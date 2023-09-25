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Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36 - РИА Новости, 25.09.2023
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18:58 25.09.2023 (обновлено: 19:08 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/makhachkala-1898576289.html
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36 - РИА Новости, 25.09.2023
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36
Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 36: один из пострадавших умер в Москве, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:58
2023-09-25T19:08
происшествия
махачкала
москва
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МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 36: один из пострадавших умер в Москве, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана."Один из пострадавших в результате взрыва на окраине Махачкалы, который был эвакуирован в лечебное учреждение Москвы, скончался в реанимации. Общее количество жертв ЧП выросло до 36", – сказала руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Ранее сообщалось о 35 погибших.
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происшествия, махачкала, москва
Происшествия, Махачкала, Москва
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36

В Москве умер пострадавший от взрыва у АЗС в Махачкале 14 августа

© РИА Новости / Зиявутдин ГаджиахмедовПоследствия взрыва на АЗС возле Махачкалы
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 36: один из пострадавших умер в Москве, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана.
"Один из пострадавших в результате взрыва на окраине Махачкалы, который был эвакуирован в лечебное учреждение Москвы, скончался в реанимации. Общее количество жертв ЧП выросло до 36", – сказала руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Ранее сообщалось о 35 погибших.
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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19 августа, 20:00
 
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