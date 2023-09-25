https://ria.ru/20230925/muzei-1898108508.html

Названы шесть городов России с самыми необычными музеями

Названы шесть городов России с самыми необычными музеями - РИА Новости, 25.09.2023

Названы шесть городов России с самыми необычными музеями

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, назвали шесть городов России, в которых можно не только... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T03:26

2023-09-25T03:26

2023-09-25T03:26

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, назвали шесть городов России, в которых можно не только посетить традиционные для любого места музеи быта или краеведческие, но и необычные, сообщает пресс-служба ВШБ.Углич: юфть — секреты "русской кожи"Небольшой древний город Ярославской области у большинства жителей нашей страны ассоциируется с неразгаданной тайной погибшего здесь царевича Дмитрия. Но здесь стоит и отвлечься от зловещих политических передряг и обратиться к традиционному мастерству ремесленников. В Музее кожевенного ремесла расскажут об истории выделки кожи от фараонов до модерна, а также о том, как это мастерство развивалось в России и в самом Угличе. Не все знают о существовании особого способа выделки кожи — юфти или "русской кожи": шкуры крупного рогатого скота обрабатывали растительными дубильными веществами по специальной технологии. История юфти пошла со времен Петра I и была широко известна в Европе. Секрет производства хранился веками, что позволяло российским кожевенникам успешно конкурировать на зарубежных рынках.В музее гостей ждет колоритная экспозиция с макетами станков и приспособлениями для выделки кожи, коллекцией старинных изделий — от обуви до книг.Любителям активного отдыха наверняка понравится частный музей энтузиаста-путешественника велосипедиста Сергея Кондакова "Самокатъ", в экспозиции которого представлены двухколесные средства передвижения разных времен — от самых примитивных до современных гоночных моделей. Особенность музея в том, что все экспонаты здесь можно трогать, садиться за руль, ездить и делать фотографии. Понравившийся экземпляр можно также взять в аренду и покататься по Угличу.Смоленск: "северный шелк"В Смоленске, одном из старейших городов России, основанным еще в IХ веке, с древних времен возделывали лен. Ему и посвящен музей "Смоленский лён" в Никольской башне Смоленской крепостной стены. Экспозиция была впервые представлена публике еще в 1980 году, став первым в России музеем льна, и располагалась в центре города. Теперь экспонаты переехали в более атмосферное место: в аутентичном пространстве старинных кирпичных стен вы можно увидеть, на чем и как вручную ткали "северный шелк" — так называли эту ткань раньше.В самом старом из сохранившихся гражданских зданий Смоленска располагается музей "Городская кузница XVII века". В небольшом, крытом черепицей домике вас встретит экскурсовод в костюме ремесленника и покажет "творческую лабораторию" кузнеца: здесь воссоздан горн с мехами, наковальня, представлены подлинные орудия труда и многочисленные изделия ремесла XVII-XIX веков.Нижний Новгород: исследуем науку и техникуЗрелищный музей, где можно сделать красочные и оригинальный фотографии, — музей "Паровозы России" на открытой площадке на окраине Нижнего Новгорода. Среди экспонатов представлена техника конца ХIХ – первой половины ХХ века: 15 локомотивов, 13 вагонов, семафор, ручной переводной стрелочный механизм, станционный колокол, реконструкция деревянной пассажирской платформы. Если хотите прогуляться по парку с экскурсоводом и подробнее ознакомиться с историей Горьковской железной дороги, то нужно договориться об этом заблаговременно.Возле Московского вокзала в нижегородском ЦУМе расположился интерактивный музей занимательных наук "Кварки". Залы посвящены различным разделам физики – "Оптика", "Механика", в них - модели и устройства, которые опытным путем помогают изучить то или иное свойство. Музей задумывался как детский, но молодые пары и родители не менее увлеченно проводят эксперименты с помощью музейного оборудования.Калининград: тихая гаваньНа Балтике находится музей кораблей – экспозиция, расположенная прямо на воде возле "Музея Мирового океана" в историческом центре Калининграда. Здесь представлены корабли всех флотов: и гидрографическое судно, и плавучие маяки, и единственное в стране музеефицированное рыболовное судно, и самое большое научно-исследовательское судно "Витязь", а также подводная лодка. Музей имеет статус заповедника, а корабли признаны объектами культурного наследия. На палубу некоторых экспонатов можно подняться с экскурсией – для каждого свое время, поэтому лучше сначала изучить расписание.Совет: на подводную лодку лучше идти с самого утра, потому что места там немного, и с каждым часом желающих осмотреть объект становится все больше.Рыбинск: Атлантида по-русскиМузей Мологского края находится недалеко от набережной Волги в центре Рыбинска. Посвящена экспозиция нашей отечественной Атлантиде — Молого-Шекснинскому междуречью, которое ушло под воду в результате создания Рыбинского водохранилища.Сотрудники музея занимаются изучением природно-культурного и исторического наследия этих территорий. Когда во время перестройки появилась возможность говорить о том, что десятилетиями замалчивалось, мологская тема вызвала общественный резонанс. Тогда же и зародилась идея музея. Древнерусские летописи сообщают о "Холопьем городке", основанном до пришествия Рюрика на Русь "простыми людьми", сбежавшими из новгородских владений — здесь позже появилась Молога.Старые черно-белые фотографии улиц города, предметы быта, архитектурные детали можно увидеть в музее.Кострома: сырная столицаИногда Кострому называют "сырной столицей России" — костромской сыр славится на всю страну. В старинном особняке конца XVIII века, доме купца Рещикова, расположился Музей сыра с богатой экспозицией по мировой истории сыроделия и экскурсоводами-сомелье. Они поведают вам сырные байки со всего мира, расскажут о традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, а также о том, как этот продукт появился в России.Самый главный аттракцион музея — это возможность попробовать сыры: здесь проводятся детские квесты, дегустации для взрослых и малышей. Перед музеем стоит памятник "костромской" корове, которой знаменитый сыр обязан своим качеством. Каждый час в дневное время она мычит, развлекая туристов.

https://ria.ru/20230815/sladosti-1889504212.html

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Лана Баева

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