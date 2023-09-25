https://ria.ru/20230925/krasnodon-1898538860.html

Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону

Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону - РИА Новости, 25.09.2023

Два человека погибли при украинском ударе по Краснодону

Два человека погибли, трое ранены в результате украинского удара по городу Краснодон в ЛНР, сообщил представитель Следственного комитета России в эфире... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:25

2023-09-25T16:25

2023-09-25T16:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

краснодон

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два человека погибли, трое ранены в результате украинского удара по городу Краснодон в ЛНР, сообщил представитель Следственного комитета России в эфире телеканала "Россия 24". В понедельник в администрации Краснодона сообщили, что в городе прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях были прекращены занятия. "Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирован очередной обстрел со стороны вооруженных сил Украины по городу Краснодон, попадание пришлось в промышленный объект, в результате чего три человека ранено, два человека погибло. Ведется следствие", - сказал представитель СК.

https://ria.ru/20230918/vzryv-1896995214.html

россия

краснодон

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, краснодон, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр