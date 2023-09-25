СМИ: Коломойский заявил, что его судят как иностранца
"Страна": Коломойский заявил, что его судят как гражданина Израиля и Кипра
Игорь Коломойский. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Арестованный на Украине олигарх Игорь Коломойский заявил, что его судят как гражданина Кипра и Израиля, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Ранее в понедельник Коломойского доставили в Киевский апелляционный суд, где проходит заседание по апелляции на избрание ему меры пресечения. СБУ 2 сентября предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). Как сообщало 3 сентября издание "Страна", Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра, лишенный украинского гражданства.
Относительно своего гражданства Коломойский сообщил, что не знает - отобрали ли у него украинское гражданство или нет. По его словам, украинский паспорт у него есть. При этом олигарх подтвердил, что его судят как иностранца. "Судя по материалам дела, да. Гражданина Израиля или Кипра? И того, и того", - приводит слова олигарха издание. Комментируя замечание о том, что на Украине запрещено двойное гражданство, олигарх отшутился, что о тройном гражданстве ничего не написано.
Ранее защита Коломойского заявляла, что у бизнесмена сохранилось украинское гражданство.