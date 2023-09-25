https://ria.ru/20230925/krasnodon-1898470720.html
В Краснодоне в ЛНР прогремели взрывы
В Краснодоне в ЛНР прогремели взрывы - РИА Новости, 25.09.2023
В Краснодоне в ЛНР прогремели взрывы
В Краснодоне в ЛНР прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, заявили в администрации города и Краснодонского района. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:44
2023-09-25T12:44
2023-09-25T12:59
специальная военная операция на украине
краснодон
луганская народная республика
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. В Краснодоне в ЛНР прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, заявили в администрации города и Краснодонского района."В течение часа в Краснодоне были слышны несколько взрывов. На место выехали профильные службы для принятия мер реагирования. В близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах. Родители, которые имеют возможность, могут забрать детей. Для безопасности жителей открыты все бомбоубежища", - сообщает администрация города.Власти призвали всех жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодон, луганская народная республика, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Краснодон, Луганская Народная Республика, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Краснодоне в ЛНР прогремели взрывы
В Краснодоне в ЛНР прервали занятия в учебных заведениях из-за взрывов
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. В Краснодоне в ЛНР прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, заявили в администрации города и Краснодонского района.
"В течение часа в Краснодоне были слышны несколько взрывов. На место выехали профильные службы для принятия мер реагирования. В близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах. Родители, которые имеют возможность, могут забрать детей. Для безопасности жителей открыты все бомбоубежища", - сообщает администрация города.
Власти призвали всех жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
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