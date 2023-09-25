https://ria.ru/20230925/moshenniki-1898396678.html
"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах
"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах - РИА Новости, 25.09.2023
"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах
Разрабатывая схему мошенничества, некоторые злоумышленники составляют "профиль жертвы", уверен заслуженный юрист России Иван Соловьев. В интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T02:10
2023-09-25T02:10
2023-09-25T04:50
общество
иван соловьев (юрист)
мошенники
мошенничество
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Разрабатывая схему мошенничества, некоторые злоумышленники составляют "профиль жертвы", уверен заслуженный юрист России Иван Соловьев. В интервью радио Sputnik он объяснил, какие данные в него могут входить.Действующих в России телефонных мошенников можно разделить на две категории, считает Соловьев. Первые обзванивают людей без особой предварительной подготовки, рассчитывая на удачное для себя стечение обстоятельств, вторые заранее собирают сведения о потенциальной жертве, сказал юрист."Одни работают рандомным методом случайного обзвона клиентов банков, имея похищенные базы данных. Другие стараются составить профиль своей будущей жертвы ", – предупредил Соловьев.Источником информации для второй категории злоумышленников служат не только украденные базы данных, но и социальные сети, продолжил он. По словам Соловьева, такие мошенники обычно располагают внушительным объемом сведений о потенциальной жертве."Они знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение", – перечислил Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.Составив "профиль", злоумышленник получает представление об уязвимых сторонах человека, которого он планирует обмануть, и может выстроить сложную и эффективную схему мошенничества, пояснил юрист.
https://radiosputnik.ria.ru/20230921/moshennik-1897872261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, иван соловьев (юрист), мошенники, мошенничество, россия
Общество, Иван Соловьев (юрист), мошенники, Мошенничество, Россия
"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах
Юрист Соловьев: телефонные мошенники начали составлять "профиль жертвы" россиян
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Разрабатывая схему мошенничества, некоторые злоумышленники составляют "профиль жертвы", уверен заслуженный юрист России Иван Соловьев. В интервью радио Sputnik
он объяснил, какие данные в него могут входить.
Действующих в России телефонных мошенников можно разделить на две категории, считает Соловьев. Первые обзванивают людей без особой предварительной подготовки, рассчитывая на удачное для себя стечение обстоятельств, вторые заранее собирают сведения о потенциальной жертве, сказал юрист.
«
"Одни работают рандомным методом случайного обзвона клиентов банков, имея похищенные базы данных. Другие стараются составить профиль своей будущей жертвы ", – предупредил Соловьев.
Источником информации для второй категории злоумышленников служат не только украденные базы данных, но и социальные сети, продолжил он. По словам Соловьева, такие мошенники обычно располагают внушительным объемом сведений о потенциальной жертве.
"Они знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение", – перечислил Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.
Составив "профиль", злоумышленник получает представление об уязвимых сторонах человека, которого он планирует обмануть, и может выстроить сложную и эффективную схему мошенничества, пояснил юрист.
В Москве задержали посыльного телефонных мошенников