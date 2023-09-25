https://ria.ru/20230925/megafon-1898468096.html

"Мегафон" пока не получал уведомления от ФАС из-за повышения тарифов

"Мегафон" пока не получал уведомления от ФАС из-за повышения тарифов - РИА Новости, 25.09.2023

"Мегафон" пока не получал уведомления от ФАС из-за повышения тарифов

"Мегафон" пока не получал официального уведомления от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по делу о необоснованном повышении тарифов, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:35

2023-09-25T12:35

2023-09-25T12:35

мегафон

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Мегафон" пока не получал официального уведомления от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по делу о необоснованном повышении тарифов, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора. "Мы пока не получали официального уведомления от ведомства", - рассказали в компании. Ранее в понедельник ФАС сообщила возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов, которое в целом в этом году составило в среднем 10,24% и затронуло более чем 8,2 миллиона абонентов.

https://ria.ru/20230918/fas-1896945902.html

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мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика