https://ria.ru/20230925/moldaviya-1898429056.html

В Молдавии оппозиция протестует у антикоррупционного центра

В Молдавии оппозиция протестует у антикоррупционного центра - РИА Новости, 25.09.2023

В Молдавии оппозиция протестует у антикоррупционного центра

Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" проводят протест у здания Национального антикоррупционного центра против произвола властей и требуют... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:24

2023-09-25T10:24

2023-09-25T10:24

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КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" проводят протест у здания Национального антикоррупционного центра против произвола властей и требуют освободить задержанных лидеров политсилы, передает корреспондент РИА Новости. Прокуратура Молдавии 21 сентября провела 20 обысков у исполняющей обязанности председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Александра Нестеровского и Ирину Лозован, в тот же день они были задержаны на 72 часа, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. В субботу суд Кишинева избрал Нестеровскому меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО, Лозован - домашний арест на 30 суток. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате. "Под предлогом непрекращающегося ЧП власть творит полное беззаконие и анархию. Они устраивают политические расправы. Мы сегодня здесь, чтобы потребовать свободы для наших товарищей, для тех, кто выражает мнение, отличное от власти. Национальный центр по борьбе с коррупцией превратился в Национальный центр по борьбе с оппозицией", - заявила представитель политформирования Олеся Витнянская. По ее словам, в понедельник утром Наталью Параску и члена бюро партии Юрия Витнянского вызвали на допрос. "У меня допрос был назначен на 9.00 (совпадает с мск). К сожалению, у нас такая некомпетентная юстиция, что прокурор не был готов меня даже заслушать. Вот это уровень молдавской юстиции! И это говорит о том, что у них нет никаких доказательств чего бы то ни было, что они пытаются шить белыми нитками. И в отношении остальных наших коллег у них ничего нет", - сказал, в свою очередь, Витнянский. Протестующие выступают против диктатуры и требуют отпустить депутатов, называя их "политзаключенными". В минувшую пятницу партия "Возрождение" провела аналогичную акцию протеста у здания Национального антикоррупционного центра, требуя освободить депутатов и прекратить "политические репрессии". Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

https://ria.ru/20230924/moldaviya-1898339929.html

https://ria.ru/20230923/falsifikatsiya-1898147650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, илан шор, возрождение, евросоюз, евразийский экономический союз