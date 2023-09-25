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ВС России уничтожили до 90 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 90 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.09.2023
ВС России уничтожили до 90 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении уничтожили до 90 украинских военнослужащих и два танка, сообщило в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:07
2023-09-25T14:07
2023-09-25T14:07
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении уничтожили до 90 украинских военнослужащих и два танка, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, две гаубицы Д-30. Также, в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке за сутки.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 90 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 90 солдат ВСУ на Херсонском направлении