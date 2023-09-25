https://ria.ru/20230925/kuban-1898586749.html

На Кубани строят первый в России завод по эковыпуску диоксида кремния

На Кубани строят первый в России завод по эковыпуску диоксида кремния - РИА Новости, 25.09.2023

На Кубани строят первый в России завод по эковыпуску диоксида кремния

Единственный в России завод по производству диоксида кремния из рисовой лузги начали строить в Северском районе Краснодарского края, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:18

2023-09-25T20:18

2023-09-25T20:18

краснодарский край

россия

краснодарский край

вениамин кондратьев

экономика

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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Единственный в России завод по производству диоксида кремния из рисовой лузги начали строить в Северском районе Краснодарского края, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "В Северском районе создают уникальное на уровне страны предприятие по выпуску аморфного диоксида кремния и активированного угля из рисовой лузги. Завод строят с господдержкой края - финансируем до 30 процентов затрат на его реализацию. Уже направили свыше 45,6 миллиона рублей. Для нашего региона это нужный проект - высокочистый кремний производится из рисовой лузги экологически чистым способом. Спектр применения выпускаемого материала очень широк - от микроэлектроники, производства стройматериалов, лакокрасочной продукции до пищевой промышленности", - сообщает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По данным властей, технология переработки рисовой лузги для производства диоксида кремния разработана совместно с МГУ им. Ломоносова. Оборудование завода способно выпускать аморфный диоксид кремния чистотой 99,99 процента. Подобный продукт пока в России не выпускается. Объем производства диоксида кремния с выходом на проектную мощность составит 540 тонн в год. Инвестор проекта вложит в строительство завода более 650 миллионов рублей. Кондратьев также отметил, что сейчас на Кубани реализуется и разрабатывается более 30 проектов по созданию или развитию импортозамещающих производств на сумму порядка 25 миллиардов рублей. По его словам, это предприятия, работающие в приоритетных для региона отраслях: химическая, лёгкая, фармацевтическая промышленность, а также радиоэлектроника, машиностроение и лесопромышленный комплекс. На Кубани для таких инвесторов разработаны уникальные меры поддержки: финансирование из краевого бюджета до 30% затрат на создание импортозамещающих производств и льготный заем по программе "Импортозамещение" Фонда развития промышленности региона. Фонд предоставляет до 200 миллионов рублей в рассрочку под 0,1% годовых, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230921/spetsobekty-1897904055.html

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россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, экономика