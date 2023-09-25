https://ria.ru/20230925/konflikt-1898579399.html

Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома

Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома - РИА Новости, 25.09.2023

Омбудсмен Москвы разберется в конфликте родителей во дворе дома

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости, что разберется в конфликте родителей, который произошел во дворе... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:16

2023-09-25T19:16

2023-09-25T19:16

жилье

москва

татьяна потяева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820155714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4e19d6877cad65f5efcc24808801ad4.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева рассказала РИА Новости, что разберется в конфликте родителей, который произошел во дворе одного из домов на Мичуринском проспекте, если они обратятся. Ранее в телеграм-канале "Baza" появилось видео, на котором, предположительно, у дома на Мичуринском проспекте толпа избивает мужчину, вступившегося за свою дочь. Отмечается, что конфликт начался с того, что дочь пожаловалась отцу на то, что мальчик во дворе ее избивает. Отец девочки припугнул ребенка, но девочке снова начали угрожать. Позже мать мальчика якобы позвала отца девочки на разговор, но во дворе на него напала и избила толпа. Отмечается, что теперь обе семьи обвиняют друг друга в избиении детей. "Уполномоченный работает при условии того, что дети не одиноки, есть родители. Если родители обратятся, но первоначально, я думаю, все-таки должны разобраться определенные органы в этой истории. В том числе и МВД и органы опеки, что там такое произошло и насколько это все серьезно. Но в любом случае, если люди к нам обратятся, мы, конечно, будем помогать разбираться в такой ситуации", - заявила она.

https://ria.ru/20230922/debosh-1898031478.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, москва, татьяна потяева