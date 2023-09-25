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Названы шесть городов России с самыми необычными музеями - РИА Новости, 25.09.2023
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Туризм
 
03:26 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/muzei-1898108508.html
Названы шесть городов России с самыми необычными музеями
Названы шесть городов России с самыми необычными музеями - РИА Новости, 25.09.2023
Названы шесть городов России с самыми необычными музеями
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, назвали шесть городов России, в которых можно не только... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T03:26
2023-09-25T03:26
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
калининград
углич
высшая школа экономики (вшэ)
рыбинск
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, назвали шесть городов России, в которых можно не только посетить традиционные для любого места музеи быта или краеведческие, но и необычные, сообщает пресс-служба ВШБ.Углич: юфть — секреты "русской кожи"Небольшой древний город Ярославской области у большинства жителей нашей страны ассоциируется с неразгаданной тайной погибшего здесь царевича Дмитрия. Но здесь стоит и отвлечься от зловещих политических передряг и обратиться к традиционному мастерству ремесленников. В Музее кожевенного ремесла расскажут об истории выделки кожи от фараонов до модерна, а также о том, как это мастерство развивалось в России и в самом Угличе. Не все знают о существовании особого способа выделки кожи — юфти или "русской кожи": шкуры крупного рогатого скота обрабатывали растительными дубильными веществами по специальной технологии. История юфти пошла со времен Петра I и была широко известна в Европе. Секрет производства хранился веками, что позволяло российским кожевенникам успешно конкурировать на зарубежных рынках.В музее гостей ждет колоритная экспозиция с макетами станков и приспособлениями для выделки кожи, коллекцией старинных изделий — от обуви до книг.Любителям активного отдыха наверняка понравится частный музей энтузиаста-путешественника велосипедиста Сергея Кондакова "Самокатъ", в экспозиции которого представлены двухколесные средства передвижения разных времен — от самых примитивных до современных гоночных моделей. Особенность музея в том, что все экспонаты здесь можно трогать, садиться за руль, ездить и делать фотографии. Понравившийся экземпляр можно также взять в аренду и покататься по Угличу.Смоленск: "северный шелк"В Смоленске, одном из старейших городов России, основанным еще в IХ веке, с древних времен возделывали лен. Ему и посвящен музей "Смоленский лён" в Никольской башне Смоленской крепостной стены. Экспозиция была впервые представлена публике еще в 1980 году, став первым в России музеем льна, и располагалась в центре города. Теперь экспонаты переехали в более атмосферное место: в аутентичном пространстве старинных кирпичных стен вы можно увидеть, на чем и как вручную ткали "северный шелк" — так называли эту ткань раньше.В самом старом из сохранившихся гражданских зданий Смоленска располагается музей "Городская кузница XVII века". В небольшом, крытом черепицей домике вас встретит экскурсовод в костюме ремесленника и покажет "творческую лабораторию" кузнеца: здесь воссоздан горн с мехами, наковальня, представлены подлинные орудия труда и многочисленные изделия ремесла XVII-XIX веков.Нижний Новгород: исследуем науку и техникуЗрелищный музей, где можно сделать красочные и оригинальный фотографии, — музей "Паровозы России" на открытой площадке на окраине Нижнего Новгорода. Среди экспонатов представлена техника конца ХIХ – первой половины ХХ века: 15 локомотивов, 13 вагонов, семафор, ручной переводной стрелочный механизм, станционный колокол, реконструкция деревянной пассажирской платформы. Если хотите прогуляться по парку с экскурсоводом и подробнее ознакомиться с историей Горьковской железной дороги, то нужно договориться об этом заблаговременно.Возле Московского вокзала в нижегородском ЦУМе расположился интерактивный музей занимательных наук "Кварки". Залы посвящены различным разделам физики – "Оптика", "Механика", в них - модели и устройства, которые опытным путем помогают изучить то или иное свойство. Музей задумывался как детский, но молодые пары и родители не менее увлеченно проводят эксперименты с помощью музейного оборудования.Калининград: тихая гаваньНа Балтике находится музей кораблей – экспозиция, расположенная прямо на воде возле "Музея Мирового океана" в историческом центре Калининграда. Здесь представлены корабли всех флотов: и гидрографическое судно, и плавучие маяки, и единственное в стране музеефицированное рыболовное судно, и самое большое научно-исследовательское судно "Витязь", а также подводная лодка. Музей имеет статус заповедника, а корабли признаны объектами культурного наследия. На палубу некоторых экспонатов можно подняться с экскурсией – для каждого свое время, поэтому лучше сначала изучить расписание.Совет: на подводную лодку лучше идти с самого утра, потому что места там немного, и с каждым часом желающих осмотреть объект становится все больше.Рыбинск: Атлантида по-русскиМузей Мологского края находится недалеко от набережной Волги в центре Рыбинска. Посвящена экспозиция нашей отечественной Атлантиде — Молого-Шекснинскому междуречью, которое ушло под воду в результате создания Рыбинского водохранилища.Сотрудники музея занимаются изучением природно-культурного и исторического наследия этих территорий. Когда во время перестройки появилась возможность говорить о том, что десятилетиями замалчивалось, мологская тема вызвала общественный резонанс. Тогда же и зародилась идея музея. Древнерусские летописи сообщают о "Холопьем городке", основанном до пришествия Рюрика на Русь "простыми людьми", сбежавшими из новгородских владений — здесь позже появилась Молога.Старые черно-белые фотографии улиц города, предметы быта, архитектурные детали можно увидеть в музее.Кострома: сырная столицаИногда Кострому называют "сырной столицей России" — костромской сыр славится на всю страну. В старинном особняке конца XVIII века, доме купца Рещикова, расположился Музей сыра с богатой экспозицией по мировой истории сыроделия и экскурсоводами-сомелье. Они поведают вам сырные байки со всего мира, расскажут о традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, а также о том, как этот продукт появился в России.Самый главный аттракцион музея — это возможность попробовать сыры: здесь проводятся детские квесты, дегустации для взрослых и малышей. Перед музеем стоит памятник "костромской" корове, которой знаменитый сыр обязан своим качеством. Каждый час в дневное время она мычит, развлекая туристов.
https://ria.ru/20230815/sladosti-1889504212.html
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новости - туризм, туризм, туристы, калининград, углич, высшая школа экономики (вшэ), рыбинск, нижний новгород, кострома, смоленск, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Калининград, Углич, Высшая школа экономики (ВШЭ), Рыбинск, Нижний Новгород, Кострома, Смоленск, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых в России
Названы шесть городов России с самыми необычными музеями

Углич, Смоленск и Калининград вошли в список городов с необычными музеями

© Фото : КВАРКИ - музей занимательных наукКВАРКИ - музей занимательных наук
КВАРКИ - музей занимательных наук - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : КВАРКИ - музей занимательных наук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, назвали шесть городов России, в которых можно не только посетить традиционные для любого места музеи быта или краеведческие, но и необычные, сообщает пресс-служба ВШБ.

Углич: юфть — секреты "русской кожи"

Небольшой древний город Ярославской области у большинства жителей нашей страны ассоциируется с неразгаданной тайной погибшего здесь царевича Дмитрия. Но здесь стоит и отвлечься от зловещих политических передряг и обратиться к традиционному мастерству ремесленников. В Музее кожевенного ремесла расскажут об истории выделки кожи от фараонов до модерна, а также о том, как это мастерство развивалось в России и в самом Угличе.
Не все знают о существовании особого способа выделки кожи — юфти или "русской кожи": шкуры крупного рогатого скота обрабатывали растительными дубильными веществами по специальной технологии. История юфти пошла со времен Петра I и была широко известна в Европе. Секрет производства хранился веками, что позволяло российским кожевенникам успешно конкурировать на зарубежных рынках.
© iStock.com / Andrey NikitinЦерковь Димитрия на Крови на территории Угличского кремля
Церковь Димитрия на Крови на территории Угличского кремля - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© iStock.com / Andrey Nikitin
Церковь Димитрия на Крови на территории Угличского кремля
В музее гостей ждет колоритная экспозиция с макетами станков и приспособлениями для выделки кожи, коллекцией старинных изделий — от обуви до книг.
Любителям активного отдыха наверняка понравится частный музей энтузиаста-путешественника велосипедиста Сергея Кондакова "Самокатъ", в экспозиции которого представлены двухколесные средства передвижения разных времен — от самых примитивных до современных гоночных моделей. Особенность музея в том, что все экспонаты здесь можно трогать, садиться за руль, ездить и делать фотографии. Понравившийся экземпляр можно также взять в аренду и покататься по Угличу.
© Фото : Александр АндреевАрсенал Необычных Велосипедов "Самокат" в Угличе
Арсенал Необычных Велосипедов Самокат в Угличе
Арсенал Необычных Велосипедов "Самокат" в Угличе
© Фото : Александр Андреев
1 из 3
© Фото : Александр АндреевМини-велосипед в "Арсенал Необычных Велосипедов "Самокат " в Угличе
Мини-велосипед в Арсенал Необычных Велосипедов Самокат в Угличе
Мини-велосипед в "Арсенал Необычных Велосипедов "Самокат " в Угличе
© Фото : Александр Андреев
2 из 3
© Фото : Александр АндреевСамый маленький велосипед в мире. Арсенал Необычных Велосипедов "Самокат" в Угличе
Самый маленький велосипед в мире. Арсенал Необычных Велосипедов Самокат в Угличе
Самый маленький велосипед в мире. Арсенал Необычных Велосипедов "Самокат" в Угличе
© Фото : Александр Андреев
3 из 3
Арсенал Необычных Велосипедов "Самокат" в Угличе
© Фото : Александр Андреев
1 из 3
Мини-велосипед в "Арсенал Необычных Велосипедов "Самокат " в Угличе
© Фото : Александр Андреев
2 из 3
Самый маленький велосипед в мире. Арсенал Необычных Велосипедов "Самокат" в Угличе
© Фото : Александр Андреев
3 из 3

Смоленск: "северный шелк"

В Смоленске, одном из старейших городов России, основанным еще в IХ веке, с древних времен возделывали лен. Ему и посвящен музей "Смоленский лён" в Никольской башне Смоленской крепостной стены.
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Музей "Смоленский лен"
Музей Смоленский лен
Музей "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Музей "Смоленский лен"
Музей Смоленский лен
Музей "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Экспонаты музея "Смоленский лен"
Экспонаты музея Смоленский лен
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Экспонаты музея "Смоленский лен"
Экспонаты музея Смоленский лен
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
4 из 4
Музей "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
1 из 4
Музей "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
2 из 4
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
3 из 4
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
4 из 4
Экспозиция была впервые представлена публике еще в 1980 году, став первым в России музеем льна, и располагалась в центре города. Теперь экспонаты переехали в более атмосферное место: в аутентичном пространстве старинных кирпичных стен вы можно увидеть, на чем и как вручную ткали "северный шелк" — так называли эту ткань раньше.
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Экспонаты музея "Смоленский лен"
Экспонаты музея Смоленский лен
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Экспонаты музея "Смоленский лен"
Экспонаты музея Смоленский лен
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
2 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Экспонаты музея "Смоленский лен"
Экспонаты музея Смоленский лен
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
3 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Экспонаты музея "Смоленский лен"
Экспонаты музея Смоленский лен
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
4 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Экспонаты музея "Смоленский лен"
Экспонаты музея Смоленский лен
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Экспонаты музея "Смоленский лен"
Экспонаты музея Смоленский лен
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Экспонаты музея "Смоленский лен"
Экспонаты музея Смоленский лен
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
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© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"Музей "Смоленский лен"
Музей Смоленский лен
Музей "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
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Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
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Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
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Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
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Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
4 из 8
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
5 из 8
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
6 из 8
Экспонаты музея "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
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Музей "Смоленский лен"
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Смоленский лен"
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В самом старом из сохранившихся гражданских зданий Смоленска располагается музей "Городская кузница XVII века". В небольшом, крытом черепицей домике вас встретит экскурсовод в костюме ремесленника и покажет "творческую лабораторию" кузнеца: здесь воссоздан горн с мехами, наковальня, представлены подлинные орудия труда и многочисленные изделия ремесла XVII-XIX веков.
CC BY-SA 4.0 / Lumaca / Здание кузницы XVII-XVIII веков в Смоленске (cropped) Здание кузницы XVII-XVIII веков в Смоленске
Здание кузницы XVII-XVIII веков в Смоленске - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Lumaca / Здание кузницы XVII-XVIII веков в Смоленске (cropped)
Здание кузницы XVII-XVIII веков в Смоленске

Нижний Новгород: исследуем науку и технику

Зрелищный музей, где можно сделать красочные и оригинальный фотографии, — музей "Паровозы России" на открытой площадке на окраине Нижнего Новгорода. Среди экспонатов представлена техника конца ХIХ – первой половины ХХ века: 15 локомотивов, 13 вагонов, семафор, ручной переводной стрелочный механизм, станционный колокол, реконструкция деревянной пассажирской платформы.
CC BY-SA 4.0 / T3ru / Россия. Нижний Новгород. Паровозы России (музей под открытым небом). 2014 г (cropped)Музей "Паровозы России" в Нижнем Новгороде
Музей Паровозы России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
CC BY-SA 4.0 / T3ru / Россия. Нижний Новгород. Паровозы России (музей под открытым небом). 2014 г (cropped)
Музей "Паровозы России" в Нижнем Новгороде
Если хотите прогуляться по парку с экскурсоводом и подробнее ознакомиться с историей Горьковской железной дороги, то нужно договориться об этом заблаговременно.
Возле Московского вокзала в нижегородском ЦУМе расположился интерактивный музей занимательных наук "Кварки". Залы посвящены различным разделам физики – "Оптика", "Механика", в них - модели и устройства, которые опытным путем помогают изучить то или иное свойство. Музей задумывался как детский, но молодые пары и родители не менее увлеченно проводят эксперименты с помощью музейного оборудования.
© Фото : КВАРКИ - музей занимательных наукКВАРКИ - музей занимательных наук
КВАРКИ - музей занимательных наук
КВАРКИ - музей занимательных наук
© Фото : КВАРКИ - музей занимательных наук
1 из 3
© Фото : КВАРКИ - музей занимательных наукКВАРКИ - музей занимательных наук
КВАРКИ - музей занимательных наук
КВАРКИ - музей занимательных наук
© Фото : КВАРКИ - музей занимательных наук
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© Фото : КВАРКИ - музей занимательных наукКВАРКИ - музей занимательных наук
КВАРКИ - музей занимательных наук
КВАРКИ - музей занимательных наук
© Фото : КВАРКИ - музей занимательных наук
3 из 3
КВАРКИ - музей занимательных наук
© Фото : КВАРКИ - музей занимательных наук
1 из 3
КВАРКИ - музей занимательных наук
© Фото : КВАРКИ - музей занимательных наук
2 из 3
КВАРКИ - музей занимательных наук
© Фото : КВАРКИ - музей занимательных наук
3 из 3

Калининград: тихая гавань

На Балтике находится музей кораблей – экспозиция, расположенная прямо на воде возле "Музея Мирового океана" в историческом центре Калининграда. Здесь представлены корабли всех флотов: и гидрографическое судно, и плавучие маяки, и единственное в стране музеефицированное рыболовное судно, и самое большое научно-исследовательское судно "Витязь", а также подводная лодка.
Музей имеет статус заповедника, а корабли признаны объектами культурного наследия. На палубу некоторых экспонатов можно подняться с экскурсией – для каждого свое время, поэтому лучше сначала изучить расписание.
Совет: на подводную лодку лучше идти с самого утра, потому что места там немного, и с каждым часом желающих осмотреть объект становится все больше.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Посетители у научно-исследовательского судна "Витязь" (судно-музей) у причала Музея Мирового океана в Калининграде

Посетители у научно-исследовательского судна Витязь (судно-музей) у причала Музея Мирового океана в Калининграде

Посетители у научно-исследовательского судна "Витязь" (судно-музей) у причала Музея Мирового океана в Калининграде

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Музей мирового океана в Калининграде

Музей мирового океана в Калининграде

Музей мирового океана в Калининграде

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
2 из 2

Посетители у научно-исследовательского судна "Витязь" (судно-музей) у причала Музея Мирового океана в Калининграде

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
1 из 2

Музей мирового океана в Калининграде

© РИА Новости / Виталий Невар
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2 из 2

Рыбинск: Атлантида по-русски

Музей Мологского края находится недалеко от набережной Волги в центре Рыбинска. Посвящена экспозиция нашей отечественной Атлантиде — Молого-Шекснинскому междуречью, которое ушло под воду в результате создания Рыбинского водохранилища.
Сотрудники музея занимаются изучением природно-культурного и исторического наследия этих территорий. Когда во время перестройки появилась возможность говорить о том, что десятилетиями замалчивалось, мологская тема вызвала общественный резонанс. Тогда же и зародилась идея музея. Древнерусские летописи сообщают о "Холопьем городке", основанном до пришествия Рюрика на Русь "простыми людьми", сбежавшими из новгородских владений — здесь позже появилась Молога.
© Фото : Музей Мологского краяМузей Мологского края
Музей Мологского края
Музей Мологского края
© Фото : Музей Мологского края
1 из 4
© Фото : Музей Мологского края

Экспозиция

Музей Мологского края

Экспозиция

© Фото : Музей Мологского края
2 из 4
© Фото : Музей Мологского края

Фотографии в музее

Музей Мологского края

Фотографии в музее

© Фото : Музей Мологского края
3 из 4
© Фото : Музей Мологского края

Вид на музей Мологского края

Музей Мологского края

Вид на музей Мологского края

© Фото : Музей Мологского края
4 из 4
Музей Мологского края
© Фото : Музей Мологского края
1 из 4

Экспозиция

© Фото : Музей Мологского края
2 из 4

Фотографии в музее

© Фото : Музей Мологского края
3 из 4

Вид на музей Мологского края

© Фото : Музей Мологского края
4 из 4
Старые черно-белые фотографии улиц города, предметы быта, архитектурные детали можно увидеть в музее.

Кострома: сырная столица

Иногда Кострому называют "сырной столицей России" — костромской сыр славится на всю страну. В старинном особняке конца XVIII века, доме купца Рещикова, расположился Музей сыра с богатой экспозицией по мировой истории сыроделия и экскурсоводами-сомелье.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИнтерьер крестьянской избы в музее сыра в Костроме.
Интерьер крестьянской избы в музее сыра в Костроме
Интерьер крестьянской избы в музее сыра в Костроме.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДевочка в музее сыра в Костроме.
Девочка в музее сыра в Костроме
Девочка в музее сыра в Костроме.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСырная корзина в музее Сыра в Костроме.
Сырная корзина в музее Сыра в Костроме
Сырная корзина в музее Сыра в Костроме.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНатюрморт сырной тарелки в музее Сыра в Костроме.
Натюрморт сырной тарелки в музее Сыра в Костроме
Натюрморт сырной тарелки в музее Сыра в Костроме.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Интерьер крестьянской избы в музее сыра в Костроме.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 4
Девочка в музее сыра в Костроме.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 4
Сырная корзина в музее Сыра в Костроме.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 4
Натюрморт сырной тарелки в музее Сыра в Костроме.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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4 из 4
Они поведают вам сырные байки со всего мира, расскажут о традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, а также о том, как этот продукт появился в России.
Самый главный аттракцион музея — это возможность попробовать сыры: здесь проводятся детские квесты, дегустации для взрослых и малышей. Перед музеем стоит памятник "костромской" корове, которой знаменитый сыр обязан своим качеством. Каждый час в дневное время она мычит, развлекая туристов.
Памятник тульскому прянику в Туле - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Названы шесть городов России с самыми вкусными сладостями
15 августа, 02:51
 
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