https://ria.ru/20230925/natsist-1898471511.html

МИД России предупредил о последствиях чествования нациста в Канаде

МИД России предупредил о последствиях чествования нациста в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023

МИД России предупредил о последствиях чествования нациста в Канаде

Ситуация вокруг чествования нациста в парламенте Канады - фарс, который закончится трагедией мирового масштаба, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:47

2023-09-25T12:47

2023-09-25T13:03

россия

канада

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг чествования нациста в парламенте Канады - фарс, который закончится трагедией мирового масштаба, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже"."Весь мир теперь западный говорит вот эти самые нацистские кричалки, как вы знаете, прославляя тех самых героев, которые были коллаборационистами, это закончится трагедией мирового масштаба. Сейчас это фарс, когда еще вчера канадский парламент аплодирует тому самому пособнику нацистов, преступнику... Пока это трагифарс, но все идет к глобальной катастрофе и трагедии, потому что Запад заигрался в Зеленского", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20230925/kanada-1898400621.html

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Кирилл Волков

россия, канада, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина