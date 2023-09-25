https://ria.ru/20230925/kozhevnikova-1898429420.html

Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз

Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз - РИА Новости, 25.09.2023

Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз

Актриса и общественный деятель Мария Кожевникова сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой в четвертый раз. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:33

2023-09-25T10:33

2023-09-25T10:38

шоубиз

новости шоу-бизнеса

мария кожевникова

стиль жизни

новости культуры

знаменитости

беременность

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729595604_0:142:2048:1294_1920x0_80_0_0_dd8e47e76771f74fadfb53d548c040a2.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Актриса и общественный деятель Мария Кожевникова сообщила на своей странице в Instagram*, что стала мамой в четвертый раз. "Четвертый раз мама! Добро пожаловать. Любовь и благодарность", — написала знаменитость. К тексту звезда сериала "Универ" приложила трогательные снимки, на одном из которых держит в руках ножки малыша, а на другом — ладошку.И хотя по синей бирке из роддома можно предположить, что у звезды родился сын, сама Мария Кожевникова пол и имя малыша пока не раскрыла. Публикация за несколько часов набрала более 30 тысяч лайков и сотни комментариев со словами поздравлений. "С утра такая классная новость", "Это такое счастье", "Здоровья вам и вашего малышу", — обратились к звезде поклонники. Мария Кожевникова более десяти лет счастлива в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым, с которым также воспитывает троих старших сыновей: Ивана, Максима и Василия. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230815/bondarchuk-1890282097.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, мария кожевникова, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, беременность, семья