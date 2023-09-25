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Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома - РИА Новости, 25.09.2023
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19:16 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/konflikt-1898579399.html
Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома
Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома - РИА Новости, 25.09.2023
Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости, что разберется в конфликте родителей, который произошел во дворе... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:16
2023-09-25T19:16
жилье
москва
татьяна потяева
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости, что разберется в конфликте родителей, который произошел во дворе одного из домов на Мичуринском проспекте, если они обратятся. Ранее в телеграм-канале "Baza" появилось видео, на котором, предположительно, у дома на Мичуринском проспекте толпа избивает мужчину, вступившегося за свою дочь. Отмечается, что конфликт начался с того, что дочь пожаловалась отцу на то, что мальчик во дворе ее избивает. Отец девочки припугнул ребенка, но девочке снова начали угрожать. Позже мать мальчика якобы позвала отца девочки на разговор, но во дворе на него напала и избила толпа. Отмечается, что теперь обе семьи обвиняют друг друга в избиении детей. "Уполномоченный работает при условии того, что дети не одиноки, есть родители. Если родители обратятся, но первоначально, я думаю, все-таки должны разобраться определенные органы в этой истории. В том числе и МВД и органы опеки, что там такое произошло и насколько это все серьезно. Но в любом случае, если люди к нам обратятся, мы, конечно, будем помогать разбираться в такой ситуации", - заявила она.
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жилье, москва, татьяна потяева
Жилье, Москва, Татьяна Потяева
Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома

Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей у дома, если семьи обратятся

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости, что разберется в конфликте родителей, который произошел во дворе одного из домов на Мичуринском проспекте, если они обратятся.
Ранее в телеграм-канале "Baza" появилось видео, на котором, предположительно, у дома на Мичуринском проспекте толпа избивает мужчину, вступившегося за свою дочь. Отмечается, что конфликт начался с того, что дочь пожаловалась отцу на то, что мальчик во дворе ее избивает. Отец девочки припугнул ребенка, но девочке снова начали угрожать. Позже мать мальчика якобы позвала отца девочки на разговор, но во дворе на него напала и избила толпа. Отмечается, что теперь обе семьи обвиняют друг друга в избиении детей.
«
"Уполномоченный работает при условии того, что дети не одиноки, есть родители. Если родители обратятся, но первоначально, я думаю, все-таки должны разобраться определенные органы в этой истории. В том числе и МВД и органы опеки, что там такое произошло и насколько это все серьезно. Но в любом случае, если люди к нам обратятся, мы, конечно, будем помогать разбираться в такой ситуации", - заявила она.
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ЖильеМоскваТатьяна Потяева
 
 
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