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Более 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю
Более 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю - РИА Новости, 25.09.2023
Более 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю
Доступ к региональному и федеральному порталам госуслуг открыли в цифровых МФЦ в Московской области. Всего за прошедшую неделю жители региона оформили более 28... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:28
2023-09-25T18:28
2023-09-25T18:28
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Доступ к региональному и федеральному порталам госуслуг открыли в цифровых МФЦ в Московской области. Всего за прошедшую неделю жители региона оформили более 28 тысяч госуслуг, сообщил телеканал “360”.По данным областного мингосуправления, специальными компьютерами оборудовали офисы "Мои документы", отдельные помещения и библиотеки. При возникновении какого-либо затруднения во время оформления услуги заявителю помогут обученные консультанты.
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