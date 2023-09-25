https://ria.ru/20230925/listvyazhnaya-1898427859.html

Собственник "Листвяжной" не признал своей вины по делу о взрыве на шахте

Собственник "Листвяжной" не признал своей вины по делу о взрыве на шахте - РИА Новости, 25.09.2023

Собственник "Листвяжной" не признал своей вины по делу о взрыве на шахте

Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев не признал своей вины по делу о взрыве метана, унесшем десятки жизней, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:19

2023-09-25T10:19

2023-09-25T10:19

происшествия

кемерово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 25 сен – РИА Новости. Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев не признал своей вины по делу о взрыве метана, унесшем десятки жизней, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово. Суд в понедельник начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Федяева, а также бывших гендиректора и техдиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева и Антона Якутова. "Виновным я себя не признаю... преступление не совершал, не злоупотреблял полномочиями", - сказал Федяев. "Предъявление обвинение непонятно, вину не признаю", - сказал Якутов. "Я не признаю вину", – ответил Алексеев на вопрос судьи. Сторона обвинения полагает, что Алексеев "не желал, но сознательно допускал наступление тяжких последствий и аварии, крупного ущерба с достаточным тому основанием легкомысленно рассчитывал на их предотвращение". "Необоснованно полагая, что они могут не наступить в силу того, что знания, опыт, навыки и умение руководителей и работников шахты... позволяют избежать наступления аварий и других тяжких последствий", - пояснил представитель Генпрокуратуры в ходе заседания. Аналогичные обвинения прозвучали в отношении Федяева и Якутова. Все трое обвиняются по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Алексеев и Якутов находятся под стражей, Федяев – под подпиской о невыезде. Метан взорвался в "Листвяжной" в Кузбассе 25 ноября 2021 года, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20230713/shakhta-1883880191.html

https://ria.ru/20220824/kuzbass-1811860543.html

кемерово

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе