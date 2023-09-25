https://ria.ru/20230925/natsist-1898582038.html

ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов

ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов - РИА Новости, 26.09.2023

ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов

ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-25T19:33

2023-09-25T19:33

2023-09-26T01:10

канада

оон

оттава

стефан дюжаррик

в мире

израиль

владимир зеленский

джастин трюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg

ООН, 25 сен — РИА Новости. ООН выступает против прославления нацистов, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге."Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке.Хунку 22 сентября пригласили на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".В действительности же он оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Состояло подразделение преимущественно из украинских националистов.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Он добавил, что не знал всех деталей биографии Хунки, и приносит извинения коллегам.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал от организаторов извинений. Представитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сказал РИА Новости, что организация попросит посла Израиля в Канаде высказаться о недопустимости таких действий.

https://ria.ru/20230925/kanada-1898463738.html

https://ria.ru/20230925/esesovets-1898472323.html

канада

оттава

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, оон, оттава, стефан дюжаррик, в мире, израиль, владимир зеленский, джастин трюдо