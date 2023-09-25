https://ria.ru/20230925/konyukhov-1898536210.html
Федор Конюхов поздравил волховчан с 20-летием всероссийской программы ДРОЗД
Федор Конюхов поздравил волховчан с 20-летием всероссийской программы ДРОЗД - РИА Новости, 25.09.2023
Федор Конюхов поздравил волховчан с 20-летием всероссийской программы ДРОЗД
Знаменитый путешественник Федор Конюхов открыл в Волхове выставку своих картин, провел встречи с детьми и дал старт легкоатлетическому забегу в рамках... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:30
2023-09-25T16:30
2023-09-25T16:30
волхов
федор конюхов
фосагро
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Знаменитый путешественник Федор Конюхов открыл в Волхове выставку своих картин, провел встречи с детьми и дал старт легкоатлетическому забегу в рамках празднования 20-летнего юбилея Всероссийской программы "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), сообщает пресс-служба "ФосАгро". Программа ДРОЗД - ключевой социальный проект "ФосАгро". С 2003 года во всех регионах присутствия компании работают спортивные секции, творческие студии, классы дополнительного образования, патриотические клубы. На постоянной основе бесплатно в них занимаются более семи с половиной тысяч детей. Всего в мероприятиях ДРОЗДа, соревнованиях и фестивалях, ежегодно принимают участие десятки тысяч человек. В Волхове программа реализуется уже 8 лет и сейчас каждый седьмой школьник города занимается спортом в секциях ДРОЗДа, отмечается в сообщении. На выставке в Волховском Дворце культуры "Путешествие длиною в жизнь" было представлено 37 живописных работ Конюхова. Юные волховчане вместе с автором картин прошли по раскалённой пустыне, побывали на Северном полюсе, проплыли моря и океаны. "Мне очень хотелось, чтобы любой человек пришёл на мою выставку, и ему захотелось сделать что-то хорошее, сквозь неприятности и плохое настроение, чтобы к нему бы смогло пробиться солнце, и мир для этого человека стал лучше", – поделился Конюхов. На поле волховского стадиона "Металлург", где прошли соревнования для детей, была установлена уменьшенная копия аэростата, на котором в марте этого года экипаж Федора Конюхова и Ивана Меняйло за 46 часов преодолели 2540 километров, установив мировой рекорд дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. К полету пригласили воспитанников ДРОЗДа и школьников, которые отличились в учебе, спорте и творчестве, говорится в сообщении. "Благодаря программе ДРОЗД в Волхове спортом занимается каждый седьмой ребенок. Они развиваются и растут здоровыми, смелыми и целеустремленными. Уже сейчас мы можем видеть большие достижения юных волховчан – они выигрывают во многих международных, региональных и районных соревнованиях. Уверен, что такие целеустремленные, творческие, верующие люди, как Федор Конюхов и Иван Меняйло, окажут влияние на детей. Ведь мечтать и идти к своим целям, несмотря ни на какие трудности, – это главное", – сказал директор Волховского комплекса "ФосАгро" Сергей Лобанов. За три дня в мероприятиях в Волхове по случаю 20-летия проекта ДРОЗД приняли участие около двух тысяч человек.
https://ria.ru/20230917/drozd-1896798648.html
https://ria.ru/20230911/tsentr-1895625877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волхов, федор конюхов, фосагро
Волхов, Федор Конюхов, ФосАгро
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Знаменитый путешественник Федор Конюхов открыл в Волхове выставку своих картин, провел встречи с детьми и дал старт легкоатлетическому забегу в рамках празднования 20-летнего юбилея Всероссийской программы "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), сообщает пресс-служба "ФосАгро".
Программа ДРОЗД - ключевой социальный проект "ФосАгро". С 2003 года во всех регионах присутствия компании работают спортивные секции, творческие студии, классы дополнительного образования, патриотические клубы. На постоянной основе бесплатно в них занимаются более семи с половиной тысяч детей. Всего в мероприятиях ДРОЗДа, соревнованиях и фестивалях, ежегодно принимают участие десятки тысяч человек. В Волхове программа реализуется уже 8 лет и сейчас каждый седьмой школьник города занимается спортом в секциях ДРОЗДа, отмечается в сообщении.
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На выставке в Волховском Дворце культуры "Путешествие длиною в жизнь" было представлено 37 живописных работ Конюхова. Юные волховчане вместе с автором картин прошли по раскалённой пустыне, побывали на Северном полюсе
, проплыли моря и океаны. "Мне очень хотелось, чтобы любой человек пришёл на мою выставку, и ему захотелось сделать что-то хорошее, сквозь неприятности и плохое настроение, чтобы к нему бы смогло пробиться солнце, и мир для этого человека стал лучше", – поделился Конюхов.
На поле волховского стадиона "Металлург", где прошли соревнования для детей, была установлена уменьшенная копия аэростата, на котором в марте этого года экипаж Федора Конюхова и Ивана Меняйло за 46 часов преодолели 2540 километров, установив мировой рекорд дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. К полету пригласили воспитанников ДРОЗДа и школьников, которые отличились в учебе, спорте и творчестве, говорится в сообщении.
"Благодаря программе ДРОЗД в Волхове спортом занимается каждый седьмой ребенок. Они развиваются и растут здоровыми, смелыми и целеустремленными. Уже сейчас мы можем видеть большие достижения юных волховчан – они выигрывают во многих международных, региональных и районных соревнованиях. Уверен, что такие целеустремленные, творческие, верующие люди, как Федор Конюхов и Иван Меняйло, окажут влияние на детей. Ведь мечтать и идти к своим целям, несмотря ни на какие трудности, – это главное", – сказал директор Волховского комплекса "ФосАгро" Сергей Лобанов.
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За три дня в мероприятиях в Волхове по случаю 20-летия проекта ДРОЗД приняли участие около двух тысяч человек.