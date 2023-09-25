https://ria.ru/20230925/kosovo-1898571666.html

МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово

МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово - РИА Новости, 25.09.2023

МИД России прокомментировал обострение ситуации в Косово

Обострение ситуации в Косово, приведшее к кровопролитию является следствием курса "премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти на разжигание... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:28

2023-09-25T18:28

2023-09-25T18:41

косово

россия

сербия

белград (город)

мария захарова

альбин курти

александр вучич

оон

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Обострение ситуации в Косово, приведшее к кровопролитию является следствием курса "премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти на разжигание конфликта и зачистку территории края от сербов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава сербского государства Александр Вучич заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Он призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем."Вчерашнее кровопролитие - прямое и непосредственное следствие курса так называемого "премьера" Альбина Курти на разжигание конфликта, зачистку территории края от сербов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства."Его попытки вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать "независимость" Косово, – постоянная игра с огнем, которая, как видим, обходится слишком дорого и подводит к опасной грани весь Балканский регион", - добавила Захарова.Она отметила, что косовоалбанская "полиция" систематически проводила карательные акции против сербской общины и не занимается исключительно запугиванием граждан. "Налицо прямая угроза возобновления этнических чисток, практиковавшихся косовоалбанскими радикалами ранее", - подчеркнула Захарова."Убеждены, что путь к стабилизации и долговременному урегулированию в Косово пролегает исключительно через всеобъемлющее выполнение краеугольной резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и брюссельских договоренностей Белграда и Приштины 2013 и 2015 годов", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20230925/vstrecha-1898562303.html

косово

россия

сербия

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косово, россия, сербия, белград (город), мария захарова, альбин курти, александр вучич, оон