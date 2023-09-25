Рейтинг@Mail.ru
ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 25.09.2023 (обновлено: 01:10 26.09.2023)
https://ria.ru/20230925/natsist-1898582038.html
ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов
ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов - РИА Новости, 26.09.2023
ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов
ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-25T19:33
2023-09-26T01:10
канада
оон
оттава
стефан дюжаррик
в мире
израиль
владимир зеленский
джастин трюдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg
ООН, 25 сен — РИА Новости. ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге."Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке.Хунку 22 сентября пригласили на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".В действительности же он оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Состояло подразделение преимущественно из украинских националистов.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Он добавил, что не знал всех деталей биографии Хунки, и приносит извинения коллегам.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал от организаторов извинений. Представитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сказал РИА Новости, что организация попросит посла Израиля в Канаде высказаться о недопустимости таких действий.
https://ria.ru/20230925/kanada-1898463738.html
https://ria.ru/20230925/esesovets-1898472323.html
канада
оттава
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_466:0:2066:1200_1920x0_80_0_0_5f2ec7e75aff34724796573f70b61fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, оон, оттава, стефан дюжаррик, в мире, израиль, владимир зеленский, джастин трюдо
Канада, ООН, Оттава, Стефан Дюжаррик, В мире, Израиль, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов

Офис генсека ООН осудил чествование эсэсовца Хунке в парламенте Канады

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен — РИА Новости. ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.
«
"Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке.
Хунку 22 сентября пригласили на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
В действительности же он оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Состояло подразделение преимущественно из украинских националистов.
Варшава - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады
Вчера, 12:09
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Он добавил, что не знал всех деталей биографии Хунки, и приносит извинения коллегам.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.
Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал от организаторов извинений. Представитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сказал РИА Новости, что организация попросит посла Израиля в Канаде высказаться о недопустимости таких действий.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады
Вчера, 12:52
 
КанадаООНОттаваСтефан ДюжаррикВ миреИзраильВладимир ЗеленскийДжастин Трюдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала