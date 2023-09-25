https://ria.ru/20230925/konyukhov-1898536210.html

Федор Конюхов поздравил волховчан с 20-летием всероссийской программы ДРОЗД

Федор Конюхов поздравил волховчан с 20-летием всероссийской программы ДРОЗД - РИА Новости, 25.09.2023

Федор Конюхов поздравил волховчан с 20-летием всероссийской программы ДРОЗД

Знаменитый путешественник Федор Конюхов открыл в Волхове выставку своих картин, провел встречи с детьми и дал старт легкоатлетическому забегу в рамках... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:30

2023-09-25T16:30

2023-09-25T16:30

волхов

федор конюхов

фосагро

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Знаменитый путешественник Федор Конюхов открыл в Волхове выставку своих картин, провел встречи с детьми и дал старт легкоатлетическому забегу в рамках празднования 20-летнего юбилея Всероссийской программы "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), сообщает пресс-служба "ФосАгро". Программа ДРОЗД - ключевой социальный проект "ФосАгро". С 2003 года во всех регионах присутствия компании работают спортивные секции, творческие студии, классы дополнительного образования, патриотические клубы. На постоянной основе бесплатно в них занимаются более семи с половиной тысяч детей. Всего в мероприятиях ДРОЗДа, соревнованиях и фестивалях, ежегодно принимают участие десятки тысяч человек. В Волхове программа реализуется уже 8 лет и сейчас каждый седьмой школьник города занимается спортом в секциях ДРОЗДа, отмечается в сообщении. На выставке в Волховском Дворце культуры "Путешествие длиною в жизнь" было представлено 37 живописных работ Конюхова. Юные волховчане вместе с автором картин прошли по раскалённой пустыне, побывали на Северном полюсе, проплыли моря и океаны. "Мне очень хотелось, чтобы любой человек пришёл на мою выставку, и ему захотелось сделать что-то хорошее, сквозь неприятности и плохое настроение, чтобы к нему бы смогло пробиться солнце, и мир для этого человека стал лучше", – поделился Конюхов. На поле волховского стадиона "Металлург", где прошли соревнования для детей, была установлена уменьшенная копия аэростата, на котором в марте этого года экипаж Федора Конюхова и Ивана Меняйло за 46 часов преодолели 2540 километров, установив мировой рекорд дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. К полету пригласили воспитанников ДРОЗДа и школьников, которые отличились в учебе, спорте и творчестве, говорится в сообщении. "Благодаря программе ДРОЗД в Волхове спортом занимается каждый седьмой ребенок. Они развиваются и растут здоровыми, смелыми и целеустремленными. Уже сейчас мы можем видеть большие достижения юных волховчан – они выигрывают во многих международных, региональных и районных соревнованиях. Уверен, что такие целеустремленные, творческие, верующие люди, как Федор Конюхов и Иван Меняйло, окажут влияние на детей. Ведь мечтать и идти к своим целям, несмотря ни на какие трудности, – это главное", – сказал директор Волховского комплекса "ФосАгро" Сергей Лобанов. За три дня в мероприятиях в Волхове по случаю 20-летия проекта ДРОЗД приняли участие около двух тысяч человек.

https://ria.ru/20230917/drozd-1896798648.html

https://ria.ru/20230911/tsentr-1895625877.html

волхов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волхов, федор конюхов, фосагро