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Более 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю

Более 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю - РИА Новости, 25.09.2023

Более 28 тысяч госуслуг оформили в цифровых МФЦ Подмосковья за неделю

Доступ к региональному и федеральному порталам госуслуг открыли в цифровых МФЦ в Московской области. Всего за прошедшую неделю жители региона оформили более 28... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:28

2023-09-25T18:28

2023-09-25T18:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Доступ к региональному и федеральному порталам госуслуг открыли в цифровых МФЦ в Московской области. Всего за прошедшую неделю жители региона оформили более 28 тысяч госуслуг, сообщил телеканал “360”.По данным областного мингосуправления, специальными компьютерами оборудовали офисы "Мои документы", отдельные помещения и библиотеки. При возникновении какого-либо затруднения во время оформления услуги заявителю помогут обученные консультанты.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московская область (подмосковье)