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Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/krasnodon-1898538860.html
Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону
Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону - РИА Новости, 25.09.2023
Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону
Два человека погибли, трое ранены в результате украинского удара по городу Краснодон в ЛНР, сообщил представитель Следственного комитета России в эфире... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:25
2023-09-25T16:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодон
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два человека погибли, трое ранены в результате украинского удара по городу Краснодон в ЛНР, сообщил представитель Следственного комитета России в эфире телеканала "Россия 24". В понедельник в администрации Краснодона сообщили, что в городе прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях были прекращены занятия. "Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирован очередной обстрел со стороны вооруженных сил Украины по городу Краснодон, попадание пришлось в промышленный объект, в результате чего три человека ранено, два человека погибло. Ведется следствие", - сказал представитель СК.
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россия
краснодон
луганская народная республика
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безопасность, россия, краснодон, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краснодон, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону

СК сообщил о двух погибших и троих раненых при украинском ударе по Краснодону

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два человека погибли, трое ранены в результате украинского удара по городу Краснодон в ЛНР, сообщил представитель Следственного комитета России в эфире телеканала "Россия 24".
В понедельник в администрации Краснодона сообщили, что в городе прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях были прекращены занятия.
"Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирован очередной обстрел со стороны вооруженных сил Украины по городу Краснодон, попадание пришлось в промышленный объект, в результате чего три человека ранено, два человека погибло. Ведется следствие", - сказал представитель СК.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКраснодонЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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