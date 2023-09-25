https://ria.ru/20230925/kolomoyskiy-1898569136.html

СМИ: Коломойский заявил, что его судят как иностранца

СМИ: Коломойский заявил, что его судят как иностранца - РИА Новости, 25.09.2023

СМИ: Коломойский заявил, что его судят как иностранца

Арестованный на Украине олигарх Игорь Коломойский заявил, что его судят как гражданина Кипра и Израиля, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:15

2023-09-25T18:15

2023-09-25T18:15

в мире

украина

игорь коломойский

кипр

израиль

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Арестованный на Украине олигарх Игорь Коломойский заявил, что его судят как гражданина Кипра и Израиля, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее в понедельник Коломойского доставили в Киевский апелляционный суд, где проходит заседание по апелляции на избрание ему меры пресечения. СБУ 2 сентября предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). Как сообщало 3 сентября издание "Страна", Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра, лишенный украинского гражданства. Относительно своего гражданства Коломойский сообщил, что не знает - отобрали ли у него украинское гражданство или нет. По его словам, украинский паспорт у него есть. При этом олигарх подтвердил, что его судят как иностранца. "Судя по материалам дела, да. Гражданина Израиля или Кипра? И того, и того", - приводит слова олигарха издание. Комментируя замечание о том, что на Украине запрещено двойное гражданство, олигарх отшутился, что о тройном гражданстве ничего не написано. Ранее защита Коломойского заявляла, что у бизнесмена сохранилось украинское гражданство.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, игорь коломойский, кипр, израиль