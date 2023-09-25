Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Коломойский заявил, что его судят как иностранца - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/kolomoyskiy-1898569136.html
СМИ: Коломойский заявил, что его судят как иностранца
СМИ: Коломойский заявил, что его судят как иностранца - РИА Новости, 25.09.2023
СМИ: Коломойский заявил, что его судят как иностранца
Арестованный на Украине олигарх Игорь Коломойский заявил, что его судят как гражданина Кипра и Израиля, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:15
2023-09-25T18:15
в мире
украина
игорь коломойский
кипр
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:319:2962:1985_1920x0_80_0_0_dae2f326fb6a380645b9a3d5117f9375.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Арестованный на Украине олигарх Игорь Коломойский заявил, что его судят как гражданина Кипра и Израиля, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее в понедельник Коломойского доставили в Киевский апелляционный суд, где проходит заседание по апелляции на избрание ему меры пресечения. СБУ 2 сентября предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). Как сообщало 3 сентября издание "Страна", Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра, лишенный украинского гражданства. Относительно своего гражданства Коломойский сообщил, что не знает - отобрали ли у него украинское гражданство или нет. По его словам, украинский паспорт у него есть. При этом олигарх подтвердил, что его судят как иностранца. "Судя по материалам дела, да. Гражданина Израиля или Кипра? И того, и того", - приводит слова олигарха издание. Комментируя замечание о том, что на Украине запрещено двойное гражданство, олигарх отшутился, что о тройном гражданстве ничего не написано. Ранее защита Коломойского заявляла, что у бизнесмена сохранилось украинское гражданство.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
украина
кипр
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_330:160:2847:2048_1920x0_80_0_0_04382e3f3da02fa0e6550e6f89c4a83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, игорь коломойский, кипр, израиль
В мире, Украина, Игорь Коломойский, Кипр, Израиль
СМИ: Коломойский заявил, что его судят как иностранца

"Страна": Коломойский заявил, что его судят как гражданина Израиля и Кипра

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Арестованный на Украине олигарх Игорь Коломойский заявил, что его судят как гражданина Кипра и Израиля, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Ранее в понедельник Коломойского доставили в Киевский апелляционный суд, где проходит заседание по апелляции на избрание ему меры пресечения. СБУ 2 сентября предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). Как сообщало 3 сентября издание "Страна", Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра, лишенный украинского гражданства.
Относительно своего гражданства Коломойский сообщил, что не знает - отобрали ли у него украинское гражданство или нет. По его словам, украинский паспорт у него есть. При этом олигарх подтвердил, что его судят как иностранца. "Судя по материалам дела, да. Гражданина Израиля или Кипра? И того, и того", - приводит слова олигарха издание. Комментируя замечание о том, что на Украине запрещено двойное гражданство, олигарх отшутился, что о тройном гражданстве ничего не написано.
Ранее защита Коломойского заявляла, что у бизнесмена сохранилось украинское гражданство.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
12 сентября, 08:00
 
В миреУкраинаИгорь КоломойскийКипрИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала