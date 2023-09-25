https://ria.ru/20230925/moskva-1898465211.html

Более 600 зон отдыха создано возле поликлиник Москвы

Более 600 зон отдыха создано возле поликлиник Москвы - РИА Новости, 25.09.2023

Более 600 зон отдыха создано возле поликлиник Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства с 2020 года провели масштабные работы по благоустройству территорий почти 200 столичных поликлиник, в которых... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:19

2023-09-25T12:19

2023-09-25T12:19

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с 2020 года провели масштабные работы по благоустройству территорий почти 200 столичных поликлиник, в которых завершен капитальный ремонт, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. В ходе благоустройства организовали 615 зон отдыха с удобными пешеходными дорожками, освещением, лавочками, над некоторыми из них установили навесы", - рассказал он. Исполняющий обязанности заместителя мэра подчеркнул, что в рамках работ убрали под землю все воздушные провода, сами территории разделили на зоны для решения хозяйственных задач, движения транспорта и пешеходов. "Тротуары отделили от проезжей части, заменили ее асфальтобетонное покрытие. Возле поликлиник сделали зоны отдыха, дополнительно у детских, где возможно, - игровые площадки. Созданы комфортные условия для маломобильных граждан, оборудованы более 530 велопарковок и на ряде объектов - навесы в виде пергол для колясок и велосипедов", - отметил Бирюков. Особое внимание уделили освещению пространств, в общей сложности установили около 2,8 тысячи фонарей с энергоэффективными светильниками. Кроме того, сориентироваться на территориях медучреждений помогут более 2 тысяч информационных стел. Бирюков сообщил, что возле поликлиник провели дополнительное озеленение - в общей сложности высадили более 1,4 тысячи деревьев и почти 10,9 тысячи кустарников. В осенне-весенний период запланирована высадка еще порядка 380 деревьев и свыше 2,5 тысяч кустарников. Подбор зеленых насаждений осуществляется с учетом рекомендаций аллергологов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230922/puteprovod-1898072725.html

https://ria.ru/20230915/moskva-1896487255.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы