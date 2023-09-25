https://ria.ru/20230925/krasnodon-1898470720.html

В Краснодоне в ЛНР прогремели взрывы

В Краснодоне в ЛНР прогремели взрывы - РИА Новости, 25.09.2023

В Краснодоне в ЛНР прогремели взрывы

В Краснодоне в ЛНР прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, заявили в администрации города и Краснодонского района. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:44

2023-09-25T12:44

2023-09-25T12:59

специальная военная операция на украине

краснодон

луганская народная республика

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. В Краснодоне в ЛНР прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, заявили в администрации города и Краснодонского района."В течение часа в Краснодоне были слышны несколько взрывов. На место выехали профильные службы для принятия мер реагирования. В близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах. Родители, которые имеют возможность, могут забрать детей. Для безопасности жителей открыты все бомбоубежища", - сообщает администрация города.Власти призвали всех жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

https://ria.ru/20230918/vzryv-1896995214.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодон, луганская народная республика, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр