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"Роскосмос" опубликовал кадры последствия наводнения в Ливии - РИА Новости, 25.09.2023
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13:19 25.09.2023 (обновлено: 15:01 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/navodnenie-1898481685.html
"Роскосмос" опубликовал кадры последствия наводнения в Ливии
"Роскосмос" опубликовал кадры последствия наводнения в Ливии - РИА Новости, 25.09.2023
"Роскосмос" опубликовал кадры последствия наводнения в Ливии
"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале фото, сделанные на борту МКС, на которых видны последствия наводнения в ливийском городе Дерна. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:19
2023-09-25T15:01
ливия
дерна (муниципалитет)
роскосмос
в мире
красный полумесяц
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале фото, сделанные на борту МКС, на которых видны последствия наводнения в ливийском городе Дерна."Десятого сентября на берег Восточной Ливии обрушился сильнейший циклон "Даниэль", мощные ливни затопили город Дерна. Выпало более трех четвертей годового уровня осадков. &lt;…&gt; Наводнения в засушливом районе встречаются крайне редко. По словам экспертов, такие ливни происходят раз в сто лет. Снимками поделился наш космонавт Константин Борисов", — говорится в публикации.Десятого сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в нескольких городах и населенных пунктах на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну.По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших превысило 11 тысяч, пропали без вести около двадцати тысяч человек.
https://ria.ru/20230922/liviya-1897924923.html
ливия
дерна (муниципалитет)
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ливия, дерна (муниципалитет), роскосмос, в мире, красный полумесяц
Ливия, Дерна (муниципалитет), Роскосмос, В мире, Красный полумесяц
"Роскосмос" опубликовал кадры последствия наводнения в Ливии

"Роскосмос" опубликовал фото последствия наводнения в ливийском городе Дерна

© Фото : Роскосмос/Константин БорисовПоследствия наводнения в ливийском городе Дерна
Последствия наводнения в ливийском городе Дерна - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Роскосмос/Константин Борисов
Последствия наводнения в ливийском городе Дерна
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале фото, сделанные на борту МКС, на которых видны последствия наводнения в ливийском городе Дерна.
"Десятого сентября на берег Восточной Ливии обрушился сильнейший циклон "Даниэль", мощные ливни затопили город Дерна. Выпало более трех четвертей годового уровня осадков. <…> Наводнения в засушливом районе встречаются крайне редко. По словам экспертов, такие ливни происходят раз в сто лет. Снимками поделился наш космонавт Константин Борисов", — говорится в публикации.
© Фото : Роскосмос/Константин БорисовПоследствия наводнения в ливийском городе Дерна
Последствия наводнения в ливийском городе Дерна - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Роскосмос/Константин Борисов
Последствия наводнения в ливийском городе Дерна
Десятого сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в нескольких городах и населенных пунктах на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших превысило 11 тысяч, пропали без вести около двадцати тысяч человек.
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Ливии за день извлекли со дня моря тела сразу 80 погибших
22 сентября, 06:57
 
ЛивияДерна (муниципалитет)РоскосмосВ миреКрасный полумесяц
 
 
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