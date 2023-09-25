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Суд в Киеве отказал в изменении меры пресечения Коломойскому - РИА Новости, 25.09.2023
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18:26 25.09.2023 (обновлено: 18:28 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/kolomoyskiy-1898571312.html
Суд в Киеве отказал в изменении меры пресечения Коломойскому
Суд в Киеве отказал в изменении меры пресечения Коломойскому - РИА Новости, 25.09.2023
Суд в Киеве отказал в изменении меры пресечения Коломойскому
Киевский апелляционный суд в понедельник отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:26
2023-09-25T18:28
игорь коломойский
в мире
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Киевский апелляционный суд в понедельник отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, украинскому олигарху Игорю Коломойскому, оставив его под арестом. Трансляцию заседания вело агентство УНН. В понедельник в Киевском апелляционном суде рассматривалась апелляция на арест Коломойского. Украинское издание "Зеркало недели" писало, что сотрудники украинского телеканала 1+1 и экс-министр культуры Александр Ткаченко ходатайствовали о взятии олигарха на поруки. "Суд решил: апелляционные жалобы защиты оставить без удовлетворения... Содержание под стражей до 31 октября оставить без изменений", - заявил судья Киевского апелляционного суда.Также суд отказал в удовлетворении ходатайства о взятии Коломойского на поруки. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученного преступным путем".
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игорь коломойский, в мире, служба безопасности украины, украина
Игорь Коломойский, В мире, Служба безопасности Украины, Украина
Суд в Киеве отказал в изменении меры пресечения Коломойскому

Суд в Киеве оставил подозреваемого в мошенничестве Коломойского под арестом

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Киевский апелляционный суд в понедельник отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, украинскому олигарху Игорю Коломойскому, оставив его под арестом. Трансляцию заседания вело агентство УНН.
В понедельник в Киевском апелляционном суде рассматривалась апелляция на арест Коломойского. Украинское издание "Зеркало недели" писало, что сотрудники украинского телеканала 1+1 и экс-министр культуры Александр Ткаченко ходатайствовали о взятии олигарха на поруки.
"Суд решил: апелляционные жалобы защиты оставить без удовлетворения... Содержание под стражей до 31 октября оставить без изменений", - заявил судья Киевского апелляционного суда.
Также суд отказал в удовлетворении ходатайства о взятии Коломойского на поруки.
СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов).
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученного преступным путем".
Отделение ПриватБанка - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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