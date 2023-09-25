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МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово - РИА Новости, 25.09.2023
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18:28 25.09.2023 (обновлено: 18:41 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/kosovo-1898571666.html
МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово
МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово - РИА Новости, 25.09.2023
МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово
Обострение ситуации в Косово, приведшее к кровопролитию является следствием курса "премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти на разжигание... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:28
2023-09-25T18:41
косово
россия
сербия
белград (город)
мария захарова
альбин курти
александр вучич
оон
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Обострение ситуации в Косово, приведшее к кровопролитию является следствием курса "премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти на разжигание конфликта и зачистку территории края от сербов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава сербского государства Александр Вучич заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Он призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем."Вчерашнее кровопролитие - прямое и непосредственное следствие курса так называемого "премьера" Альбина Курти на разжигание конфликта, зачистку территории края от сербов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства."Его попытки вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать "независимость" Косово, – постоянная игра с огнем, которая, как видим, обходится слишком дорого и подводит к опасной грани весь Балканский регион", - добавила Захарова.Она отметила, что косовоалбанская "полиция" систематически проводила карательные акции против сербской общины и не занимается исключительно запугиванием граждан. "Налицо прямая угроза возобновления этнических чисток, практиковавшихся косовоалбанскими радикалами ранее", - подчеркнула Захарова."Убеждены, что путь к стабилизации и долговременному урегулированию в Косово пролегает исключительно через всеобъемлющее выполнение краеугольной резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и брюссельских договоренностей Белграда и Приштины 2013 и 2015 годов", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20230925/vstrecha-1898562303.html
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косово, россия, сербия, белград (город), мария захарова, альбин курти, александр вучич, оон
Косово, Россия, Сербия, Белград (город), Мария Захарова, Альбин Курти, Александр Вучич, ООН
МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово

Захарова назвала обострение ситуации в Косово следствием курса премьера Курти

© AP Photo / Visar KryeziuОфицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска
Офицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Офицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Обострение ситуации в Косово, приведшее к кровопролитию является следствием курса "премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти на разжигание конфликта и зачистку территории края от сербов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава сербского государства Александр Вучич заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Он призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
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29 мая, 19:19
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"Вчерашнее кровопролитие - прямое и непосредственное следствие курса так называемого "премьера" Альбина Курти на разжигание конфликта, зачистку территории края от сербов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
"Его попытки вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать "независимость" Косово, – постоянная игра с огнем, которая, как видим, обходится слишком дорого и подводит к опасной грани весь Балканский регион", - добавила Захарова.
Она отметила, что косовоалбанская "полиция" систематически проводила карательные акции против сербской общины и не занимается исключительно запугиванием граждан. "Налицо прямая угроза возобновления этнических чисток, практиковавшихся косовоалбанскими радикалами ранее", - подчеркнула Захарова.
"Убеждены, что путь к стабилизации и долговременному урегулированию в Косово пролегает исключительно через всеобъемлющее выполнение краеугольной резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и брюссельских договоренностей Белграда и Приштины 2013 и 2015 годов", - резюмировала Захарова.
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КосовоРоссияСербияБелград (город)Мария ЗахароваАльбин КуртиАлександр ВучичООН
 
 
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