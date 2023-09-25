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В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что поставляют в мусульманскую страну - РИА Новости, 25.09.2023
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Религия
 
15:04 25.09.2023 (обновлено: 15:18 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/lavra-1898512994.html
В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что поставляют в мусульманскую страну
В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что поставляют в мусульманскую страну - РИА Новости, 25.09.2023
В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что поставляют в мусульманскую страну
Сбитень под торговой маркой Троице-Сергиевой лавры "Сергиев канон" уже экспортируется в Китай, Вьетнам и Египет, англоязычная торговая марка была... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:04
2023-09-25T15:18
религия
египет
китай
вьетнам
религия
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Сбитень под торговой маркой Троице-Сергиевой лавры "Сергиев канон" уже экспортируется в Китай, Вьетнам и Египет, англоязычная торговая марка была зарегистрирована для защиты от появления контрафактной продукции за рубежом, сообщил РИА Новости представитель Троице-Сергиевой лавры. Идея об экспорте, рассказал представитель лавры, появилась в 2020 году при участии Российского экспортного центра, когда под маркой "Сергиев канон" производились только продукты с коротким сроком хранения. Однако для экспорта подходящим оказался концентрированный сбитень – медовый сироп с ароматом трав и фруктов, – который можно перевозить и долго хранить. В 2022-2023 годах он был представлен в Шанхае, а затем – в Каире и Ханое. "Посадский сбитень в этом году получил престижный знак качества "Сделано в России – Made in Russia" Российского экспортного центра, и Российский экспортный центр порекомендовал зарегистрировать англоязычный аналог товарного знака "Сергиев канон", поскольку продукция будет выходить на международный рынок. Теперь Российский экспортный центр нашу продукцию делает известной за рубежом: в Китае, во Вьетнаме, в Египте она представлена в павильонах РЭЦ, и уже есть даже первые покупатели – поэтому и зарегистрирован товарный знак", – сообщили в монастыре. В Египте, рассказал собеседник агентства, интерес деловых кругов к сбитню возник буквально в первый день. "Как я понимаю, в странах Ближнего востока такие сладости пользуются спросом, там люди любят сладкое – и для них это тоже русская культура. Когда они попробовали этот сбитень, они выразили готовность покупать продукцию, и мы где-то вот месяц назад подписали первый контракт. Хотя сейчас усложнились процедуры с внешнеэкономической деятельностью, не все банки могут ее осуществлять", – добавил он. При этом, отметил представитель монастыря, производит продукты не сама Троице-Сергиева лавра, так как монастырь – это религиозная организация, а учрежденная ею дочерняя некоммерческая социально-ориентированная организация под названием "Монастырская трапеза".
https://ria.ru/20230924/krestik-1898358851.html
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египет, китай, вьетнам, религия
Религия, Египет, Китай, Вьетнам, Религия
В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что поставляют в мусульманскую страну

Представитель Троице-Сергиевой лавры: сбитень из монастыря поставляют за рубеж

© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Сбитень под торговой маркой Троице-Сергиевой лавры "Сергиев канон" уже экспортируется в Китай, Вьетнам и Египет, англоязычная торговая марка была зарегистрирована для защиты от появления контрафактной продукции за рубежом, сообщил РИА Новости представитель Троице-Сергиевой лавры.
Идея об экспорте, рассказал представитель лавры, появилась в 2020 году при участии Российского экспортного центра, когда под маркой "Сергиев канон" производились только продукты с коротким сроком хранения. Однако для экспорта подходящим оказался концентрированный сбитень – медовый сироп с ароматом трав и фруктов, – который можно перевозить и долго хранить. В 2022-2023 годах он был представлен в Шанхае, а затем – в Каире и Ханое.
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"Посадский сбитень в этом году получил престижный знак качества "Сделано в России – Made in Russia" Российского экспортного центра, и Российский экспортный центр порекомендовал зарегистрировать англоязычный аналог товарного знака "Сергиев канон", поскольку продукция будет выходить на международный рынок. Теперь Российский экспортный центр нашу продукцию делает известной за рубежом: в Китае, во Вьетнаме, в Египте она представлена в павильонах РЭЦ, и уже есть даже первые покупатели – поэтому и зарегистрирован товарный знак", – сообщили в монастыре.
В Египте, рассказал собеседник агентства, интерес деловых кругов к сбитню возник буквально в первый день.
"Как я понимаю, в странах Ближнего востока такие сладости пользуются спросом, там люди любят сладкое – и для них это тоже русская культура. Когда они попробовали этот сбитень, они выразили готовность покупать продукцию, и мы где-то вот месяц назад подписали первый контракт. Хотя сейчас усложнились процедуры с внешнеэкономической деятельностью, не все банки могут ее осуществлять", – добавил он.
При этом, отметил представитель монастыря, производит продукты не сама Троице-Сергиева лавра, так как монастырь – это религиозная организация, а учрежденная ею дочерняя некоммерческая социально-ориентированная организация под названием "Монастырская трапеза".
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