Рейтинг@Mail.ru
МИД России предупредил о последствиях чествования нациста в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 25.09.2023 (обновлено: 13:03 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/natsist-1898471511.html
МИД России предупредил о последствиях чествования нациста в Канаде
МИД России предупредил о последствиях чествования нациста в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023
МИД России предупредил о последствиях чествования нациста в Канаде
Ситуация вокруг чествования нациста в парламенте Канады - фарс, который закончится трагедией мирового масштаба, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:47
2023-09-25T13:03
россия
канада
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг чествования нациста в парламенте Канады - фарс, который закончится трагедией мирового масштаба, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже"."Весь мир теперь западный говорит вот эти самые нацистские кричалки, как вы знаете, прославляя тех самых героев, которые были коллаборационистами, это закончится трагедией мирового масштаба. Сейчас это фарс, когда еще вчера канадский парламент аплодирует тому самому пособнику нацистов, преступнику... Пока это трагифарс, но все идет к глобальной катастрофе и трагедии, потому что Запад заигрался в Зеленского", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20230925/kanada-1898400621.html
россия
канада
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_466:0:2066:1200_1920x0_80_0_0_5f2ec7e75aff34724796573f70b61fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канада, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина
Россия, Канада, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Украина
МИД России предупредил о последствиях чествования нациста в Канаде

МИД России: фарс с чествованием нациста в Канаде закончится мировой трагедией

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг чествования нациста в парламенте Канады - фарс, который закончится трагедией мирового масштаба, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
"Весь мир теперь западный говорит вот эти самые нацистские кричалки, как вы знаете, прославляя тех самых героев, которые были коллаборационистами, это закончится трагедией мирового масштаба. Сейчас это фарс, когда еще вчера канадский парламент аплодирует тому самому пособнику нацистов, преступнику... Пока это трагифарс, но все идет к глобальной катастрофе и трагедии, потому что Запад заигрался в Зеленского", - сказала Захарова.
Посол РФ в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Посол России не считает "ошибкой" чествование нациста в парламенте Канады
Вчера, 03:31
 
РоссияКанадаПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала