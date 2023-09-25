https://ria.ru/20230925/makhachkala-1898576289.html

Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36

Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36 - РИА Новости, 25.09.2023

Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 36

Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 36: один из пострадавших умер в Москве, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:58

2023-09-25T18:58

2023-09-25T19:08

происшествия

махачкала

москва

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МАХАЧКАЛА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 36: один из пострадавших умер в Москве, сообщили РИА Новости в минздраве Дагестана."Один из пострадавших в результате взрыва на окраине Махачкалы, который был эвакуирован в лечебное учреждение Москвы, скончался в реанимации. Общее количество жертв ЧП выросло до 36", – сказала руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Ранее сообщалось о 35 погибших.

https://ria.ru/20230819/proverka-1891051220.html

махачкала

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, махачкала, москва