https://ria.ru/20230925/kitay-1898443485.html
Китай надеется, что США и Вьетнам отбросят менталитет холодной войны
Китай надеется, что США и Вьетнам отбросят менталитет холодной войны - РИА Новости, 25.09.2023
Китай надеется, что США и Вьетнам отбросят менталитет холодной войны
Китай надеется, что Вьетнам и США, развивая военное сотрудничество, отбросят менталитет холодной войны и не будут провоцировать гонку вооружений в регионе,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:04
2023-09-25T11:04
2023-09-25T11:04
в мире
вьетнам
сша
китай
джо байден
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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Китай надеется, что Вьетнам и США, развивая военное сотрудничество, отбросят менталитет холодной войны и не будут провоцировать гонку вооружений в регионе, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о переговорах США и Вьетнама по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества между странами. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с деталями сделки, сообщило, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества между странами. "Китай надеется, что соответствующие страны, развивая двусторонние отношения и военное сотрудничество, будут искренне соблюдать основные нормы международных отношений, откажутся от гегемонии и менталитета холодной войны, прекратят провоцировать конфронтацию и гонку вооружений, а также не буду наносить вред миру, стабильности и процветанию в регионе", - сказал дипломат. По данным Рейтер, сделка находится на ранней стадии переговоров, точные условия еще не определены, соглашение о поставке Вьетнаму оружия может быть составлено в 2024 году. Как заявил агентству другой неназванный источник, Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования. Байден находился во Вьетнаме с государственным визитом 10 и 11 сентября. В составе делегации американского президента находились представители деловых кругов США, в том числе представители руководства компаний – производителей микрочипов Intel и GlobalFoundries.
https://ria.ru/20230902/vetnam-1893794944.html
https://ria.ru/20180208/1514209299.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вьетнам, сша, китай, джо байден
В мире, Вьетнам, США, Китай, Джо Байден
Китай надеется, что США и Вьетнам отбросят менталитет холодной войны
МИД: Китай надеется, что США и Вьетнам не будут провоцировать гонку вооружений
ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Китай надеется, что Вьетнам и США, развивая военное сотрудничество, отбросят менталитет холодной войны и не будут провоцировать гонку вооружений в регионе, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о переговорах США и Вьетнама по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества между странами.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с деталями сделки, сообщило, что администрация президента США Джо Байдена
ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества между странами.
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"Китай надеется, что соответствующие страны, развивая двусторонние отношения и военное сотрудничество, будут искренне соблюдать основные нормы международных отношений, откажутся от гегемонии и менталитета холодной войны, прекратят провоцировать конфронтацию и гонку вооружений, а также не буду наносить вред миру, стабильности и процветанию в регионе", - сказал дипломат.
По данным Рейтер, сделка находится на ранней стадии переговоров, точные условия еще не определены, соглашение о поставке Вьетнаму оружия может быть составлено в 2024 году. Как заявил агентству другой неназванный источник, Вашингтон
планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.
Байден находился во Вьетнаме с государственным визитом 10 и 11 сентября. В составе делегации американского президента находились представители деловых кругов США, в том числе представители руководства компаний – производителей микрочипов Intel и GlobalFoundries.
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