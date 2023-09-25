https://ria.ru/20230925/nagrada-1898515855.html

Уроженца Бурятии с позывным Большой представили к званию Героя России

Уроженца Бурятии с позывным Большой представили к званию Героя России - РИА Новости, 25.09.2023

Уроженца Бурятии с позывным Большой представили к званию Героя России

Уроженец Бурятии Иван Калашников с позывным "Большой" представлен к званию Героя Российской Федерации, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:19

2023-09-25T15:19

2023-09-25T16:15

безопасность

россия

мухоршибирский район

сергей шойгу

алексей цыденов

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898535678_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_6a90f8443f5b45c495d8a3b9598fb769.jpg

УЛАН-УДЭ, 25 сен – РИА Новости. Уроженец Бурятии Иван Калашников с позывным "Большой" представлен к званию Героя Российской Федерации, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "Друзья, наш земляк Иван Калашников, позывной "Большой", представлен к званию Герой Российской Федерации! Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода", - написал Цыденов. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей. "Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство", – приводит в своем сообщении Цыденов слова Минобороны.

https://ria.ru/20230908/miny-1894877344.html

https://ria.ru/20230531/geroy-1875248391.html

россия

мухоршибирский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, мухоршибирский район, сергей шойгу, алексей цыденов, владимир путин, вооруженные силы украины