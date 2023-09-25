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Мобилизация на Украине будет ужесточаться, считает Арестович* - РИА Новости, 25.09.2023
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21:37 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/mobilizatsiya-1898597082.html
Мобилизация на Украине будет ужесточаться, считает Арестович*
Мобилизация на Украине будет ужесточаться, считает Арестович* - РИА Новости, 25.09.2023
Мобилизация на Украине будет ужесточаться, считает Арестович*
Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович убежден, что порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T21:37
2023-09-25T21:37
украина
алексей арестович
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович убежден, что порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться. "Порядок мобилизации будет ужесточаться, потому что иначе мы не выживем… Не должно быть иллюзий, это вопрос жизни и смерти… Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем", - сказал Арестович в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Василия Голованова. По его мнению, против скрывающихся от мобилизации на Украине будут применять все более жесткие методы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230918/ukraine-1897023969.html
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украина, алексей арестович , федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир зеленский
Украина, Алексей Арестович , Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Владимир Зеленский
Мобилизация на Украине будет ужесточаться, считает Арестович*

Арестович: порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться

CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine / Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine /
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович убежден, что порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться.
«
"Порядок мобилизации будет ужесточаться, потому что иначе мы не выживем… Не должно быть иллюзий, это вопрос жизни и смерти… Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем", - сказал Арестович в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Василия Голованова.
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СМИ: на Украине завели более 7,3 тысячи дел об уклонении от мобилизации
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По его мнению, против скрывающихся от мобилизации на Украине будут применять все более жесткие методы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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УкраинаАлексей АрестовичФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Владимир Зеленский
 
 
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