https://ria.ru/20230925/konflikt-1898579399.html
Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома
Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома - РИА Новости, 25.09.2023
Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости, что разберется в конфликте родителей, который произошел во дворе... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:16
2023-09-25T19:16
2023-09-25T19:16
жилье
москва
татьяна потяева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820155714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4e19d6877cad65f5efcc24808801ad4.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости, что разберется в конфликте родителей, который произошел во дворе одного из домов на Мичуринском проспекте, если они обратятся. Ранее в телеграм-канале "Baza" появилось видео, на котором, предположительно, у дома на Мичуринском проспекте толпа избивает мужчину, вступившегося за свою дочь. Отмечается, что конфликт начался с того, что дочь пожаловалась отцу на то, что мальчик во дворе ее избивает. Отец девочки припугнул ребенка, но девочке снова начали угрожать. Позже мать мальчика якобы позвала отца девочки на разговор, но во дворе на него напала и избила толпа. Отмечается, что теперь обе семьи обвиняют друг друга в избиении детей. "Уполномоченный работает при условии того, что дети не одиноки, есть родители. Если родители обратятся, но первоначально, я думаю, все-таки должны разобраться определенные органы в этой истории. В том числе и МВД и органы опеки, что там такое произошло и насколько это все серьезно. Но в любом случае, если люди к нам обратятся, мы, конечно, будем помогать разбираться в такой ситуации", - заявила она.
https://ria.ru/20230922/debosh-1898031478.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820155714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e22fc4c49e51384cda2addc04b2d2a55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, татьяна потяева
Жилье, Москва, Татьяна Потяева
Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома
Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей у дома, если семьи обратятся
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости, что разберется в конфликте родителей, который произошел во дворе одного из домов на Мичуринском проспекте, если они обратятся.
Ранее в телеграм-канале "Baza" появилось видео, на котором, предположительно, у дома на Мичуринском проспекте толпа избивает мужчину, вступившегося за свою дочь. Отмечается, что конфликт начался с того, что дочь пожаловалась отцу на то, что мальчик во дворе ее избивает. Отец девочки припугнул ребенка, но девочке снова начали угрожать. Позже мать мальчика якобы позвала отца девочки на разговор, но во дворе на него напала и избила толпа. Отмечается, что теперь обе семьи обвиняют друг друга в избиении детей.
«
"Уполномоченный работает при условии того, что дети не одиноки, есть родители. Если родители обратятся, но первоначально, я думаю, все-таки должны разобраться определенные органы в этой истории. В том числе и МВД и органы опеки, что там такое произошло и насколько это все серьезно. Но в любом случае, если люди к нам обратятся, мы, конечно, будем помогать разбираться в такой ситуации", - заявила она.
На Урале завели дело на мужчину, устроившего дебош из-за ссоры с женой