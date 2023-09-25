https://ria.ru/20230925/kanada-1898519697.html

В Минске потребовали от Канады извинений за эсэсовца в парламенте

В Минске потребовали от Канады извинений за эсэсовца в парламенте - РИА Новости, 25.09.2023

В Минске потребовали от Канады извинений за эсэсовца в парламенте

МИД Белоруссии рассчитывает, что последуют официальные извинения руководства Канады из-за ситуации с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:36

2023-09-25T15:36

2023-09-25T16:02

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белоруссия

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владимир зеленский

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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. МИД Белоруссии рассчитывает, что последуют официальные извинения руководства Канады из-за ситуации с чествованием ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте этой страны, говорится в сообщении ведомства."В Беларуси, где в годы Второй мировой войны погиб каждый третий ее житель, возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в Палате общин канадского парламента. Убеждены, что такое циничное отношение к памяти тысяч невинных жертв нацизма – не случайный инцидент, каким его сейчас пытаются представить организаторы данного шоу... Ждем официальных извинений руководства Канады", - говорится в комментарии пресс-службы МИД Белоруссии в связи с приглашением нациста украинского происхождения в парламент Канады, текст которого поступил в РИА Новости."Это своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории", - подчеркнули в пресс-службе.В ведомстве обратили внимание на то, что все запросы Минска к властям Канады о содействии в расследовании уголовного дела по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и послевоенный период остаются без ответа. "Достаточно вспомнить другого нацистского преступника украинского происхождения – печально известного палача Хатыни (сожженная вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны белорусская деревня - ред.) Владимира Катрюка, который более 60 лет прожил в Канаде и не понес заслуженного наказания, поскольку канадские власти отказали в его выдаче. Требуем от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту", - добавили в пресс-службе.На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".

https://ria.ru/20230925/esesovets-1898459336.html

https://ria.ru/20230925/natsist-1898471511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, белоруссия, украина, владимир зеленский