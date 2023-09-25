https://ria.ru/20230925/nasilie-1898508799.html

Запад поощряет насилие над сербами в Косово, заявил посол России

Запад поощряет насилие над сербами в Косово, заявил посол России - РИА Новости, 25.09.2023

Запад поощряет насилие над сербами в Косово, заявил посол России

Насилие косовоалбанских властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении Запада и под прикрытием диалога в Брюсселе, заявил посол РФ в РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:48

2023-09-25T14:48

2023-09-25T14:48

в мире

косово

сербия

александр боцан-харченко

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БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Насилие косовоалбанских властей в Приштине над сербами в Косово и Метохии происходит при поощрении Запада и под прикрытием диалога в Брюсселе, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел утром в понедельник встречу с послом России, в ходе которой тот выслушал просьбы и позицию Сербии по ситуации в Косово и этнической чистке, проводимой Приштиной. Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его на встрече о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича. "Речь идет о том, что насилие Приштины продолжается, (косовский "премьер" Альбин - ред.) Курти взял линию, и сейчас это уже совершенно очевидно, откровенную линию на освоение населенной сербами части Косово. Второе, что совершенно очевидно, – это поощрение Приштины Западом. Как и то, что ведущийся формально в качестве ширмы, прикрытия диалог для того, что реально происходит в Косово, не дает решительно ничего. Как и дипломатические контакты с представителями ведущих западных стран", - заявил журналистам посол РФ. "Все, что называется политико-дипломатическими усилиями, Запад делает формально. Его цель - дать возможность Приштине установить полнейший контроль над всей территорией края при этом международном присутствии, включая силовое, так называемых миротворцев, которые содействуют косовоалбанским спецназовцам, и дальше вести линию на подавление сербов и самой Сербии и говоря широко - "сербского мира на Балканах", - указал Боцан-Харченко. Он подчеркнул своевременность инициативы Вучича по созыву внеочередного заседания Совбеза ООН по Косово, которой противодействуют западные страны-члены Совбеза. Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Вучич призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.

https://ria.ru/20230925/kosovo-1898426649.html

https://ria.ru/20230924/serby-1898379106.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, косово, сербия, александр боцан-харченко