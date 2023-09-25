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Уроженца Бурятии с позывным Большой представили к званию Героя России - РИА Новости, 25.09.2023
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15:19 25.09.2023 (обновлено: 16:15 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/nagrada-1898515855.html
Уроженца Бурятии с позывным Большой представили к званию Героя России
Уроженца Бурятии с позывным Большой представили к званию Героя России - РИА Новости, 25.09.2023
Уроженца Бурятии с позывным Большой представили к званию Героя России
Уроженец Бурятии Иван Калашников с позывным "Большой" представлен к званию Героя Российской Федерации, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:19
2023-09-25T16:15
безопасность
россия
мухоршибирский район
сергей шойгу
алексей цыденов
владимир путин
вооруженные силы украины
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УЛАН-УДЭ, 25 сен – РИА Новости. Уроженец Бурятии Иван Калашников с позывным "Большой" представлен к званию Героя Российской Федерации, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "Друзья, наш земляк Иван Калашников, позывной "Большой", представлен к званию Герой Российской Федерации! Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода", - написал Цыденов. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей. "Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", – приводит в своем сообщении Цыденов слова Минобороны.
https://ria.ru/20230908/miny-1894877344.html
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безопасность, россия, мухоршибирский район, сергей шойгу, алексей цыденов, владимир путин, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Мухоршибирский район, Сергей Шойгу, Алексей Цыденов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Уроженца Бурятии с позывным Большой представили к званию Героя России

Уроженца Бурятии Ивана Калашникова представили к званию Героя России

© Минобороны РФИван Калашников с позывным "Большой". Кадр видео
Иван Калашников с позывным Большой. Кадр видео
© Минобороны РФ
Иван Калашников с позывным "Большой". Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 25 сен – РИА Новости. Уроженец Бурятии Иван Калашников с позывным "Большой" представлен к званию Героя Российской Федерации, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
"Друзья, наш земляк Иван Калашников, позывной "Большой", представлен к званию Герой Российской Федерации! Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода", - написал Цыденов.
Российский сапер - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Герой России рассказал об изучении трофейных натовских мин
8 сентября, 04:09
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.
"Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", – приводит в своем сообщении Цыденов слова Минобороны.
Герой России капитан Тимур Дудкин
Герой России Дудкин рассказал, как уничтожил 15 украинских танков
31 мая, 10:33
 
БезопасностьРоссияМухоршибирский районСергей ШойгуАлексей ЦыденовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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