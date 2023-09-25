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Более 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю - РИА Новости, 25.09.2023
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Новости Подмосковья
 
18:28 25.09.2023
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Более 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю
Более 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю - РИА Новости, 25.09.2023
Более 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю
Доступ к региональному и федеральному порталам госуслуг открыли в цифровых МФЦ в Московской области. Всего за прошедшую неделю жители региона оформили более 28... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:28
2023-09-25T18:28
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Доступ к региональному и федеральному порталам госуслуг открыли в цифровых МФЦ в Московской области. Всего за прошедшую неделю жители региона оформили более 28 тысяч госуслуг, сообщил телеканал “360”.По данным областного мингосуправления, специальными компьютерами оборудовали офисы "Мои документы", отдельные помещения и библиотеки. При возникновении какого-либо затруднения во время оформления услуги заявителю помогут обученные консультанты.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю

© РИА Новости / Александр СуховОтделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Доступ к региональному и федеральному порталам госуслуг открыли в цифровых МФЦ в Московской области. Всего за прошедшую неделю жители региона оформили более 28 тысяч госуслуг, сообщил телеканал “360”.
По данным областного мингосуправления, специальными компьютерами оборудовали офисы "Мои документы", отдельные помещения и библиотеки. При возникновении какого-либо затруднения во время оформления услуги заявителю помогут обученные консультанты.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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