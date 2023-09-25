https://ria.ru/20230925/modernizatsiya-1898591454.html

Фонд развития Югры выдаст займы на 73 млн рублей на модернизацию гостиниц

Фонд развития Югры выдаст займы на 73 млн рублей на модернизацию гостиниц - РИА Новости, 25.09.2023

Фонд развития Югры выдаст займы на 73 млн рублей на модернизацию гостиниц

Фонд развития Югры предоставить более 73 миллионов рублей в качестве льготного займа двум компаниям на модернизацию гостиниц в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:39

2023-09-25T20:39

2023-09-25T20:39

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский ао

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставить более 73 миллионов рублей в качестве льготного займа двум компаниям на модернизацию гостиниц в регионе, сообщает пресс-служба Фонда. "Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки в виде льготных займов ООО "Сибирь Сервис" (Нягань) и ООО "Техно Интеллект" (Сургут). Члены совета приняли решение поддержать реализацию двух проектов по программе "Объекты туристской инфраструктуры" по ставке 3% годовых сроком на 7 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что "Сибирь Сервис" получит заем в размере 42 миллионов рублей на капитальный ремонт номерного фонда гостиницы "Соболь". Помимо этого, на объекте будет внедрена технология "умного дома", модернизирована система комфортного доступа для маломобильных групп населения, а также отремонтированы инженерные коммуникации и санузлы. В результате модернизации будет создано не менее двух рабочих мест, объем налоговых платежей за период с 2023 по 2028 годы составит 18,8 миллиона рублей. Помимо этого, "Техно Интеллект" получит льготный заем в размере 31,5 миллиона рублей. Денежные средства будут направлены на повышение качества номерного фонда гостиничного комплекса "Медвежий угол" в Сургуте, инженерных сетей здания, соответствующих категории 4 звезды. Объем планируемых налоговых платежей в региональный бюджет от реализации проекта за период 2024-2030 годы составит 106,4 миллиона рублей. Также будет создано не менее 31 единицы рабочих мест, добавили в фонде.

https://ria.ru/20230922/oez-1898056861.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ханты-мансийский ао