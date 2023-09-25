https://ria.ru/20230925/listvyazhnaya-1898427859.html
Собственник "Листвяжной" не признал своей вины по делу о взрыве на шахте
Собственник "Листвяжной" не признал своей вины по делу о взрыве на шахте - РИА Новости, 25.09.2023
Собственник "Листвяжной" не признал своей вины по делу о взрыве на шахте
Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев не признал своей вины по делу о взрыве метана, унесшем десятки жизней, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:19
2023-09-25T10:19
2023-09-25T10:19
происшествия
кемерово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 25 сен – РИА Новости. Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев не признал своей вины по делу о взрыве метана, унесшем десятки жизней, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово. Суд в понедельник начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Федяева, а также бывших гендиректора и техдиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева и Антона Якутова. "Виновным я себя не признаю... преступление не совершал, не злоупотреблял полномочиями", - сказал Федяев. "Предъявление обвинение непонятно, вину не признаю", - сказал Якутов. "Я не признаю вину", – ответил Алексеев на вопрос судьи. Сторона обвинения полагает, что Алексеев "не желал, но сознательно допускал наступление тяжких последствий и аварии, крупного ущерба с достаточным тому основанием легкомысленно рассчитывал на их предотвращение". "Необоснованно полагая, что они могут не наступить в силу того, что знания, опыт, навыки и умение руководителей и работников шахты... позволяют избежать наступления аварий и других тяжких последствий", - пояснил представитель Генпрокуратуры в ходе заседания. Аналогичные обвинения прозвучали в отношении Федяева и Якутова. Все трое обвиняются по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Алексеев и Якутов находятся под стражей, Федяев – под подпиской о невыезде. Метан взорвался в "Листвяжной" в Кузбассе 25 ноября 2021 года, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20230713/shakhta-1883880191.html
https://ria.ru/20220824/kuzbass-1811860543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Происшествия, Кемерово, Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Собственник "Листвяжной" не признал своей вины по делу о взрыве на шахте
Собственник "Листвяжной" не признал вины по делу о взрыве на шахте в 2021 году
КЕМЕРОВО, 25 сен – РИА Новости. Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев не признал своей вины по делу о взрыве метана, унесшем десятки жизней, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.
Суд в понедельник начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Федяева, а также бывших гендиректора и техдиректора холдинга "СДС-Уголь
" Геннадия Алексеева и Антона Якутова.
"Виновным я себя не признаю... преступление не совершал, не злоупотреблял полномочиями", - сказал Федяев.
"Предъявление обвинение непонятно, вину не признаю", - сказал Якутов.
"Я не признаю вину", – ответил Алексеев на вопрос судьи.
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Сторона обвинения полагает, что Алексеев "не желал, но сознательно допускал наступление тяжких последствий и аварии, крупного ущерба с достаточным тому основанием легкомысленно рассчитывал на их предотвращение".
"Необоснованно полагая, что они могут не наступить в силу того, что знания, опыт, навыки и умение руководителей и работников шахты... позволяют избежать наступления аварий и других тяжких последствий", - пояснил представитель Генпрокуратуры
в ходе заседания.
Аналогичные обвинения прозвучали в отношении Федяева и Якутова.
Все трое обвиняются по ч. 2 ст. 201 УК РФ
(злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Алексеев и Якутов находятся под стражей, Федяев – под подпиской о невыезде.
Метан взорвался в "Листвяжной" в Кузбассе 25 ноября 2021 года, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС
погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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