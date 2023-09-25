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ВС России уничтожили до 90 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 90 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.09.2023

ВС России уничтожили до 90 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении уничтожили до 90 украинских военнослужащих и два танка, сообщило в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:07

2023-09-25T14:07

2023-09-25T14:07

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении уничтожили до 90 украинских военнослужащих и два танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, две гаубицы Д-30. Также, в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке за сутки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины