https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898511197.html

Молдавская оппозиция намерена инициировать вотум недоверия правительству

Молдавская оппозиция намерена инициировать вотум недоверия правительству - РИА Новости, 25.09.2023

Молдавская оппозиция намерена инициировать вотум недоверия правительству

Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов намерен инициировать вотум недоверия в отношении правительства, заявил вице-спикер парламента от БКС... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:57

2023-09-25T14:57

2023-09-25T14:57

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов намерен инициировать вотум недоверия в отношении правительства, заявил вице-спикер парламента от БКС Влад Батрынча. Вице-спикер совместно с бывшим председателем парламентской комиссии по экономике Владимиром Головатюком и экс-министром сельского хозяйства Ионом Пержу рассказал на пресс-конференции о ситуации в экономическом секторе Молдавии, которая демонстрирует "полный провал во всех сферах экономики". "Молдова побила все возможные и невозможные антирекорды. Все материалы и цифры, которые сегодня были озвучены, лягут в основу вотума недоверия, который БКС инициирует в отношении действующего правительства", – сказал Батрынча. По его словам, такого кризиса в Молдавии не было с начала 1990-х, власти предлагают общественности только "стерильные дискуссии" согласно их политической, геополитической и идеологической повестке. "У властей нет никакой стратегии. Никто из представителей власти не хочет брать ответственность за эту ситуацию. На сегодняшний день правительство не способно родить ни одну экономическую идею, действенную и понятную. Они борются с пропагандой, с оппозицией, с собственными гражданами. Находят виноватых. Дорогие власти, именно вы ответственны за все провалы", - подчеркнул депутат. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В республике оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.

https://ria.ru/20230828/moldaviya-1892722807.html

https://ria.ru/20230922/moldaviya-1897944834.html

молдавия

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молдавия, майя санду