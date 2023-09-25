Въезд в село Баньска на севере Косово заблокирован
Въезд в село Баньска на севере Косово заблокирован после столкновений
© AP Photo / Visar KryeziuОфицеры полиции Косово эвакуируют раненого на дороге, ведущей к монастырю Баньска
© AP Photo / Visar Kryeziu
Офицеры полиции Косово эвакуируют раненого на дороге, ведущей к монастырю Баньска
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Въезд в село Баньска на севере Косово и Метохии, где в воскресенье произошли вооруженные столкновения между сербами и косовоалбанской полицией, утром в понедельник остается блокированным, сообщает портал Kosovo online.
На севере края сохраняется напряженность. Полиция самопровозглашенной республики ранее искала нападавших на сотрудников близ села Баньска, где они были обстреляны неизвестными, как сообщается, с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался.
По данным Kosovo online, "в село Баньска муниципалитета Звечан утром и далее не можете войти, ни выйти из него, после того как вчера сербы попытались блокировать въезд и произошли столкновения, в которых погибли трое сербов и один сотрудник косовской полиции".
Все три въезда в село перекрыты, там работают представители косовоалбанской полиции.
МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие - гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
Президент Сербии Александр Вучич позже заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово. По его словам, трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он заявил, что во всём произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. По его заявлению, косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.