МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово
Захарова назвала обострение ситуации в Косово следствием курса премьера Курти
© AP Photo / Visar KryeziuОфицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска
© AP Photo / Visar Kryeziu
Офицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Обострение ситуации в Косово, приведшее к кровопролитию является следствием курса "премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти на разжигание конфликта и зачистку территории края от сербов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава сербского государства Александр Вучич заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Он призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
"Вчерашнее кровопролитие - прямое и непосредственное следствие курса так называемого "премьера" Альбина Курти на разжигание конфликта, зачистку территории края от сербов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
"Его попытки вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать "независимость" Косово, – постоянная игра с огнем, которая, как видим, обходится слишком дорого и подводит к опасной грани весь Балканский регион", - добавила Захарова.
Она отметила, что косовоалбанская "полиция" систематически проводила карательные акции против сербской общины и не занимается исключительно запугиванием граждан. "Налицо прямая угроза возобновления этнических чисток, практиковавшихся косовоалбанскими радикалами ранее", - подчеркнула Захарова.