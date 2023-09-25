МИД России предупредил о последствиях чествования нациста в Канаде
МИД России: фарс с чествованием нациста в Канаде закончится мировой трагедией
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг чествования нациста в парламенте Канады - фарс, который закончится трагедией мирового масштаба, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
"Весь мир теперь западный говорит вот эти самые нацистские кричалки, как вы знаете, прославляя тех самых героев, которые были коллаборационистами, это закончится трагедией мирового масштаба. Сейчас это фарс, когда еще вчера канадский парламент аплодирует тому самому пособнику нацистов, преступнику... Пока это трагифарс, но все идет к глобальной катастрофе и трагедии, потому что Запад заигрался в Зеленского", - сказала Захарова.