, 03:17
Она добавила, что Совбез ООН "не функционировал" и до событий на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее, призвал изменить метод формирования секретариата ООН. Он отметил, что в целом назрело реформирование существующей архитектуры глобального управления, которая, по словам Лаврова, давно не отвечает требованиям эпохи. Касаясь работы Совбеза Лавров отметил, что его расширение становится все более востребованным "исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран Мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки",
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В МИД Белоруссии выступили за расширение категории постоянных членов СБ ООН
23 сентября, 23:44
 
В миреУкраинаСергей ЛавровООНМИД ГерманииАнналена БербокРоссияГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала