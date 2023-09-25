https://ria.ru/20230925/lavra-1898512994.html

В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что поставляют в мусульманскую страну

В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что поставляют в мусульманскую страну - РИА Новости, 25.09.2023

В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что поставляют в мусульманскую страну

Сбитень под торговой маркой Троице-Сергиевой лавры "Сергиев канон" уже экспортируется в Китай, Вьетнам и Египет, англоязычная торговая марка была... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:04

2023-09-25T15:04

2023-09-25T15:18

религия

египет

китай

вьетнам

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/73/1560937397_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7a3669403ff9ad2070d469fd26ae110e.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Сбитень под торговой маркой Троице-Сергиевой лавры "Сергиев канон" уже экспортируется в Китай, Вьетнам и Египет, англоязычная торговая марка была зарегистрирована для защиты от появления контрафактной продукции за рубежом, сообщил РИА Новости представитель Троице-Сергиевой лавры. Идея об экспорте, рассказал представитель лавры, появилась в 2020 году при участии Российского экспортного центра, когда под маркой "Сергиев канон" производились только продукты с коротким сроком хранения. Однако для экспорта подходящим оказался концентрированный сбитень – медовый сироп с ароматом трав и фруктов, – который можно перевозить и долго хранить. В 2022-2023 годах он был представлен в Шанхае, а затем – в Каире и Ханое. "Посадский сбитень в этом году получил престижный знак качества "Сделано в России – Made in Russia" Российского экспортного центра, и Российский экспортный центр порекомендовал зарегистрировать англоязычный аналог товарного знака "Сергиев канон", поскольку продукция будет выходить на международный рынок. Теперь Российский экспортный центр нашу продукцию делает известной за рубежом: в Китае, во Вьетнаме, в Египте она представлена в павильонах РЭЦ, и уже есть даже первые покупатели – поэтому и зарегистрирован товарный знак", – сообщили в монастыре. В Египте, рассказал собеседник агентства, интерес деловых кругов к сбитню возник буквально в первый день. "Как я понимаю, в странах Ближнего востока такие сладости пользуются спросом, там люди любят сладкое – и для них это тоже русская культура. Когда они попробовали этот сбитень, они выразили готовность покупать продукцию, и мы где-то вот месяц назад подписали первый контракт. Хотя сейчас усложнились процедуры с внешнеэкономической деятельностью, не все банки могут ее осуществлять", – добавил он. При этом, отметил представитель монастыря, производит продукты не сама Троице-Сергиева лавра, так как монастырь – это религиозная организация, а учрежденная ею дочерняя некоммерческая социально-ориентированная организация под названием "Монастырская трапеза".

https://ria.ru/20230924/krestik-1898358851.html

https://realty.ria.ru/20230925/khram-1898486187.html

египет

китай

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

египет, китай, вьетнам, религия