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"Мегафон" пока не получал уведомления от ФАС из-за повышения тарифов - РИА Новости, 25.09.2023
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12:35 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/megafon-1898468096.html
"Мегафон" пока не получал уведомления от ФАС из-за повышения тарифов
"Мегафон" пока не получал уведомления от ФАС из-за повышения тарифов - РИА Новости, 25.09.2023
"Мегафон" пока не получал уведомления от ФАС из-за повышения тарифов
"Мегафон" пока не получал официального уведомления от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по делу о необоснованном повышении тарифов, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:35
2023-09-25T12:35
мегафон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Мегафон" пока не получал официального уведомления от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по делу о необоснованном повышении тарифов, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора. "Мы пока не получали официального уведомления от ведомства", - рассказали в компании. Ранее в понедельник ФАС сообщила возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов, которое в целом в этом году составило в среднем 10,24% и затронуло более чем 8,2 миллиона абонентов.
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мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Мегафон, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
"Мегафон" пока не получал уведомления от ФАС из-за повышения тарифов

"Мегафон" не получал уведомления от ФАС из-за необоснованного повышения тарифов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип компании MegaFon. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Мегафон" пока не получал официального уведомления от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по делу о необоснованном повышении тарифов, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
"Мы пока не получали официального уведомления от ведомства", - рассказали в компании.
Ранее в понедельник ФАС сообщила возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов, которое в целом в этом году составило в среднем 10,24% и затронуло более чем 8,2 миллиона абонентов.
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МегафонФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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