ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов
Офис генсека ООН осудил чествование эсэсовца Хунке в парламенте Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
ООН, 25 сен — РИА Новости. ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.
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"Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке.
Хунку 22 сентября пригласили на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
В действительности же он оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Состояло подразделение преимущественно из украинских националистов.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Он добавил, что не знал всех деталей биографии Хунки, и приносит извинения коллегам.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.
Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал от организаторов извинений. Представитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сказал РИА Новости, что организация попросит посла Израиля в Канаде высказаться о недопустимости таких действий.