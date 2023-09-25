https://ria.ru/20230925/kitay-1898443485.html

Китай надеется, что США и Вьетнам отбросят менталитет холодной войны

Китай надеется, что США и Вьетнам отбросят менталитет холодной войны - РИА Новости, 25.09.2023

Китай надеется, что США и Вьетнам отбросят менталитет холодной войны

Китай надеется, что Вьетнам и США, развивая военное сотрудничество, отбросят менталитет холодной войны и не будут провоцировать гонку вооружений в регионе,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:04

2023-09-25T11:04

2023-09-25T11:04

в мире

вьетнам

сша

китай

джо байден

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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Китай надеется, что Вьетнам и США, развивая военное сотрудничество, отбросят менталитет холодной войны и не будут провоцировать гонку вооружений в регионе, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о переговорах США и Вьетнама по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества между странами. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с деталями сделки, сообщило, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества между странами. "Китай надеется, что соответствующие страны, развивая двусторонние отношения и военное сотрудничество, будут искренне соблюдать основные нормы международных отношений, откажутся от гегемонии и менталитета холодной войны, прекратят провоцировать конфронтацию и гонку вооружений, а также не буду наносить вред миру, стабильности и процветанию в регионе", - сказал дипломат. По данным Рейтер, сделка находится на ранней стадии переговоров, точные условия еще не определены, соглашение о поставке Вьетнаму оружия может быть составлено в 2024 году. Как заявил агентству другой неназванный источник, Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования. Байден находился во Вьетнаме с государственным визитом 10 и 11 сентября. В составе делегации американского президента находились представители деловых кругов США, в том числе представители руководства компаний – производителей микрочипов Intel и GlobalFoundries.

https://ria.ru/20230902/vetnam-1893794944.html

https://ria.ru/20180208/1514209299.html

вьетнам

сша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вьетнам, сша, китай, джо байден