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Въезд в село Баньска на севере Косово заблокирован - РИА Новости, 25.09.2023
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10:12 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/kosovo-1898426649.html
Въезд в село Баньска на севере Косово заблокирован
Въезд в село Баньска на севере Косово заблокирован - РИА Новости, 25.09.2023
Въезд в село Баньска на севере Косово заблокирован
Въезд в село Баньска на севере Косово и Метохии, где в воскресенье произошли вооруженные столкновения между сербами и косовоалбанской полицией, утром в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:12
2023-09-25T10:12
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БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Въезд в село Баньска на севере Косово и Метохии, где в воскресенье произошли вооруженные столкновения между сербами и косовоалбанской полицией, утром в понедельник остается блокированным, сообщает портал Kosovo online. На севере края сохраняется напряженность. Полиция самопровозглашенной республики ранее искала нападавших на сотрудников близ села Баньска, где они были обстреляны неизвестными, как сообщается, с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался. По данным Kosovo online, "в село Баньска муниципалитета Звечан утром и далее не можете войти, ни выйти из него, после того как вчера сербы попытались блокировать въезд и произошли столкновения, в которых погибли трое сербов и один сотрудник косовской полиции". Все три въезда в село перекрыты, там работают представители косовоалбанской полиции. МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие - гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Сотрудники косовской полиции с представителями миссии ЕС EULEX и контингента НАТО KFOR ранее осмотрели территорию и объекты православного монастыря Баньска. Президент Сербии Александр Вучич позже заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово. По его словам, трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он заявил, что во всём произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. По его заявлению, косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
https://ria.ru/20230924/strelba-1898378194.html
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в мире, косово, сербия, белград (город), альбин курти, александр вучич, евросоюз, нато
В мире, Косово, Сербия, Белград (город), Альбин Курти, Александр Вучич, Евросоюз, НАТО
Въезд в село Баньска на севере Косово заблокирован

Въезд в село Баньска на севере Косово заблокирован после столкновений

© AP Photo / Visar KryeziuОфицеры полиции Косово эвакуируют раненого на дороге, ведущей к монастырю Баньска
Офицеры полиции Косово эвакуируют раненого на дороге, ведущей к монастырю Баньска - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Офицеры полиции Косово эвакуируют раненого на дороге, ведущей к монастырю Баньска
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Въезд в село Баньска на севере Косово и Метохии, где в воскресенье произошли вооруженные столкновения между сербами и косовоалбанской полицией, утром в понедельник остается блокированным, сообщает портал Kosovo online.
На севере края сохраняется напряженность. Полиция самопровозглашенной республики ранее искала нападавших на сотрудников близ села Баньска, где они были обстреляны неизвестными, как сообщается, с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался.
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По данным Kosovo online, "в село Баньска муниципалитета Звечан утром и далее не можете войти, ни выйти из него, после того как вчера сербы попытались блокировать въезд и произошли столкновения, в которых погибли трое сербов и один сотрудник косовской полиции".
Все три въезда в село перекрыты, там работают представители косовоалбанской полиции.
МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие - гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
Сотрудники косовской полиции с представителями миссии ЕС EULEX и контингента НАТО KFOR ранее осмотрели территорию и объекты православного монастыря Баньска.
Президент Сербии Александр Вучич позже заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово. По его словам, трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он заявил, что во всём произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. По его заявлению, косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
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В миреКосовоСербияБелград (город)Альбин КуртиАлександр ВучичЕвросоюзНАТО
 
 
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