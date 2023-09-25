https://ria.ru/20230925/kozhevnikova-1898429420.html
Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз
Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз - РИА Новости, 25.09.2023
Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз
Актриса и общественный деятель Мария Кожевникова сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой в четвертый раз. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:33
2023-09-25T10:33
2023-09-25T10:38
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Актриса и общественный деятель Мария Кожевникова сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой в четвертый раз. "Четвертый раз мама! Добро пожаловать. Любовь и благодарность", — написала знаменитость. К тексту звезда сериала "Универ" приложила трогательные снимки, на одном из которых держит в руках ножки малыша, а на другом — ладошку.И хотя по синей бирке из роддома можно предположить, что у звезды родился сын, сама Мария Кожевникова пол и имя малыша пока не раскрыла. Публикация за несколько часов набрала более 30 тысяч лайков и сотни комментариев со словами поздравлений. "С утра такая классная новость", "Это такое счастье", "Здоровья вам и вашего малышу", — обратились к звезде поклонники. Мария Кожевникова более десяти лет счастлива в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым, с которым также воспитывает троих старших сыновей: Ивана, Максима и Василия. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, мария кожевникова, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, беременность, семья
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Мария Кожевникова, Стиль жизни, Новости культуры, Знаменитости, беременность, Семья
Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз
Актриса Мария Кожевникова сообщила, что родила четвертого ребенка
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Актриса и общественный деятель Мария Кожевникова сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой в четвертый раз.
«
"Четвертый раз мама! Добро пожаловать. Любовь и благодарность", — написала знаменитость.
К тексту звезда сериала "Универ" приложила трогательные снимки, на одном из которых держит в руках ножки малыша, а на другом — ладошку.
И хотя по синей бирке из роддома можно предположить, что у звезды родился сын, сама Мария Кожевникова пол и имя малыша пока не раскрыла.
Публикация за несколько часов набрала более 30 тысяч лайков и сотни комментариев со словами поздравлений.
«
"С утра такая классная новость", "Это такое счастье", "Здоровья вам и вашего малышу", — обратились к звезде поклонники.
Мария Кожевникова более десяти лет счастлива в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым, с которым также воспитывает троих старших сыновей: Ивана, Максима и Василия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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