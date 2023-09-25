Рейтинг@Mail.ru
"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 25.09.2023 (обновлено: 04:50 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/moshenniki-1898396678.html
"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах
"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах - РИА Новости, 25.09.2023
"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах
Разрабатывая схему мошенничества, некоторые злоумышленники составляют "профиль жертвы", уверен заслуженный юрист России Иван Соловьев. В интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T02:10
2023-09-25T04:50
общество
иван соловьев (юрист)
мошенники
мошенничество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Разрабатывая схему мошенничества, некоторые злоумышленники составляют "профиль жертвы", уверен заслуженный юрист России Иван Соловьев. В интервью радио Sputnik он объяснил, какие данные в него могут входить.Действующих в России телефонных мошенников можно разделить на две категории, считает Соловьев. Первые обзванивают людей без особой предварительной подготовки, рассчитывая на удачное для себя стечение обстоятельств, вторые заранее собирают сведения о потенциальной жертве, сказал юрист."Одни работают рандомным методом случайного обзвона клиентов банков, имея похищенные базы данных. Другие стараются составить профиль своей будущей жертвы ", – предупредил Соловьев.Источником информации для второй категории злоумышленников служат не только украденные базы данных, но и социальные сети, продолжил он. По словам Соловьева, такие мошенники обычно располагают внушительным объемом сведений о потенциальной жертве."Они знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение", – перечислил Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.Составив "профиль", злоумышленник получает представление об уязвимых сторонах человека, которого он планирует обмануть, и может выстроить сложную и эффективную схему мошенничества, пояснил юрист.
https://radiosputnik.ria.ru/20230921/moshennik-1897872261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e69323bb14ab70691961c8ea244b766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, иван соловьев (юрист), мошенники, мошенничество, россия
Общество, Иван Соловьев (юрист), мошенники, Мошенничество, Россия
"Профиль жертвы": юрист рассказал, что мошенники знают о россиянах

Юрист Соловьев: телефонные мошенники начали составлять "профиль жертвы" россиян

© Depositphotos.com / Ivan KrukБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Банковская карта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Разрабатывая схему мошенничества, некоторые злоумышленники составляют "профиль жертвы", уверен заслуженный юрист России Иван Соловьев. В интервью радио Sputnik он объяснил, какие данные в него могут входить.
Действующих в России телефонных мошенников можно разделить на две категории, считает Соловьев. Первые обзванивают людей без особой предварительной подготовки, рассчитывая на удачное для себя стечение обстоятельств, вторые заранее собирают сведения о потенциальной жертве, сказал юрист.
«
"Одни работают рандомным методом случайного обзвона клиентов банков, имея похищенные базы данных. Другие стараются составить профиль своей будущей жертвы ", – предупредил Соловьев.
Источником информации для второй категории злоумышленников служат не только украденные базы данных, но и социальные сети, продолжил он. По словам Соловьева, такие мошенники обычно располагают внушительным объемом сведений о потенциальной жертве.
"Они знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение", – перечислил Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.
Составив "профиль", злоумышленник получает представление об уязвимых сторонах человека, которого он планирует обмануть, и может выстроить сложную и эффективную схему мошенничества, пояснил юрист.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Москве задержали посыльного телефонных мошенников
21 сентября, 19:48
 
ОбществоИван Соловьев (юрист)мошенникиМошенничествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала