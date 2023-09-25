https://ria.ru/20230925/moshenniki-1898396678.html

"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах

"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах - РИА Новости, 25.09.2023

"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах

Разрабатывая схему мошенничества, некоторые злоумышленники составляют "профиль жертвы", уверен заслуженный юрист России Иван Соловьев. В интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T02:10

2023-09-25T02:10

2023-09-25T04:50

общество

иван соловьев (юрист)

мошенники

мошенничество

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Разрабатывая схему мошенничества, некоторые злоумышленники составляют "профиль жертвы", уверен заслуженный юрист России Иван Соловьев. В интервью радио Sputnik он объяснил, какие данные в него могут входить.Действующих в России телефонных мошенников можно разделить на две категории, считает Соловьев. Первые обзванивают людей без особой предварительной подготовки, рассчитывая на удачное для себя стечение обстоятельств, вторые заранее собирают сведения о потенциальной жертве, сказал юрист."Одни работают рандомным методом случайного обзвона клиентов банков, имея похищенные базы данных. Другие стараются составить профиль своей будущей жертвы ", – предупредил Соловьев.Источником информации для второй категории злоумышленников служат не только украденные базы данных, но и социальные сети, продолжил он. По словам Соловьева, такие мошенники обычно располагают внушительным объемом сведений о потенциальной жертве."Они знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение", – перечислил Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.Составив "профиль", злоумышленник получает представление об уязвимых сторонах человека, которого он планирует обмануть, и может выстроить сложную и эффективную схему мошенничества, пояснил юрист.

https://radiosputnik.ria.ru/20230921/moshennik-1897872261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, иван соловьев (юрист), мошенники, мошенничество, россия