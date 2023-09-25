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В Приангарье поступили более 20 машин скорой помощи с начала года - РИА Новости, 25.09.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
13:07 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/mashiny-1898477004.html
В Приангарье поступили более 20 машин скорой помощи с начала года
В Приангарье поступили более 20 машин скорой помощи с начала года - РИА Новости, 25.09.2023
В Приангарье поступили более 20 машин скорой помощи с начала года
Иркутская область за счет средств федерального бюджета получила с начала года более 20 машин скорой медицинской помощи, сообщил журналистам губернатор региона... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:07
2023-09-25T13:07
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Иркутская область за счет средств федерального бюджета получила с начала года более 20 машин скорой медицинской помощи, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев. "Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно поставляет в Иркутскую область автомобили скорой помощи за счет средств федерального бюджета. С начала 2023 года мы уже получили 21 машину: девять, в том числе один реанимобиль, вручаем больницам сегодня, 12 передали в апреле. До конца года в регион поступит еще 10 автомобилей", - сказал Игорь Кобзев. Он также отметил, что новые машины получили медики Иркутской и Братской станций скорой помощи, Ангарской больницы и Областного центра медицины катастроф. Проект реализуется по распоряжению правительства России при поддержке Государственной Думы РФ и депутата Госдумы от Иркутской области Марии Васильковой. Сегодня на балансе отделений и станций скорой медицинской помощи Приангарья числится 439 автомобилей, в том числе 296 машин класса В и С. Из них более 60 % – со сроком эксплуатации до пяти лет. Обновление автопарка продолжается. Кроме этого глава региона подчеркнул, что в Приангарье для учреждений здравоохранения приобретаются также легковые автомобили. Они предназначены для доставки медработников к больным, лекарственных препаратов жителям отдаленных районов, перевозки биологических материалов. Машины поставляются в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". С начала 2023 года в медучреждения региона распределено 65 легковых автомобилей для обслуживания посёлков и деревень, которые расположены в отдалении от врачебных амбулаторий и участковых больниц. Ещё девять автомобилей поступят в структурные подразделения районных больниц до конца года.
https://ria.ru/20230914/priangare-1896363667.html
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игорь кобзев
Иркутская область, Игорь Кобзев
В Приангарье поступили более 20 машин скорой помощи с начала года

В Приангарье поступили более 20 машин скорой помощи с начала 2023 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Машины скорой помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 25 сен - РИА Новости. Иркутская область за счет средств федерального бюджета получила с начала года более 20 машин скорой медицинской помощи, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев.
"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно поставляет в Иркутскую область автомобили скорой помощи за счет средств федерального бюджета. С начала 2023 года мы уже получили 21 машину: девять, в том числе один реанимобиль, вручаем больницам сегодня, 12 передали в апреле. До конца года в регион поступит еще 10 автомобилей", - сказал Игорь Кобзев.
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Он также отметил, что новые машины получили медики Иркутской и Братской станций скорой помощи, Ангарской больницы и Областного центра медицины катастроф. Проект реализуется по распоряжению правительства России при поддержке Государственной Думы РФ и депутата Госдумы от Иркутской области Марии Васильковой.
Сегодня на балансе отделений и станций скорой медицинской помощи Приангарья числится 439 автомобилей, в том числе 296 машин класса В и С. Из них более 60 % – со сроком эксплуатации до пяти лет. Обновление автопарка продолжается.
Кроме этого глава региона подчеркнул, что в Приангарье для учреждений здравоохранения приобретаются также легковые автомобили. Они предназначены для доставки медработников к больным, лекарственных препаратов жителям отдаленных районов, перевозки биологических материалов. Машины поставляются в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". С начала 2023 года в медучреждения региона распределено 65 легковых автомобилей для обслуживания посёлков и деревень, которые расположены в отдалении от врачебных амбулаторий и участковых больниц. Ещё девять автомобилей поступят в структурные подразделения районных больниц до конца года.
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