https://ria.ru/20230925/krasnodon-1898538860.html
Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону
Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону - РИА Новости, 25.09.2023
Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону
Два человека погибли, трое ранены в результате украинского удара по городу Краснодон в ЛНР, сообщил представитель Следственного комитета России в эфире... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:25
2023-09-25T16:25
2023-09-25T16:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодон
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два человека погибли, трое ранены в результате украинского удара по городу Краснодон в ЛНР, сообщил представитель Следственного комитета России в эфире телеканала "Россия 24". В понедельник в администрации Краснодона сообщили, что в городе прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях были прекращены занятия. "Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирован очередной обстрел со стороны вооруженных сил Украины по городу Краснодон, попадание пришлось в промышленный объект, в результате чего три человека ранено, два человека погибло. Ведется следствие", - сказал представитель СК.
https://ria.ru/20230918/vzryv-1896995214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону
СК сообщил о двух погибших и троих раненых при украинском ударе по Краснодону