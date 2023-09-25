https://ria.ru/20230925/nasilie-1898508799.html
Запад поощряет насилие над сербами в Косово, заявил посол России
Запад поощряет насилие над сербами в Косово, заявил посол России - РИА Новости, 25.09.2023
Запад поощряет насилие над сербами в Косово, заявил посол России
Насилие косовоалбанских властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении Запада и под прикрытием диалога в Брюсселе, заявил посол РФ в РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:48
2023-09-25T14:48
2023-09-25T14:48
в мире
косово
сербия
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Насилие косовоалбанских властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении Запада и под прикрытием диалога в Брюсселе, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел утром в понедельник встречу с послом России, в ходе которой тот выслушал просьбы и позицию Сербии по ситуации в Косово и этнической чистке, проводимой Приштиной. Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его на встрече о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича. "Речь идет о том, что насилие Приштины продолжается, (косовский "премьер" Альбин - ред.) Курти взял линию, и сейчас это уже совершенно очевидно, откровенную линию на освоение населенной сербами части Косово. Второе, что совершенно очевидно, – это поощрение Приштины Западом. Как и то, что ведущийся формально в качестве ширмы, прикрытия диалог для того, что реально происходит в Косово, не дает решительно ничего. Как и дипломатические контакты с представителями ведущих западных стран", - заявил журналистам посол РФ. "Все, что называется политико-дипломатическими усилиями, Запад делает формально. Его цель - дать возможность Приштине установить полнейший контроль над всей территорией края при этом международном присутствии, включая силовое, так называемых миротворцев, которые содействуют косовоалбанским спецназовцам, и дальше вести линию на подавление сербов и самой Сербии и говоря широко - "сербского мира на Балканах", - указал Боцан-Харченко. Он подчеркнул своевременность инициативы Вучича по созыву внеочередного заседания Совбеза ООН по Косово, которой противодействуют западные страны-члены Совбеза. Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Вучич призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
https://ria.ru/20230925/kosovo-1898426649.html
https://ria.ru/20230924/serby-1898379106.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, александр боцан-харченко
В мире, Косово, Сербия, Александр Боцан-Харченко
Запад поощряет насилие над сербами в Косово, заявил посол России
Посол России: насилие над сербами в Косово происходит при поощрении Запада
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Насилие косовоалбанских властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении Запада и под прикрытием диалога в Брюсселе, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Президент Сербии Александр Вучич
заявил, что провел утром в понедельник встречу с послом России, в ходе которой тот выслушал просьбы и позицию Сербии по ситуации в Косово и этнической чистке, проводимой Приштиной.
Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его на встрече о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича
.
"Речь идет о том, что насилие Приштины продолжается, (косовский "премьер" Альбин - ред.) Курти взял линию, и сейчас это уже совершенно очевидно, откровенную линию на освоение населенной сербами части Косово. Второе, что совершенно очевидно, – это поощрение Приштины Западом. Как и то, что ведущийся формально в качестве ширмы, прикрытия диалог для того, что реально происходит в Косово, не дает решительно ничего. Как и дипломатические контакты с представителями ведущих западных стран", - заявил журналистам посол РФ.
Въезд в село Баньска на севере Косово заблокирован
"Все, что называется политико-дипломатическими усилиями, Запад делает формально. Его цель - дать возможность Приштине установить полнейший контроль над всей территорией края при этом международном присутствии, включая силовое, так называемых миротворцев, которые содействуют косовоалбанским спецназовцам, и дальше вести линию на подавление сербов и самой Сербии и говоря широко - "сербского мира на Балканах", - указал Боцан-Харченко.
Он подчеркнул своевременность инициативы Вучича по созыву внеочередного заседания Совбеза ООН
по Косово, которой противодействуют западные страны-члены Совбеза.
Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Вучич призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
Вучич сообщил о гибели трех сербов в ходе столкновений с полицией Косово