https://ria.ru/20230925/makhachkala-1898576289.html
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36 - РИА Новости, 25.09.2023
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36
Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 36: один из пострадавших умер в Москве, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:58
2023-09-25T18:58
2023-09-25T19:08
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МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 36: один из пострадавших умер в Москве, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана."Один из пострадавших в результате взрыва на окраине Махачкалы, который был эвакуирован в лечебное учреждение Москвы, скончался в реанимации. Общее количество жертв ЧП выросло до 36", – сказала руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Ранее сообщалось о 35 погибших.
https://ria.ru/20230819/proverka-1891051220.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, махачкала, москва
Происшествия, Махачкала, Москва
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36
В Москве умер пострадавший от взрыва у АЗС в Махачкале 14 августа
МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 36: один из пострадавших умер в Москве, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана.
"Один из пострадавших в результате взрыва на окраине Махачкалы, который был эвакуирован в лечебное учреждение Москвы, скончался в реанимации. Общее количество жертв ЧП выросло до 36", – сказала руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Ранее сообщалось о 35 погибших.
Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после ЧП в Махачкале