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"Роскосмос" опубликовал кадры последствия наводнения в Ливии
"Роскосмос" опубликовал кадры последствия наводнения в Ливии - РИА Новости, 25.09.2023
"Роскосмос" опубликовал кадры последствия наводнения в Ливии
"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале фото, сделанные на борту МКС, на которых видны последствия наводнения в ливийском городе Дерна. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:19
2023-09-25T13:19
2023-09-25T15:01
ливия
дерна (муниципалитет)
роскосмос
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красный полумесяц
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале фото, сделанные на борту МКС, на которых видны последствия наводнения в ливийском городе Дерна."Десятого сентября на берег Восточной Ливии обрушился сильнейший циклон "Даниэль", мощные ливни затопили город Дерна. Выпало более трех четвертей годового уровня осадков. <…> Наводнения в засушливом районе встречаются крайне редко. По словам экспертов, такие ливни происходят раз в сто лет. Снимками поделился наш космонавт Константин Борисов", — говорится в публикации.Десятого сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в нескольких городах и населенных пунктах на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну.По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших превысило 11 тысяч, пропали без вести около двадцати тысяч человек.
https://ria.ru/20230922/liviya-1897924923.html
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ливия, дерна (муниципалитет), роскосмос, в мире, красный полумесяц
Ливия, Дерна (муниципалитет), Роскосмос, В мире, Красный полумесяц
"Роскосмос" опубликовал кадры последствия наводнения в Ливии
"Роскосмос" опубликовал фото последствия наводнения в ливийском городе Дерна