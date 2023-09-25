https://ria.ru/20230925/nauka-1897806245.html

Ученые придумали способ получения катализатора для переработки газа в спирт

Ученые придумали способ получения катализатора для переработки газа в спирт - РИА Новости, 25.09.2023

Ученые придумали способ получения катализатора для переработки газа в спирт

Ученые МИЭТ в составе научного коллектива предложили новый способ получения материала, позволяющего перерабатывать углекислый газ в метанол под воздействием... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:00

2023-09-25T09:00

2023-09-25T09:04

наука

наука

университетская наука

россия

лариса сорокина

национальный исследовательский университет «миэт»

навигатор абитуриента

химия

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Ученые МИЭТ в составе научного коллектива предложили новый способ получения материала, позволяющего перерабатывать углекислый газ в метанол под воздействием солнечного света. По их словам, разработанная технология позволяет быстро, экономично и на простом оборудовании получить фотокаталитический материал с улучшенными свойствами. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nanomaterials.Одно из важных направлений развития зеленых технологий сегодня – использование неисчерпаемых природных ресурсов (энергии приливов, ветров или солнца) не только для генерации электричества, но и для осуществления химических процессов, для протекания которых необходим внешний источник дополнительной энергии.Химические процессы, протекающие при облучении реакционной системы светом, называются фотокаталитическими. За счет энергии солнца фотокатализаторы могут преобразовывать углекислый газ в топливо (например, метан или метанол).Под воздействием излучения в материале катализатора генерируются носители заряда – электроны и дырки. Образовавшиеся электронно-дырочные пары участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, преобразуя углекислый газ и воду в другие органические соединения.Группы ученых во всем мире разрабатывают условия, при которых комбинация света и материала катализатора позволяет добиться наибольшего выхода продукта реакции при наименьших экономических затратах. В качестве основы для фотокатализаторов из-за исключительных механических и оптических свойств, а также низкой рыночной стоимости чаще всего применяется диоксид титана TiO2.Часто для улучшения фотокаталитических свойств, материалы на основе TiO2 сочетают с другими полупроводниковыми. Именно эта стадия производства наиболее ресурсозатратна и высокотехнологична, сообщил научный сотрудник лаборатории "Технология наноматериалов" Национального исследовательского университета "Московский институт электронной техники" (МИЭТ) Андрей Тарасов."Когда два полупроводника, например таких, как диоксид титана и оксид меди, находятся в контакте с друг другом, формируется гетеропереход, который увеличивает время жизни носителей заряда. Вследствие этого повышается фотокаталитическая активность", – рассказал он.Ученые вуза в сотрудничестве с другими российскими исследователями предложили способ формирования композиционного материала из TiO2 и СuO очень простым и быстрым методом – электрофоретическим осаждением. Этот метод позволяет управлять свойствами осаждаемого материала, контролируя состав, морфологию и толщину формируемого слоя."Представьте себе магнит, который притягивает к себе магнитные частицы. Точно так же во время электрофоретического осаждения заряженные частицы притягиваются к противоположно заряженной поверхности. В данном случае не магнитные силовые линии, а электрические заставляют частицы двигаться в определенном направлении. Главное, чтобы частицы обладали поверхностным зарядом. Например, на основе электрофоретического явления работают чернила (e-ink) в электронных книгах, с которыми мы все хорошо знакомы", – рассказала научный сотрудник лаборатории "Технология наноматериалов" МИЭТ Лариса Сорокина.Предложенное сочетание полупроводников позволило получить материал с повышенной фотокаталитической активностью по сравнению с классическим фотокатализатором на основе диоксида титана. В случае содержания всего лишь 10 массовых процентов оксида меди в слое эффективность преобразования углекислого газа до метанола увеличилась в два раза, рассказали исследователи."Дальнейшие исследования будут сосредоточены на том, чтобы изменить структуру частиц оксида меди, преобразовав их в нанонити. Предварительные результаты демонстрируют, что нитевидная форма каталитического наноматериала может обладать более высокими фотокаталитическими свойствами по сравнению с порошковыми", – добавила Сорокина.Исследования и разработка композиционных фотокатализаторов ведутся на базе Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ в рамках гранта Российского научного фонда №22-19-00654.МИЭТ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230724/nauka-1885444852.html

https://ria.ru/20230621/nauka-1878601332.html

https://ria.ru/20230111/nauka-1841865118.html

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наука, университетская наука, россия, лариса сорокина, национальный исследовательский университет «миэт», навигатор абитуриента, химия